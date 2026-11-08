新聞眼／離世100年 他欺騙死神 他揭假靈媒
胡迪尼生前反對假靈媒與迷信，並和妻子約定死後密碼；貝絲守約舉辦10年降靈會，卻始終未等到他回來。
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胡迪尼生前反對假靈媒與迷信，並和妻子約定死後密碼；貝絲守約舉辦10年降靈會，卻始終未等到他回來。
中年以後的胡迪尼，不但在舞台上挑戰死神，私底下也挑戰裝神弄鬼的江湖術士。許多追隨者都認為胡迪尼具有超能力，但他其實是個徹頭徹尾的唯物主義與科學奉行者，堅持一切現象都能用物理學和心理學加以解釋。
第一次世界大戰後，一種新興產業應運而生：假靈媒。胡迪尼開始致力於揭穿假靈媒，將他們在所謂的降靈會(séances)中所使用的伎倆公諸於世。「胡迪尼史學家」德雷爾(Roger Dreyer)指出，「當時參加降靈會的人當中90%都是女性，她們試圖聯繫那些可能在第一次世界大戰中喪生的親人。」
胡迪尼晚年還積極遊說國會通過反靈媒法案(Anti-Spiritualism Legislation)，希望將那些利用喪親之痛詐財的江湖術士定罪。胡迪尼也因此被視為科學懷疑論(Scientific Skepticism)的先驅。
為了測試死後的世界是否真實存在，胡迪尼與妻子貝絲在生前立下了著名的「死後通靈密碼」約定。夫婦倆不論誰先過世，若能從死後世界傳回訊息，必須包含只有他們才知道的祕密暗號。
如今這套已廣為人知的密碼，源自貝絲早年擔任歌舞女郎時常唱的一首歌「Rosabelle」，同時也是他們婚戒內圈的銘文，而密碼字組則為：Rosabelle-Answer-Tell-Pray-Answer-Look-Tell-Answer-Answer-Tell。每個單字都代表一個特定的字母和順序位置(數字)，經過解碼後這串字組的意思就是：「Rosabelle, believe」(羅莎貝爾，相信)。這是象徵他們真愛的密碼。
從胡迪尼逝世的隔年起，貝絲每年都會在萬聖節胡迪尼忌日當天舉行降靈會，整整10年(1927-1936)，從未間斷。
貝絲的降靈會一開始便受到各界、尤其是媒體的高度關切。經過兩年毫無音訊之後，在胡迪尼逝世後的第三年(1929年1月)，一位名叫亞瑟·福特(Arthur Ford)的年輕靈媒宣稱，他在出神狀態下接收到了胡迪尼母親以及胡迪尼本人傳來的訊息。
福特表示他在一場降靈會上，一字不漏地排出了整串的胡迪尼密碼字組，並且成功解碼出「Rosabelle, believe」密語，當時臥病在床的貝絲得知後極為震動，隨即簽署了一份聲明，證實福特的確傳達了胡迪尼生前約定的密碼。但沒過多久，就有記者踢爆這是福特精心設計的一場騙局。
原來，這組密碼在胡迪尼生前的傳記中就曾留下線索，且有證據指出，貝絲在極度思念丈夫、精神恍惚狀態下，可能不小心透露了關鍵字，或是福特透過管道竊取了資料。
貝絲後來撤回聲明，降靈會在該年萬聖節繼續舉行。然而胡迪尼依舊沒有顯靈，假靈媒的騷擾卻從未停歇。終於，貝絲決定在胡迪尼逝世10周年的1936年10月31日，舉辦最後一次萬聖節降靈會。
最終降靈會 胡迪尼沒現身
這場「胡迪尼最終降靈會」(The Final Houdini Séance)，選在好萊塢尼克巴克大飯店(Knickerbocker Hotel)頂樓露臺隆重舉行，吸引了大批名流、記者、魔術師與科學家共約300人。現場擺放著胡迪尼生前用過的手銬，並架設了擴音器，只要有任何超自然聲音或異動，全場都能聽見。
當天晚上，主持的靈媒呼喚了整整一個小時，可是除了徐徐微風吹過，什麼都沒有發生。手銬沒有動，收音機裡只有靜電雜音，密碼從未出現。
最後，貝絲看著胡迪尼的肖像，留下了一段經典的深情告白：「胡迪尼沒有回來。我的最後一個希望破滅了。我不相信胡迪尼能回到我身邊，也不相信任何死者能回來。等一個男人十年已經夠了。今晚，我正式吹熄這盞燈。晚安，哈利。」
這場科學與愛情交織的降靈實驗就此結束。
因為第一次世界大戰後假靈媒盛行，許多人借喪親之痛牟利。胡迪尼堅信現象可由科學解釋，因此積極揭露降靈會伎倆，甚至遊說國會推動反靈媒法案。 這組密碼源自歌曲 Rosabelle 與婚戒銘文，解碼後是「Rosabelle, believe」。它象徵夫妻真愛，也被用來測試死後是否真有靈界訊息，成為故事核心。 1936年10月31日，貝絲在好萊塢舉辦最後一次萬聖節降靈會，現場有300多人見證，但只等到微風與靜電雜音，胡迪尼始終沒有顯靈，她也正式放下等待。
精華 FAQ
因為第一次世界大戰後假靈媒盛行，許多人借喪親之痛牟利。胡迪尼堅信現象可由科學解釋，因此積極揭露降靈會伎倆，甚至遊說國會推動反靈媒法案。
這組密碼源自歌曲 Rosabelle 與婚戒銘文，解碼後是「Rosabelle, believe」。它象徵夫妻真愛，也被用來測試死後是否真有靈界訊息，成為故事核心。
1936年10月31日，貝絲在好萊塢舉辦最後一次萬聖節降靈會，現場有300多人見證，但只等到微風與靜電雜音，胡迪尼始終沒有顯靈，她也正式放下等待。
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