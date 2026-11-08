悅讀／回憶錄之外的孔傑榮：推動兩岸法治改革與人權救援的法律傳奇

紐約大學法學院教授孔傑榮長期關注兩岸民主法治事務。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 本文透過譯後記回顧孔傑榮的一生，強調他不僅是中國法律研究者，更是人權救援者、制度改革推手與法律人培訓者。

最後一次見到孔傑榮教授（孔教授一直堅持人們直呼他為傑瑞，因此以下簡稱「傑瑞」）是2025年9月2日。那天，我和朋友驅車從紐約去科德角的度假屋專程拜訪傑瑞，到達後，他看上去雖然很虛弱，但是精神矍鑠，問了我許多問題。他告訴我二天前剛剛出院，又是老問題：雙肺發炎，當時正在做治療。我深感不安，因為來訪前並不知道他住院一事，而前一天通電話他也沒有提及。但是一向樂觀的傑瑞興致勃勃地介紹他的未來規劃，他將於月底回紐約，途中還要在康州做一個有關他回憶錄的演講。看上去一切都很正常，不曾想，這竟是我們的永別。三週後，噩耗傳來，他於紐約家中溘然長逝。

翻譯出版傑瑞的回憶錄是我對他做出的莊重承諾，也是我個人的夙願。多年來，和很多其他朋友一樣，我一直敦促傑瑞完成他的回憶錄，給後人留下第一手中美台六十年來他所親歷的珍貴歷史資料。然而，他卻一再延宕，將寶貴的時間留給了對中國現實的觀察和評論，以及救援那些在中國受到人權迫害的個人。我曾提議可以找個寫作幫手，但他婉拒了，說寫作是他個人的愛好，不想假他人之手。

當他的回憶錄終於出版後，作為他的朋友和門生當然非常高興。我談到中文翻譯重要性，他非常認可，因為傑瑞足足影響了幾代兩岸三地的華人 ，中文讀者眾多。於是，他委託我聯繫出版事宜，對於英文出版商而言，中文出版不是他們的重點，所以溝通過程有所怠慢，通訊也一再俄延，以致老先生一度在給出版商的電子郵件中有些慍怒。

好事多磨，承蒙吳董事長的慨允，我們最終找到了允晨文化來出版傑瑞回憶錄。當先生聽到此事時非常興奮地說：「Eric（吳東昇董事長）最為合適出版這本回憶錄的中文版！」因為他和吳董有著深厚的師生情誼，也認識他的全家，非常欣賞他那事業有成的兒子們，讀者可以從回憶錄的相關部分感受到。

當我終於完成這部回憶錄的翻譯，反覆閱讀書稿時，一個念頭開始縈繞在我的腦海中：這部回憶錄如此豐富地記錄了傑瑞如何走近中國、如何開始研究中國法律，以及半個多世紀以來他與中國之間難以割捨的情愫，但是其中有一條在我看來極為重要的主線，卻沒有得到系統的展開，那就是中國改革開放以後，尤其是在紐約大學法學院授課的最後二十多年裡，傑瑞如何從一位研究中國法律的學者，逐漸成為中國法治改革的一位重要參與者、推動者和同行者。

作為傑瑞十多年的同事、二十多年的合作夥伴和門生，同時還是一些法律改革與交流項目的親身參與者，我覺得有責任彌補這一段歷史。不是為傑瑞「邀功」，更不是要把他塑造成中國法律改革的英雄，而是希望中文讀者在讀完他的回憶錄之後，能夠看見另一個同樣真實而重要的傑瑞：他不僅研究中國法律，而且把自己人生中極其寶貴的數十年投入中國法律制度的現代轉型；不僅寫文章、教書育人，而且親自處理了一個又一個的具體案件，參與了一次又一次制度改革的討論，培養了一批又一批法官、律師和年輕法律人。

「初遇」先生

我第一次「遇見」傑瑞，是在認識他很多年以前。那是二十世紀八十年代中期的一個寒冷傍晚，我在復旦大學法律系的資料室翻閱書籍，偶然在英文書架上發現一本積了厚厚灰塵的書。吸引我注意的是封面上「刑事程序」幾個中文字。我把它從書架上取下，第一次見到作者的名字：Jerome A. Cohen。那正是傑瑞一九六八年出版的經典著作《The Criminal Process in the People’s Republic of China》。

