新聞眼／逃脫大師胡迪尼的生死傳奇

「史上最偉大逃脫魔術師」哈利·胡迪尼攝於1899年，照片顯示他身上掛滿了鏈條和掛鎖。(美聯社資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 文章追溯胡迪尼的成名過程與死亡傳聞，澄清他並非表演溺斃或遭毒殺，而是病逝；同時指出其死因與日期仍存在醫學與歷史爭議。

今年萬聖節 恰巧是「史上最偉大逃脫魔術師」哈利 ·胡迪尼(Harry Houdini)離開人世100周年紀念。即使經過一世紀，有關他的確實死因仍然環繞著諸多疑點和謎團，影視流行文化和部分粉絲間廣為流傳的說法是他在表演招牌「水牢逃脫」時不幸溺水身亡。其實這完全是都市傳說，源自於1953年由東尼·寇蒂斯(Tony Curtis，女星潔美李寇蒂斯的父親)主演的傳記電影「胡迪尼」；好萊塢 編劇為了戲劇張力，不惜編造了關於這位魔術師死亡的浪漫結局。

另外一個常見的迷思則是胡迪尼晚年致力於揭發冒牌靈媒與超自然現象騙局，因此樹敵無數，後來遭人下毒謀殺。但這種說法並未獲得任何實質證據支持。

事實上，胡迪尼是病逝於底特律一家醫院的病床上。

不過在進一步討論胡迪尼的「死亡」之前，讓我們先來回顧一下他的「生命」。

胡迪尼本名艾立克·魏茨(Erik Weisz)，1874年出生於匈牙利，四歲時全家移民美國威斯康辛州，後來搬到紐約落腳，十幾歲就開始在雜耍劇場和啤酒館表演魔術。據「胡迪尼專家」、「紐約客」雜誌撰稿人丹比(David Denby)指出，「他小時候很瘦，後來努力健身，練就了一副健美身材，而且還是個俊美男子。」

1907年，逃脫大師胡迪尼在被裝進包裝箱前拍留影，包裝箱之後被放入冰封的底特律河。(美聯社資料照)

變形箱出現 真正走紅

據丹比說，當魏茨逐漸受歡迎後，他想要一個更響亮的藝名，於是想到了自己的偶像，19世紀的法國偉大魔術師歐丁(Jean-Eugène Robert-Houdin)，於是他在歐丁(Houdin)的後面加了個尾音「i」，發音成為胡迪尼(Houdini)。這個名字聽起來有點像義大利語，但其實不是。

另外一位「胡迪尼史學家」德雷爾(Roger Dreyer)表示，胡迪尼早期的魔術表演算不上驚艷。「如果他今天上『美國達人秀』，恐怕連第二輪都過不了。」德雷爾說， 「直到『變形箱』出現，胡迪尼才真正走紅；劇院觀眾都想看他的表演。」

「變形箱」(Metamorphosis Trunk)是最經典、最著名的逃脫與身分交換魔術之一，至今仍有無數魔術師在舞台上表演同樣的戲法。其基本套路是魔術師手腳全身被綑綁後，鎖進一個大木箱內。然後助手拉起布幕圍住木箱，接著開始拍手或倒數，同時逐漸退到布幕後方。幾秒鐘後，布幕落下，原本被鎖在木箱內的魔術師竟然站在箱子外面，而打開木箱，裡面則是被綑綁住的助手。

德雷爾號稱擁有世界上最大數量的胡迪尼收藏品，其中包括一個「變形箱」。

「史上最偉大逃脫魔術師」胡迪尼表演中國水型牢房。(維基公共資源)

再複雜的鎖 沒失敗過

胡迪尼因表演「變形箱」而一舉成名，而與他交換身分的助手就是新婚妻子貝絲(Bess Houdini)。不久之後，胡迪尼的表演愈玩愈大，木箱變成鋼製保險箱，甚至是真實監獄牢房。「製鎖專家為他打造最精密複雜難解的鎖，」德雷爾說，「他被關進牢房，幾乎赤身裸體，戴著鐐銬。但20分鐘後，他就拎著手銬走了出來。他每次都能成功逃脫，從沒有失敗紀錄。」

