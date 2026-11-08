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移民專頁／提交I-601豁免申請 必須有前提

李亞倫律師主答
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AI摘要

文章摘要整理：

I-485若因虛假陳述遭拒，申請人可在30天內以I-290B要求重新考慮或重開，並視情況重送I-485；若要同時申請I-601豁免，必須有符合資格的美國公民或綠卡親屬及極端困難證明。

讀者問：

我的I-485申請被拒絕，是由於申請過中國政府的獎學金。拒絕的理由饒了一大圈：1.很多年前申請F-1時候顯示申請過獎學金，和中國政府有關，獎學金來自中國共產黨，2. 結論是虛假陳述。基於這個結論，移民官員又扯了一大堆：沒有申請過豁免，拿到美國學校的I-20申請材料，顯示我同樣有關獎學金申請，確定我的虛假陳述。請教，我可以申請重新考慮嗎？

答：

I-485身分調整申請人如果遭到拒絕，有權在收到拒絕決定後30天內，透過提交I-290B(Notice of Appeal or Motion)，申請重新考慮(Motion to Reconsider)或重新開啟案件(Motion to Reopen)。

屆時，你可以提出你的法律論點，並提交支持你主張的相關文件證據。如果你仍然符合再次申請身分調整的資格，也可以重新提交一份I-485身分調整申請。

此外，如果你認為自己能夠克服因虛假陳述或不真實表示(misrepresentation)所造成的不准入境事由(ground of inadmissibility)，則可同時提交 I-601豁免申請。

但前提是，你必須具有符合資格的親屬，並且能夠證明：如果你的申請遭到拒絕，將會對該符合資格的親屬，即你的美國公民或合法永久居民配偶或父母，造成極端困難，以符合 I-601豁免申請的法定標準。

精華 FAQ

  • 收到拒絕決定後30天內，可透過提交I-290B提出Motion to Reconsider或Motion to Reopen，並附上法律論點與支持文件。

  • 如果你仍符合身分調整資格，也可以重新提交一份I-485申請，讓案件依新的材料再次審查，不必只依賴上訴。

  • 必須有符合資格的親屬，通常是美國公民或合法永久居民的配偶或父母，並證明若申請被拒，該親屬將承受極端困難。

移民

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