今天回想起來，那次「偶遇」對我的影響遠比當時所能想像的深遠得多。那本書不是簡單的法學教材，也沒有大量對法律條文的解釋或者宏大敘事。作者試圖透過訪談、案例、文件以及大量第一手材料，了解一套法律制度在現實生活中究竟如何運作。對當時的我而言，這是一種完全不同的法律研究方法。它讓我第一次強烈感受到，研究法律不能只讀寫在紙上的規則，更要追問規則如何被執行，以及它最終如何影響一個具體人的自由與命運。

當然我做夢也沒有想到，多年後，我竟然會成為這本書作者的同事。

第一次真正見到先生是一九九三年的四月，那時我剛剛到紐約大學法學院做訪問學者，經好友季尊迪（Timothy Gelatt）先生的介紹，我在傑瑞的辦公室和他見面，當時他給我的印象是個謙謙君子，仁厚長者。一番交談之後，他帶著我參加了他主持的一個講座，演講人是法學院邀請來的一個學者，我對於演講的內容已經完全不記得了，但是深深印入我腦海的是傑瑞那友善而幽默的主持風格。此後，我遠赴西雅圖華盛頓大學求學，與先生失去了聯繫。

一九九九年，我透過傑瑞的助理、昔日復旦的學生接潔女士與傑瑞重新聯繫上，他當時正準備從寶維斯的律師執業中退休，和我暢談了一些宏偉規劃，並邀請我加入他的團隊。二○○○年九月，我正式加入紐約大學法學院，從此開始了與他長達十多年的同事、朋友與合作關係。

我到紐約大學不久，傑瑞便和我做了一次正式談話，向我提出一個令我十分興奮的想法：他希望重新修訂一九六八年的那本《The Criminal Process》，並問我是否願意與他合作。我幾乎立刻答應了。那一刻，我想起多年前復旦的那個夜晚。一本曾經深深影響我法律研究方法的書，如今它的作者竟邀請我一起續寫它的更新版，這種感受至今仍然難以忘懷。他還引用1970年代他與丘宏達教授愉快而成功的合作經驗，他們共同出版了《人民中國與國際法》（People’s China and International Law），並希望我們的合作也能同樣成功。

此後我們多次討論修改計劃，也設想新的目錄。我開始按照一九六八年那本書的基本架構，思考如何填補此後三十多年中國刑事司法制度的巨大變化。我們希望新的著作不只是描述當時中國刑事司法「如何運作」，而且要回答另一個更重要的問題：它究竟是如何一步一步演變成如今的框架。

然而，這本書最後未能完成。一年之後，我開始變得有點消極。新的目錄完成了，第一章草稿也寫出來了，但是草稿交給傑瑞卻石沈大海，遲遲等不到他的回應。那時候我相當失望。坦白說，這大概是我與傑瑞多年合作中最大的一次挫折。後來我才慢慢理解，問題並不在於傑瑞不再關心這本書，而在於他實在太忙了。他的時間被太多的人、太多的案件和太多的事情切割得支離破碎。也正是在那幾年，我第一次真正看到傑瑞的另一面。

法律首先關乎具體的人——傑瑞的人文情懷

傑瑞始終有一個非常樸素、卻也非常堅定的信念：一個法律人如果只會抽象地談論制度，而對制度之下具體個人的遭遇漠不關心，那麼他的法律專業便失去了最重要的意義。因此，只要有人因中國刑事司法制度陷入困境而向他求助，他幾乎總是來者不拒，甚至是義不容辭。

當時引起廣泛關注的宋永毅案就是一例。宋永毅是研究中國當代史的學者和圖書館員，在中國被拘押之後，他的朋友和同事找到傑瑞，希望他能夠幫忙。傑瑞立即投入其中，聯絡各方、公開呼籲，運用自己多年建立的學術、法律與公共關係網絡為宋永毅奔走。最終宋得以獲釋。類似的案件還有高瞻、李少民、楊建利、《紐約時報》研究人員趙岩、盲人「赤腳律師」陳光誠案件，以及美籍華人企業家季龍粉（David Ji）案。更多的是寂寂無聞的中國公民、美籍華人或美國公民所涉及的案件，雖然這些案件沒有受到太多的媒體關注，傑瑞同樣投入大量時間。除此之外，在賴昌星案等涉及中國刑事司法與國際司法合作的案件中，他也曾以專家證人的身分向加拿大法庭提供專業意見。

