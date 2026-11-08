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健康／睡再久還是累？ 醫師提6建議

編譯周靜芝
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接觸早晚的自然光，或可改善女性的睡眠與精力問題。(圖／123RF)
接觸早晚的自然光，或可改善女性的睡眠與精力問題。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師建議，女性若總是睡不飽仍疲倦，應從記錄經期與生活習慣、接觸自然光、調整飲食補水與咖啡因等面向找原因，必要時及早就醫檢查。

即使睡了一整晚仍然精神不濟，如果有人說，只要多睡一點就能恢復元氣，可能會讓你感到沮喪。婦產科醫師、更年期專家卡貝卡(Anna Cabeca)表示，多睡一點和吃好一點，雖是事實，但過於籠統、無法解決問題；簡單的建議忽略真正耗盡能量的根源，以及背後真正發生的狀況。

女性的精力受到各種因素的影響，從飲食到經期乃至壓力，因此有時多睡一會並非真正解決方案。女性健康專家建議以下六項措施，或許能提供實質幫助：

1.追蹤精力水平

卡貝卡說，持續記錄至少兩到三個經期的簡單日誌，有助於發現精力水平的規律，並排除任何可能導致低潮的因素。

她指出，以1至10分為基準記錄精力水平，同時記錄睡眠時長與品質、情緒變化、壓力程度、腹脹或其他身體症狀、運動情況，以及飲食內容；接著觀察在精力下降前，哪些情況總是反覆出現。

掌握這些資訊後，便能依此調整日程與生活方式。卡貝卡說，如果高強度運動總會在經期的特定階段讓你感到筋疲力竭，不妨考慮調整運動強度，而非硬撐下去。

2.接觸早晚的自然光

提升精力的一個簡單方法，是在醒來後不久以及日落時分到戶外走走。人體的生理時鐘(晝夜節律)，有助於調節褪黑激素、皮質醇、睡眠、新陳代謝以及許多其他生理過程。卡貝卡說，當節律被打亂時，單純增加睡眠時間無法解決疲勞問題。

她建議，從接觸光線開始，可能的話，每天都去欣賞日出與日落。如此一來，身體早上接觸到明亮的光線，晚上則接觸較柔和的光線，有助於重置體內的生理時鐘。

3.調整飲食以穩定精力

卡貝卡指出，疲勞可能是缺乏鎂的症狀，意味著需要調整飲食；綠葉蔬菜富含鎂，鎂在體內數百種生化反應中扮演重要角色，包括產生能量相關的反應。

女性19至30歲的每日鎂建議攝取量為310毫克，31歲起則為320毫克；懷孕期間，可提高至每日350至360毫克。卡貝卡說，飲食中加入菠菜、瑞士甜菜、花椰菜、毛豆、秋葵與青豌豆，可增加鎂的攝取量。

4.縮短兩餐的間隔

營養師雷梅迪奧斯(Carlyne Remedios)表示，跳過正餐或讓兩餐間隔過長，會讓人感到疲倦，也更容易在一天中隨手抓零食或做出不健康的飲食選擇。她說，早餐不吃東西會打亂食欲調節機制，導致稍後進食過量，造成精力低落。

為避免這種情況，最好規律用餐，但晚餐時間不宜太晚。雷梅迪奧斯表示，晚餐太接近就寢時間會影響褪黑激素的作用以及睡眠品質，也會讓人隔天提不起勁。

5.口渴評估

是感到疲倦，還是只是口渴？雷梅迪奧斯表示，這正是該問自己的問題。

她指出，有時脫水會讓人感到無精打采和疲倦；在喝下一杯咖啡之前，先確認自己已攝取足夠水分。

6.調整咖啡因攝取量

雷梅迪奧斯說，有些人發現下午攝取咖啡因會影響睡眠品質，如果是容易失眠的人，最好在白天較早停止攝取咖啡因。

如果早晨第一杯咖啡讓你感到心神不寧，不妨將時間延後到上午稍晚。雷梅迪奧斯表示，由於咖啡因是種興奮劑，將醒來立即飲用的茶或咖啡，改在醒來數小時後，也就是皮質醇水平開始下降時，是更好的選擇，避免早晨過度亢奮或在白天中段出現精力驟降情況。

何時應尋求醫療建議

婦科健康專家帕爾馬(Rupa Parmar)指出，雖然感到筋疲力竭和無精打采可能是疲勞的徵兆，但若持續兩周或更長時間，應諮詢醫療專業人員。她表示，如果感覺其他方面不對勁，或者只是想釐清症狀，值得與醫療專業人員討論可能導致精力低落的潛在病因。

卡貝卡說，切勿忽視心悸、呼吸急促、頭暈、經血量異常增多，或顯著的認知能力及情緒變化等症狀；甲狀腺疾病、缺鐵或貧血、睡眠障礙、憂鬱症及其他醫療狀況，有時會被誤為只是荷爾蒙作祟，因此持續性疲勞值得進一步檢查。

精華 FAQ

  • 因為女性的精力受經期、壓力、飲食與作息等多重因素影響，單純增加睡眠不一定能處理真正的根源，還可能忽略荷爾蒙、缺鐵或睡眠障礙等問題。

  • 可連續記錄2到3個經期，寫下1到10分的精力、睡眠、情緒、壓力、運動與飲食，再找出低潮前的規律，據此調整運動強度、日程與生活方式。

  • 若疲勞持續2周以上，或伴隨心悸、呼吸急促、頭暈、經血量異常增多、認知與情緒明顯變化，就應諮詢醫療專業人員，排除甲狀腺、貧血等病因。

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