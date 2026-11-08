移民專頁／遞交I-485時 申請人須在美國

I-485遞交時人在國外，是一個實質的法律問題。根據美國移民法INA §245(a)及相關規定，申請人在美國境內申請調整身分(Adjustment of Status)，原則上必須在遞交I-485時實際身處美國。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 此案爭點在於I-485遞交當日申請人是否人在美國，若屬實即使補件也未必能翻盤；H-1B離境未必放棄申請，但轉H-4後工作權需另申請。

讀者問：

我申請了EB-5投資移民 。律師在2023年10月遞交了I-485、I-131和G-28申請。USCIS當月收到申請資料，但是因為我無知，也沒跟律師溝通好，在10月離境去了一趟墨西哥 ，待了一周。2026年月，收到USCIS回執，因為我申請的那一刻不在美國本地，被判NOID(Notice of Intent to Deny，意向拒絕通知)。我當時是H-1B出入境，無返美證(AP)。USCIS收到申請資料的時間都沒什麼可以辯駁。律師的建議是：針對NOID進行如實回覆遞交移民局要求的資料，做好被拒的打算，開始走I-824申請H-4(我太太H-1B)，以此為基礎I-485被拒後重走一遍I-485。

我又很疑惑，申請資料證據確鑿，為什麼移民局給的回執是NOID，而不是DENY，還要求我遞交體檢資料。這是不是我疏忽了什麼？是不是有什麼方法能夠翻盤？等了10年的EB-5，中間也一直很謹慎，都不太回國，就這次出國出了問題。我現在身分就是基於I-485的EAD了，這次I-485如果被拒，就不能繼續待在美國。但這裡還有兩個孩子，一個新創的公司不幸中的，萬幸是太太的I-485，即使受影響，她還有合法的身分可以待在這裡。如果是H-4回來，請問我還能工作嗎？

答：

你的情況確實比較棘手，但收到NOID(Notice of Intent to Deny，擬拒絕通知)，並不等於移民局已經正式拒絕你的I-485申請。現在最重要的是弄清楚移民局擬拒絕的具體法律理由，並在規定期限內作出有針對性的回應。

1.I-485遞交時人在國外，是一個實質的法律問題。根據美國移民法INA §245(a)及相關規定，申請人在美國境內申請調整身分(Adjustment of Status)，原則上必須在遞交I-485時實際身處美國。你提到，律師在2023年10月郵寄了I-485，而你同月前往墨西哥。如果移民局收到並認定正式遞交申請的當天，你確實身處墨西哥，那麼即使律師在你離境前已經將申請寄出，也可能無法滿足遞交時人在美國的要求。

但是，這裡必須區分兩個不同的問題：一是遞交I-485時是否實際身處美國；二是遞交I-485後出境是否構成放棄申請。對於第二個問題，H-1B持有人有特殊規定。根據8 CFR §245.2(a)(4)(ii)，符合規定的H-1B持有人，在I-485審理期間離境並以有效H-1B身分重新入境，即使沒有返美證(Advance Parole)，也不一定被視為放棄I-485。因此，你沒有AP就去了墨西哥，這並不必然是問題所在。真正關鍵的是I-485的法律遞交日期，以及當天你是否在美國境內。

2.NOID的意思是，移民局根據目前掌握的資料，初步認為你的申請不符合批准條件，但在正式作出拒絕決定之前，給予你解釋和提交反駁證據的機會。這不代表移民官認為你一定有辦法補救，也不代表拒絕已經不可避免。移民局同時要求你補交體檢材料，也不能理解為綠卡即將獲得批准。移民官可能是在處理案件中尚未滿足的其他要求，並不代表已經認可你在遞交時符合所有資格條件。如果移民局掌握的出入境記錄準確，而且你的確在I-485正式遞交當天身處墨西哥，那麼僅僅解釋自己是無心之失，或者後來已經返回美國，通常不足以解決遞交時不符合資格的問題。不過，你的律師仍應仔細核對移民局使用的遞交日期、出入境記錄及NOID中引用的法律依據，確認是否有事實認定或法律適用錯誤。

3.至於是否還有翻盤機會，不能說完全沒有，但要看NOID的具體內容。如果移民局的事實認定有誤，或適用了不正確的法律規定，可以透過回覆NOID提出法律論證並提交相關證據。但如果遞交日期和你當時身處國外的事實都沒有爭議，那麼爭取核准原I-485的空間可能相當有限。

4.至於轉成H-4後是否還能運作，這是你必須事先解決的問題。H-4身分本身並不自動允許工作。只有符合特定條件的H-4配偶，才能申請H-4 EAD工作許可。一般而言，如果你的太太是H-1B主申請人，並且已經有核准的I-140，或符合AC21規定的特定H-1B延期條件，你才可能具備申請H-4 EAD的資格。

5.如果你目前的工作許可完全依賴正在審理的I-485，那麼一旦I-485被拒，通常也就失去了繼續依據該申請工作的資格。即使隨後獲得H-4身分，也不能僅憑H-4身分繼續工作，必須另有有效工作授權。

6.你等了十年的EB-5，並不意味著這次I-485若是被拒，整個EB-5投資移民申請就一定前功盡棄。I-485是調整身分申請，與作為移民資格基礎的EB-5投資移民申請並不是同一回事。如果EB-5基礎申請仍然有效，而且你符合其他申請條件，仍可能有重新申請調整身分或透過領事程序取得移民簽證的途徑。