他對個案的關心有時候甚至到了近乎執著的地步。

一次，我們正在北京參加一個重要的國際研討會，與會者包括了很多中國政府官員、法官和檢察官。一些維權人士拜訪了傑瑞，告訴他，陳光誠先生被當局囚禁在家中，他的朋友們為此製作了印有陳光誠頭像的T恤衫，試圖引起社會關注，來關心陳的境遇。傑瑞毫不猶豫地答應在會議上公開此事，並用T恤衫作為證物，向大會宣布：「我們今天在這裡討論中國的刑事訴訟程序，但是中國地方政府竟然超越刑事法律程序非法羈押了一個盲人，就是因為他為村民們維權。」由於當時主持會議的是著名學者、中國政法大學前校長陳光中教授，兩人的名字發音相似，現場引起了騷動和誤會，很多人以為案件涉及的是「陳光中」，而非「陳光誠」。此事掃了官方的顏面，引起了他們極大不悅，有關方面不敢直接聯繫傑瑞，卻向我這個代表紐約大學的組織者提出了警告，我只能一笑置之。

此後，傑瑞被官方拒斥在某些會議和參訪之外。一次，我和傑瑞與美國聯邦第二巡迴法院院長沃克法官及紐約南區聯邦法院拉科夫法官去拜訪最高人民法院的領導，事先得到告知，傑瑞不得同行，我告知傑瑞，並準備取消拜訪。但是傑瑞非常大度地說，他可以不參加，但是這次拜訪涉及到雙方交流，必須如期舉行。

傑瑞接手的案件有的成功，有的並沒有得到我們希望的結果。但是他從來不會因為一件案子「太小」而認為不值得花時間。也正是這些層出不窮的個案，占據了他大量本來可以用於學術寫作的時間。多年以後，我才明白，那本我們始終沒有完成的《The Criminal Process》修訂版，某種意義上正是被這些具體的人和事「耽誤」了。

從個案走向制度：刑事訴訟制度改革

二十世紀九十年代以後，尤其進入二十一世紀之初，隨著中國進入世界貿易組織，中美法律交流進入了一個非常活躍的時期。在兩國政府大力支持以及中美法律界共同推動之下，各種法律交流、比較研究、司法培訓和改革試驗相繼展開。紐約大學法學院則逐漸成為其中一個重要平台，傑瑞就是這一平台的主持者。後來加入這個團隊的有陸梅吉（Margret Lewis）、伯恩敬（Ira Belkin）、陳玉潔以及魏思梅（Katherine Wilhelm）等重量級學者和支持中國法律改革的活動人士。

那些年裡，應中國立法機關、司法機關、法學院和學者的邀請，傑瑞和我們團隊為中國提供了大量的比較法研究、政策諮詢與學術交流，並介紹許多其他國家的制度經驗，組織不同法律傳統之間的對話和國際會議，為正在思考改革方案的中國法律人提供更多可以參照的選擇。合作單位涵蓋了全國人大法工委、最高人民法院到國內的眾多法學院、全國律師協會及地方律協。

紐約大學法學院團隊從最初的亞洲法項目，發展成為後來的「亞美法研究所」，先後在中美兩地與同仁召開了幾十次重要會議，為中國繼續修訂「刑事訴訟法」做了大量工作，也給中國在2012年以及後來對刑訴法的重大修改提供了很多有益的參考意見。

然而，傑瑞從不認為美國制度可以簡單移植到中國。恰恰相反，作為一位真正的比較法學者，他比許多人都更清楚制度移植的危險。他真正關心的不是「美國如何做」，而是「為什麼這樣做」；不是把答案交給中國，而是把不同制度的經驗放在桌面上，讓中國法律人自己作出選擇。在這些合作中，刑事司法改革始終是傑瑞投入最深的領域。這並不令人意外。他從一九六○年代開始研究中國刑事程序，半個多世紀裡始終沒有離開這一領域。

在孔教授的帶領下，我們紐約大學法學院團隊為中國同行提供的信息涉及到犯罪嫌疑人和被告人獲得律師幫助的權利，律師何時可以介入案件，辯護律師如何接觸控方掌握的證據，律師是否能夠更有效地自行調查取證，證人如何出庭，非法取得的證據應當如何處理，二審開庭程序，以及法院如何在打擊犯罪與保障被告人權利之間維持必要的平衡。今天再回頭看，其中不少問題已經成為中國刑事訴訟法律與實踐中不可迴避的基本議題，至今仍在解決中。但在當時，很多觀念都不被體制接受。

