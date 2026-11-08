星座／2026年11月8日至11月14日 獅子戀情升溫 天秤接納變化

AI摘要 文章摘要整理： 本周星座運勢以獅子戀情升溫、水瓶整體走強最受矚目，而天秤則需面對反覆變動並學會調適。

2026年11月1日至11月7日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資需要理性對待，切不可跟風行事。

幸運色彩：象牙白

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是你這一周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：白羊座

貴人星座：金牛座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：石板灰

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

總運良好，戀情以加速度升溫，可以暢談一下未來；對事業學業積極性不高，進展較緩；財運走勢良好，投資風險較小，可考慮增加投資。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

處女座8月23日~9月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

天秤座9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

有些事情你剛逐漸適應，卻因為生活或工作需求而要再度改變，這讓你有種被抽空的感覺。可見本周你更需要適應的不是新事物，而是接納各種變化。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：白羊座

貴人星座：摩羯座

天蠍座10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：白羊座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：白羊座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，專守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：白羊座

貴人星座：獅子座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

愛情指數：★★★★☆

《勇氣》是你本周的愛情主題曲，有好運相伴，你就應該毫無顧忌地勇敢前進，過去不敢做的事情此時值得一試。特別是單身者，無論是表白還是追愛近期都勢在必行！

幸運色彩：梅子青

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

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