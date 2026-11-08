談藝／戀上貓王：經典歌曲如何跨越時代 唱出靈魂與信仰？

圖為貓王1977年5月在羅德島州演出。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 本文從作者年輕時在酒吧唱貓王歌曲的經歷談起，延伸到疫情期間成為歌迷的過程，並分析Elvis Presley融合搖滾、鄉村與福音的音樂魅力及其信仰底色。

對於我們這一代在中國成長起來的人來說，貓王(Elvis Presley)一直是一個熟悉卻又陌生的名字。在學生時代和青年時期，我們並沒有太多機會接觸到他和他的歌曲。

1990年代中期的一天，我受朋友的邀約去泡了一次酒吧，這個酒吧場面很大，居然請了一個外國的樂隊來駐唱。只見幾個外國帥哥唱了一首又一首後，突然開始在台上說笑，說著說著他們問台下的觀眾有沒有人願意上台來唱歌。我不知道哪股風發了，立馬舉手，把外國帥哥嚇了一跳。可能在他們的印象中，中國人都很矜持被動，沒想到居然有膽子這麼大的人。

我被他們立馬請到台上，歌手問我想唱什麼歌，我不由分說地回答：Love Me Tender。歌手向觀眾誇張地重複道：Love Me Tender, Elvis Presley，然後他抱著吉他撥動琴弦為我伴奏，我開始唱：Love me tender, Love me true, 唱到第二句的時候我就沒有詞兒了。這首歌我從來沒有在任何正式場合聽過，也從來沒有私下裡唱過，我當然記不得歌詞。

歌手見我完全不熟悉歌詞，開始來主唱這首歌把氣氛維持住，我也在最簡單的地方來附和，最終把這首歌唱完。我雖然表現不佳，但是我的勇氣卻贏得全場喝彩。如今回想，那或許就是我與貓王之間緣分真正開始的地方。

疫期 成為貓王歌迷

疫情期間，我開始陷入對Elvis歌曲和電影的狂熱追捧中，成了一個貓王迷。Elvis最吸引我的地方，除了他個人的魅力外，他幾乎涵蓋了我喜歡的所有音樂類型：搖滾的激情、情歌的深情、福音音樂的莊嚴。他在人生後期作品中對命運和人性的思考也深深打動了我。隨著不斷深入瞭解，我愈來愈理解為什麼那麼多人認為，貓王不僅改變了音樂，也改變了現代流行文化。

1973年1月14日，Elvis Presley在夏威夷開演唱會，經由衛星全球直播，超過1億至1.5億人收看，這是史上第一次單一歌手利用衛星技術全球直播演唱會，也打破了觀看人數的世界紀錄。

Elvis Presley的曲風，是以搖滾樂為核心，融合布魯斯、鄉村、流行與福音音樂的美國音樂大拼圖。他有搖滾風的Jailhouse Rock、Trouble和Hound Dog, 也有布魯斯藍調風的That’s All Right, 還有鄉村風格的Love Me Tender, 以及抒情流行風的Can’t Help Falling in Love、Are You Lonesome Tonight？等，福音音樂中的Peace in the Valley、He touched Me 和How Great Thou Art等更是為他斬獲了三次葛萊美音樂獎。

貓王Elvis Presley的經典名曲「Return to Sender」就是一首典型的以流行音樂為骨架，吸收了多種元素的跨界作品。它有搖滾的節奏，鼓和貝斯形成穩定的推進感，讓歌曲有走路一樣前進的動能；又用藍調滑音演唱方式，加上流行結構的和聲烘托出街頭情歌的都市輕喜劇氛圍，營造出輕鬆、俏皮的敘事風格。

身體聲音表演的王者

Elvis Presley是站在舞台中央，用身體和聲音一起表演的王者。他濃烈、性感又極具戲劇張力，他的聲音讓你感到世界在燃燒。Elvis Presley是男中音，但是他的音域非常廣，在聲樂上被描述為Britone with an extended upper range (擁有擴展高音區的男中音)。他的低音品質很強又有厚度，高音輕鬆又有力量。他既有低音的性感重量，又有高音的舞臺爆發力。低音如：Are You Lonesome Tonight、Can’t Help Falling in Love，這兩首歌如果換成另一個人來唱，就無法唱出那種厚重、性感和溫暖。

Elvis Presley 的高音在歌曲「 It’s Now or Never」裡，是一步步帶上去的，顯得音色圓潤飽滿。他也有許多爆發力的高音，比如：Trouble、American Trilogy等，既有高音的縱向高度，又有來自胸腔的能量共鳴。還常用滑音、顫音和爆發音來表達複雜的情緒。他的歌曲的主題也是涵蓋複雜情感和精神層面的時代需要，並隨著年齡增加而有清晰演變。

Elvis Presley早期的作品多是表達身體的解放、對自由的追求和對傳統和現實的反叛。代表作有：Hound Dog、Jailhouse Rock、Trouble。他打破了傳統男性聲音裡的端正、克制和被壓抑的情欲，他讓身體有權利被聽見。

Elvis Presley中期的作品以歌頌愛情為主，但是這種愛情不是浪漫的幻想，而是以承諾、失落、依戀和不完美的愛為主題。代表作品有：Can’t Help Falling in Love、Love me Tender、Are You Lonesome Tonight？

在他的中後期，隨著年齡與經歷的變化，Elvis Presley歌曲主題開始轉入孤獨、疲憊和無法逃脫的命運感。代表作有：Suspicious Minds、In the Ghetto、Hurt。這個時候貓王不再是反叛者，而是一個被時代推到高處卻無法回頭的人。

信仰救贖成歌曲核心

當然貓王歌曲最深層的核心是信仰、救贖與福音的精神。因為他從小在福音音樂中長大，決定了他歌曲裡始終存在的底色：那就是對救贖的渴望以及對更高秩序的敬畏。

總之，貓王Elvis Presley 唱的從來不只是一件事，而是一個普通人如何在身體、愛、孤獨、信仰之間的掙扎。

作為搖滾樂標誌性人物，貓王成為20世紀全球流行文化象徵。雖然在1977年離開了我們，但只要歌聲還在，人們對自由、尊嚴、愛和人生選擇的嚮往就不會停息。