死刑審理及複核制度改革

二十一世紀初，中國死刑制度受到國內外越來越多的關注。中國長期被認為是世界上執行死刑數量最多的國家之一，據可靠的國際非政府組織的估計，中國每年執行的死刑可能佔世界死刑總數的半數以上，甚至更多。而死刑案件一旦發生司法錯誤，後果顯然無法挽回，例如呼格吉勒圖、聶樹斌、滕興善案。當時，歐洲國家大多已經廢除死刑，因此歐洲法律界與中國討論這個問題時，往往首先涉及的是「是否應當保留死刑」這一根本立場。

而美國的情況不同。美國在聯邦層面以及部分州仍然保留死刑。也正因如此，對當時的中國法律界而言，美國經驗具有另一種比較法上的意義：在同樣保留死刑的前提下，如何透過上訴、司法審查、律師辯護、證據規則以及其他程序保障，盡可能降低錯判和錯殺的風險？

傑瑞敏銳地抓住了這個切入點，在美國和中國兩方面組織了一些列的相關研討和交流，使中國法官、學者及其他法律工作者有機會直接了解美國死刑案件中的程序保障和上訴制度，也讓美國法律界更深入理解中國制度面臨的實際問題。

二○○五年前後，中國開始推動一系列重要的死刑程序改革，其中最受關注的是將死刑案件的核准權重新收回到最高人民法院。這固然是中國司法機關自身推動的重大改革，也有國內複雜的政治改革背景。但是，持續多年的比較法交流和國際社會的持續關注，確實為中國法律界思考如何透過程序減少死刑錯案提供了一個重要的國際參照。這也是傑瑞一貫的工作方式，他很少把自己放在舞台中央，他更願意搭一張台子，讓真正需要解決問題的人坐到一起。在這個平台上，他和紐約大學團隊把中美法官、檢察官以及律師集中在一起，共同討論如何防止冤假錯案，甚至也不避諱美國死刑制度中存在的問題。

二○○七年，紐約大學法學院甚至組織了一個中國高級死刑考察代表團，由著名學者高銘暄、趙秉志教授帶隊，人大法工委的刑法室副主任黃太雲、最高人民法院的主管死刑複核的三位庭長高貴君、葉曉穎、耿景儀法官、最高人民檢察院的高級檢察官宋英輝（北師大教授、當時掛職最高檢研究室副主任）、以及北師大法學院王秀梅教授為團員。參訪期間，他們觀摩了刑事審判，與代理死刑案件的律師、關注死刑的非政府組織、以及受害人家庭組織進行了深入的交流，在華盛頓走訪了美國律師協會（American Bar Association-ABA）和死刑信息中心。最後還拜會了聯邦最高法院的肯尼迪大法官。這次的交流極大地增加了中國司法界借鑑美國死刑制度的興趣，最終也為中國死刑複核制度的改革提供了美國的經驗。

在那些年裡，作為美中法律合作的成果，本人有幸和傑瑞一起與中國同行聯合主編出版了數本有關中國刑事程序改革和死刑制度的中文專業書籍。

紐約大學法學教授孔傑榮(右)於2017的課堂上，邀請中華民國前總統馬英九(左)座談。(本報資料照)

培訓「改革最需要的」法律人

如果制度是法律改革的骨架，那麼法律人就是使制度真正運作起來的血肉。傑瑞對這一點看得非常清楚。因此，在我與他共事的那些年裡，紐約大學法學院投入大量精力培養中國法官、律師以及其他法律專業人士。

二○○一年至二○○七年間，中國最高人民法院和國家法官學院每年選派一批法官赴美接受培訓，每批大約三十人。除二○○三年因SARS疫情中斷之外，這一項目持續多年。紐約大學法學院與天普大學法學院合作承擔了其中重要的培訓工作。這些法官來到美國，不只是坐在教室裡聽課。他們了解美國法院如何運作，與法官、律師和學者直接交流，討論證據、程序、司法倫理、律師角色以及法院與其他國家機關之間的關係。

傑瑞帶領紐約大學的團隊，還將這種培訓推廣到中國。在過去的二十年裡，紐大曾經在中國舉辦過幾十次的法律培訓，以模擬法庭的形式向中國的法官、檢察官以及律師展示美國刑事程序的具體過程。我們的足跡遍及了中國的很多省份，曾經的合作單位涵蓋了幾乎所有重要的法學院，包括中國人民大學、清華大學、北京師範大學、上海交通大學、西北政法學院、西南政法學院、重慶大學、四川大學、以及中山大學等。