漸漸地，胡迪尼開始挑戰死裡逃生。德雷爾說，「他總是不斷突破自我，」最後終於發展到「水牢逃脫」(Escape from the Water Torture Cell)。胡迪尼全身被手銬腳鐐鐵鍊捆住，裝進大帆布袋裡，再被倒吊著放進一個不斷注水的巨大水箱中。

丹比描述「水牢逃脫」令人屏氣凝神的時刻，「布幕拉起，一分鐘，兩分鐘過去，舞台上毫無動靜……他是不是溺水了？他怎麼了？」當布幕終於拉開那一刻，胡迪尼站在舞台中央，渾身濕透，雙眼通紅，大口喘氣。「他的確是冒著生命危險在表演，」丹比說。

但胡迪尼終究是個凡人，不可能永遠欺騙死神。關於他的死因，目前普遍的說法是1926年10月22日，胡迪尼在加拿大蒙特婁公主劇院(Princess Theatre)後台休息時，一群大學生慕名來向他致意，其中一位名叫懷特黑德(J. Gordon Whitehead)的大學生對他說：「聽說你很能挨揍？」不等胡迪尼反應過來，這名魯莽的年輕人就對著這位年過50的魔術師腹部飽以一輪重拳。

胡迪尼二世是一名當代魔術師與逃脫藝術家，他的名字與公開表演都是為了向歷史上最偉大的逃脫大師哈利·胡迪尼致敬，兩人無血緣關係。(路透)

2026年10月30日，在洛杉磯好萊塢魔術城堡上空，魔術師「胡迪尼二世」表演了高空束縛衣逃脫特技。在九層樓高的空中，他沒有使用任何安全網。此次表演是為紀念胡迪尼逝世100周年。 (路透)

病逝醫院 挨打？腸阻塞？

隨後幾天，好強的胡迪尼強忍著劇痛繼續演出，最後終於在萬聖節當天病逝於底特律恩典醫院(Grace Hospital)，得年52歲。死亡證明顯示他是因盲腸炎併發腹膜炎逝世。而懷特黑德那幾拳則被認為是導致胡迪尼盲腸破裂的主因。

但這種說法最近被推翻。外科醫生兼醫學調查研究員拉芮安·吉萊斯皮(Larrian Gillespie) 在新書「胡迪尼：死過兩次的男人」(Houdini: The Man Who Died Twice)中指出，「這張死亡證明肯定有問題。我發現上面的數字被複製後又被塗改；這是在掩蓋真相。」

「史上最偉大逃脫魔術師」胡迪尼攝於1913年。(維基公共資源)

2026年10月30日，在洛杉磯好萊塢魔術城堡上空，魔術師「胡迪尼二世」表演了高空束縛衣逃脫特技。在九層樓高的空中，他沒有使用任何安全網。此次表演是為紀念胡迪尼逝世100周年。 (路透)

她表示，最終導致胡迪尼死亡的是腸阻塞，以及臨終前一次未透露的手術失敗。胡迪尼的律師和妻子對外宣稱腹部被重擊的說詞，部分原因是想獲得更高的保險金。「胡迪尼買的是雙倍賠償保險(Double Indemnity)，」吉萊斯皮說，「第一張保單會支付他的死亡賠償，但如果死於意外，理賠金額則會加倍——按今天的幣值計算相當於50萬元。」

而且吉萊斯皮還說她有證據足可證明胡迪尼的死亡日期也大有疑問。「我可以非常有力地證明他是死於10月30日而不是31日，」她說，「 但如果把日期往後推一天，那每逢萬聖節，你就會想起胡迪尼恰好是在這天去世的。」

但吉萊斯皮並不認為她的發現會玷汙胡迪尼的聲譽和傳奇，「胡迪尼天賦異禀，這一點永遠不會改變。」

2026年10月30日，在洛杉磯好萊塢魔術城堡上空，魔術師「胡迪尼二世」表演了高空束縛衣逃脫特技。在九層樓高的空中，他沒有使用任何安全網。此次表演是為紀念胡迪尼逝世100周年。 (路透)