我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

星座／2026年11月8日至11月14日 獅子戀情升溫 天秤接納變化

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

本周星座運勢以獅子戀情升溫、水瓶整體走強最受矚目，而天秤則需面對反覆變動並學會調適。

2026年11月1日至11月7日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資需要理性對待，切不可跟風行事。

幸運色彩：象牙白

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是你這一周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：白羊座

貴人星座：金牛座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：石板灰

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

總運良好，戀情以加速度升溫，可以暢談一下未來；對事業學業積極性不高，進展較緩；財運走勢良好，投資風險較小，可考慮增加投資。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

處女座8月23日~9月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

天秤座9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

有些事情你剛逐漸適應，卻因為生活或工作需求而要再度改變，這讓你有種被抽空的感覺。可見本周你更需要適應的不是新事物，而是接納各種變化。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：白羊座

貴人星座：摩羯座

天蠍座10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：白羊座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：白羊座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，專守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：白羊座

貴人星座：獅子座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

愛情指數：★★★★☆

《勇氣》是你本周的愛情主題曲，有好運相伴，你就應該毫無顧忌地勇敢前進，過去不敢做的事情此時值得一試。特別是單身者，無論是表白還是追愛近期都勢在必行！

幸運色彩：梅子青

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往科技紫微網

精華 FAQ

  • 獅子座本周總運良好，戀情以加速度升溫，適合暢談未來；雖然事業學業進展較慢，但財運走勢不錯，投資風險也相對較小。

  • 水瓶座本周拿下5顆星，好運強勢來臨，愛情採取主動更有利，工作學習也會充滿激情並容易有收穫，財運同樣不錯。

  • 天秤座本周容易因生活或工作需求而再次改變，讓人有被抽空的感覺，因此重點不是追求新事物，而是學會接納各種變化並重新適應。

星座運勢

上一則

期中選舉／為何不能少你這一票

下一則

電影世界／「登峰傳奇」 5國合作譜寫珠峰英雄故事

延伸閱讀

星座／10月25日至10月31日 雙子克服膽怯 獅子心情明亮

星座／10月25日至10月31日 雙子克服膽怯 獅子心情明亮
星座／11月1日至11月7日 金牛如願以償 天蠍收穫滿滿

星座／11月1日至11月7日 金牛如願以償 天蠍收穫滿滿
11月1日星座運勢 天蠍對無意間的告白困擾 魔羯別生悶氣

11月1日星座運勢 天蠍對無意間的告白困擾 魔羯別生悶氣
10月31日星座運勢 巨蟹積善得福 天秤別感情用事

10月31日星座運勢 巨蟹積善得福 天秤別感情用事

熱門新聞

「投票！」2026年10月24日，一面巨型旗幟在德州聖安東尼奧市的一家旗幟商店上空飄揚。(路透)

期中選舉／參眾兩院會不會變天 州長會不會換人 與你有關

2026-11-01 11:41
今年期中選舉，加州選民將公投40號提案「億萬富豪財富稅法案」，對任何淨資產超過10億元的加州居民徵收一次性5%的稅款。(美聯社)

期中選舉／加州富豪稅 劫富濟貧或殺雞取卵

2026-11-01 10:15
專家建議至少在睡前10小時停止攝取咖啡因。(圖/123RF)

健康／10-3-2-1-0法則 讓你睡好又睡飽

2026-11-01 01:04
羅斯轉換(Roth conversions)是指將稅前或不可抵稅的IRA資金轉入羅斯帳戶，從而啟動免稅增長，但代價是可能在轉換當年引發較高的應稅所得。(圖／123RF)

理財百科／羅斯轉換節稅 恐得不償失

2026-11-01 01:22
劉季高(左)與沈卉(右)於亞美醫師協會創立初期合影。(亞美醫協慈善基金會提供)

🎙️移民少女推動亞醫團結合作⋯沈卉 搭起華人醫病橋梁

2026-11-01 10:26
田納西州納許維爾，一名選民在戴維森郡的投票站投票。(路透)

期中選舉／為何不能少你這一票

2026-11-01 13:05

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了