傑瑞從不期待一位中國法官或者檢察官在美國學習幾個月之後，就把美國制度帶回中國。他真正重視的是另一件事情：讓法律人看到，原來同一個法律問題可以有不同的制度答案。一旦看過不同的可能性，人就很難再把自己熟悉的制度視為唯一可能的制度。

同樣的理念也體現在對律師的專業培訓上。紐約大學與中國的法律職業團體、法學院、律師事務所等機構合作，舉辦過多次刑事辯護以及民商事法律方面的培訓與交流。2013-2014年，筆者在美國律師協會（ABA）任職期間深度參與了中國法治合作項目，也更加深刻地體會到，法律改革真正長遠的影響，往往不是某一次會議形成了什麼文件，而是那些參加會議、培訓和交流的人，回到自己的法院、監察院、律師事務所或法學院以後，如何重新思考自己的工作和處理案件。

台灣經驗的借鑑：「檢肅流氓條例」與中國的「勞動教養」

傑瑞十分熱愛台灣，除了他在台灣桃李滿天下之外，他認為台灣是中國文化圈下走向法治現代化的一個成功案例。所以在幫助中國刑事司法制度改革中，他始終認為，中國的法律改革不能只看美國。甚至不能只看西方。比較法的價值恰恰在於尋找真正具有可比性的經驗。台灣因此成為他晚年越來越重視的一個研究對象。為此，我們曾邀請過台灣著名學者、律師以及檢察官參加在大陸的刑事司法制度研討會，其中包括台大的王兆鵬教授、中研院的陳玉潔研究員、以及羅秉成律師。

鑑於台灣與大陸有相近的文化和法律傳統，也曾經歷威權體制、行政權高度集中以及法律制度逐步現代化的歷史。自二十世紀八十年代以後，台灣經歷快速的政治與法治轉型，法院的作用逐漸增強，行政權受到更多法律限制，個人權利保障也逐步成為法律制度的重要內容。傑瑞認為，對中國而言，這樣的經驗在某些方面可能比美國更值得研究。其中一個我們特別關心的問題，就是台灣的《檢肅流氓條例》與中國大陸勞動教養制度之間的比較。

兩者當然有不同的歷史來源和制度內容，不能簡單等同。但是它們面臨一個相似的法治問題：行政機關在多大程度上可以不經獨立法院的完整審判程序，就長期剝奪一個人的人身自由？這在傑瑞看來，是一個最基本的法治（Rule of Law）問題。如果國家要把一個人關起來，誰有最後決定權？行政機關自己？還是一個獨立、公正、可以聽取雙方意見的司法機構？其實，國際人權和司法標準早有答案！

但是，為了比較研究的成功，我們必須要深入了解什麼是台灣的「檢肅流氓條例」。

筆者本人有幸參與了這項比較研究的早期工作。我們曾赴台灣訪問相關政府部門、法律界人士和曾經參與制度改革的人。由於傑瑞多年來與台灣法律界保持密切聯繫，其中不少人士是他的老朋友或昔日學生，我們得以接觸大量第一手材料和參與者，甚至有機會通過時任立法委員的吳東昇先生拜會了當時的警政署長侯友宜先生。在八十年代的「一清專案」時，侯友宜任台北警察局的刑警隊長，他敘述了在警總的「指揮」下如何抓捕幫派分子。事實上，那時的警總並不相信警察，侯友宜及其同事們事先被集中在警總待命，行動前不許外出，失去了人身自由，警總的權力之大可見一斑。他對當時「一清專案」的運作細節娓娓道來，給我們留下了深刻印象。

我們也由此更加深入地了解一九八○年代台灣治安整肅的歷史背景，包括「一清專案」以及「檢肅流氓條例」在其中所扮演的角色。劉宜良命案及其引發的政治震盪，使台灣威權體制中的一些陰暗面暴露於公眾視野；此後對黑社會犯罪的整肅，又進一步提出了一個艱難問題：即使政府面對真實而嚴重的治安威脅，是否可以因此繞過正常司法程序？

傑瑞關心的正是這個問題：法治最困難的考驗，從來不是在沒有危機的時候尊重程序，而是在政府認為自己有充分理由採取強力措施的時候，仍然堅持權力必須受到法律約束。

台灣後來逐步改革並最終由「大法官會議」做成違憲裁決，徹底廢除了「檢肅流氓條例」。傑瑞希望，這段歷史能夠為中國大陸重新思考勞動教養制度提供一個有意義的比較案例。後來，他與同事陸梅吉教授（現任美國西東大學法學院教授）繼續深化這項研究，並最終完成相關專著。

這本書在傑瑞晚年的學術生涯中具有特殊意義。嚴格說來，從二十世紀九十年代末開始，傑瑞已經很少有完整的大塊時間撰寫學術專著。這並不是因為他不再寫作。恰恰相反，他可能比任何時候都寫得更多。他不斷為《華爾街日報》、《紐約時報》、《南華早報》等報刊撰寫評論，對中國法律、人權、中美關係以及重大個案迅速作出反應。這些文章以及背後的故事，他在回憶錄中已有不少記述。

晚年的他被許多個案和評論文章佔據了大量時間，鮮少有機會出版專著。正因為如此，他與陸梅吉關於臺灣相關制度的研究最終完成並出版格外值得慶祝。它是傑瑞晚年少數重新以完整專著形式呈現的學術研究之一，也集中體現了他數十年比較法研究的一個重要思想：法律改革不應簡單尋找一個可以照搬的「外國模式」，而應當透過比較不同社會的成功、失敗和轉型，找到適合自己制度發展的可能道路。

在體制內外幾代人的不懈努力下，中國終於在二○一三年十二月二十八日由全國人大常委會宣布正式廢止了勞動教養制度。

傑瑞的終極問題：幫助中國的那些努力是否失敗了？

近年來，中美關係發生了巨大變化。隨著戰略競爭加劇，美國國內開始出現一種越來越強烈的反思：過去幾十年美國對中國的「接觸（engagement）政策」是不是一個錯誤？美國和其他西方國家曾投入大量資源支持中國的法律教育、司法交流、法治建設與專業培訓，這些努力究竟改變了什麼？

更尖銳的批評甚至認為，西方幫助中國建立更加現代化、更加專業化的法律與治理制度，最終反而增強了今天一個與美國進行戰略競爭的國家的能力。如果按照這種觀點，傑瑞以及與他同時代的整整一代美國法律人，似乎都犯了一個歷史性的錯誤。

對此，傑瑞堅決不同意。我認為，要理解他的一生，就必須理解他不同意的原因。

首先，他從來沒有認為，美國可以透過幾個法律援助項目「改造中國」。這種說法本身就不是他的思維方式。他知道一個十四億人口的大國不可能由外國人改造，更不可能因為幾個西方教授講課、幾批法官出國培訓，就變成另一種政治制度。他所相信的，是一個更加緩慢的過程。法律教育會改變人。專業交流會改變人。

一位法官第一次看到另一個國家的法院如何審判案件，也許會重新思考自己的角色；一位律師第一次真正理解無罪推定、證據排除或者有效辯護，也許會在下一個案件裡做出不同的選擇；一位學生第一次接觸司法審查或者程序正義，也許會在二十年後成為一位不同的教授、法官或政策制定者。

這些變化很難統計。更無法在一份外交政策的成本收益表上計算。但是傑瑞相信，它們是真實的。他也始終認為，改革開放以來中國法律制度發生的巨大變化是真實的。律師職業的發展是真實的。法律教育的擴張是真實的。法官和檢察官專業化程度的提高是真實的。刑事程序中對辯護、證據和程序保障的討論是真實的。中國法律人對憲法、人權、司法審查和政府權力邊界的思考，也是真實的。

今天出現政治上的倒退或者制度上的收縮，不能反過來證明這些事情從未發生。這是傑瑞看待歷史的一個非常重要的特點。他從不認為歷史是直線前進的。

歷史有自己的時間

傑瑞相處越久，我越能感受到他身上有一種很少見的歷史耐心。他看過足夠多的變化。他開始研究中國時，中美兩國甚至還沒有外交關係。他親眼目睹文化大革命結束、改革開放開始。他看到中國重建法律制度，看到法學院重新招生，看到律師職業從幾乎不存在到迅速發展，看到中國加入世界貿易組織，看到中美法律交流最活躍的年代，也看到後來兩國關係一步步走向今天的緊張與競爭。

傑瑞晚年仍然相信，早期的法律交流並不是浪費。他甚至相信，那些努力已經在某種程度上徹底改變了中國。這裡所說的「改變」，不是說中國已經變成一個西方式的自由民主國家。顯然完全沒有！

他認為，一個社會一旦產生了數量龐大的法律專業人士，一旦人們開始習慣使用權利、程序、證據、司法審查和法律約束權力的語言去討論公共問題，就很難完全回到一個無法無天的時代。制度可以倒退，政策可以改變，法律甚至可以被重新解釋，但是，人心已經改變，這是很難逆轉的。

傑瑞始終希望並相信，中國最終會走向一個更加開放、更加尊重個人權利、權力受到更有效法律約束的政治與法律秩序。他並不認為今天的威權體制會永久存在。至於這種深刻轉型何時發生、以什麼方式發生，他並沒有答案。他相信的是方向，而不是時間表。因為如果把傑瑞理解成一個認為「只要與中國交流，中國很快就會民主化」的天真理想主義者，那就完全誤解了他。他的樂觀遠比這種簡單的政治預言複雜。他知道制度會反覆，改革可能失敗，他也深知今天建立起來的制度明天可能被否決。

但是他堅信，讓更多人了解法治是什麼，讓更多法律人懂得權力為什麼需要受到約束，讓更多人知道一個人的自由不能僅憑行政機關的決定就被剝奪，這本身就有價值。

至於什麼時候中國才能真正進入現代民主法治國家，傑瑞相信歷史有自己的時間表，不會隨著我們的意志和幻想而改變。

回憶錄之外的傑瑞

現在回頭來看，我對二○○○年那本沒有完成的書，已經沒有了當年的遺憾。或者說，遺憾雖然存在，但我的理解完全改變了。如果傑瑞當年真的把所有電話都關掉，把所有求助都推開，把所有法律交流活動都放在一邊，也許我們真的能夠共同完成一部新的《The Criminal Process in the People’s Republic of China》。它也許會是一部很好的書。甚至可能成為另一部經典。但是，那樣的傑瑞，也就不是我後來所認識的傑瑞了。

他沒有完成那本書的修訂，是因為他把大量本來可以用來寫書的時間，花在了法律本身正在發生的地方，花在宋永毅和其他一個個具體的人身上，花在刑事訴訟改革上，花在死刑制度的討論上，花在中國法官和律師身上，花在臺灣與大陸的比較研究上，花在無數次中美法律人的對話和培訓上，也花在一代又一代的學生身上。

如果一定要從這些看似彼此分離的事情中找出一條共同的線，那就是傑瑞對法律最根本的理解：法律首先關乎人。

制度之所以重要，是因為制度決定一個人的自由與尊嚴能否得到保障；改革之所以重要，是因為好的願望如果沒有制度保障便無法持久；而培養法律人之所以重要，是因為再好的制度，最後也必須由具體的人去理解、執行和捍衛。

這或許是我在翻譯這部回憶錄的過程中，對傑瑞的一次重新認識。我真誠地希望透過這篇譯後記，補充給中文讀者的那個回憶錄之外的傑瑞。多年前，在復旦大學那個寒冷的夜晚，我從書架上取下那本研究中國刑事程序的英文著作，我以為自己「遇見」的是一本書。然而，後來我才發現，我遇到的是另一個世界，一個傑瑞帶給我的完全不同的世界。

書名：跨越東西 一個法律人的人生 作者： 孔傑榮 (Jerome A. Cohen) 譯者： 虞平 出版社：允晨文化 出版日期：2026/09/22 提倡人權 一生不懈 孔傑榮 Jerome Alan Cohen（1930年7月1日—2025年9月22日），耶魯大學法學博士（1955），美國的中國及東亞法律專家。曾任哈佛大學法學院副院長，紐約大學法學院教授暨亞美法研究所共同主任，同時也是外交關係協會兼任資深研究員、寶維斯律師事務所資深顧問。 孔傑榮在一生中對提倡人權一直努力不懈，除了關注中國的法律改革，在推動釋放政治犯方面也產生了積極的作用。在1985年江南案發生後，他曾義務代表劉宜良（即江南）的遺孀到台灣出庭。 孔傑榮在台灣的影響力相當大，1985年，孔傑榮在促成政府釋放美麗島案政治犯呂秀蓮的過程中發揮了關鍵作用，他教過的學生包括馬英九、呂秀蓮、賴英照等。 2012年，他協助逃離軟禁的中國維權運動人士陳光誠到美國紐約大學就讀。