城鎮傳真／華府看賽車沒搶到票 曲線圓夢

在華盛頓DC舉行的印地賽車自由250大獎賽中，丹麥車手克里斯蒂安·倫高(左)獲得第二名，柯克伍德(右)獲得第一名。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 夫妻倆因搶不到華府印地賽車免費票，轉而當志願者，意外進入圍場、看台與決賽現場，完整體驗賽事熱鬧與幕後運作。

今年1月，川普 總統宣布將在華府 國家廣場(National Mall)舉辦印地賽車 (IndyCar) 「自由250」大獎賽(Freedom 250 Grand Prix of Washington, D.C.)，作為建國250周年慶祝活動的一部分。1.7哩長的賽道環繞國家大草坪，賽車將在一座座標誌性建築之間高速飛馳。

●1500人搶300志工名額

消息一出來，我和先生都很興奮。能在首都看印地賽車，機會絕無僅有，很快訂好了旅館。沒想到等我們發現免費票已經開放申請時，票早就發完了。

先生不死心，索性直接聯繫印地賽車總部，詢問還有沒有其他辦法可以觀看比賽。沒想到對方告訴他，賽事正在招募志願者，有興趣可以上網申請。我們抱著試試看的心情填了申請表。後來才知道，大約1500人申請，只選了300多人，我們居然被選中了。沒想到搖身一變，竟然成了賽事工作人員。

比賽前一個周末，組織方為志願者開了一次Zoom說明會。我們被分配的工作叫Guest Navigator，直譯大概是「賓客導航員」，主要任務就是觀看比賽的人指路、尋找入口和各種設施，回答問題。

比賽安排在8月22日和23日舉行。我們提前兩天抵達華盛頓報到，每人領到兩件藍色志願者T恤、一頂帽子，還有一張工作證。衣服帽子穿戴好，工作證一掛，頓時覺得正式加入印地賽車了。

真正讓我們興奮的，卻是接下來發生的事。

周五賽場開放，我們得以進入圍場(paddock)，也就是各車隊停放和準備賽車的區域。一輛輛巨大的車隊運輸車整齊地停在那裡，賽車、設備和工作人員全在眼前。電視裡那些一閃而過了賽車，此刻安安靜靜地停在離我們幾步遠的地方，連車身上的細節都看得清清楚楚。我們正四處張望，碰巧看到頂級車手斯科特‧麥克勞克林(Scott McLaughlin)的3號賽車剛從大型運輸車裡卸下來。我們高興萬分，圍著賽車前前後後看了又看。

周五下午，我們看了賽車試車和彩排，還趁場地開放溜進幾個貴賓包廂裡張望。在主看台看彩排時，認識了另一對志願者夫婦。他們從加州矽谷飛來，一聊才知道，他們參加志願者的原因居然和我們差不多—沒拿到免費票，所以乾脆報名當志願者來看比賽。

他們顯然比我們敬業，下載整個比賽場地的地圖，密密麻麻做了許多筆記，甚至還把地圖塑封了起來，說是「下雨也不怕」。看看人家做足的功課，再看看兩手空空的我們，我和先生都有點慚愧。

●菜鳥上工 手忙腳亂指錯路

第二天早晨，華盛頓真的下起了雨。到了集合場地，志願者陸續跟著各自的負責人離開，很快就只剩下我們這群賓客導航員。負責人一直到快8點才姍姍來遲。他解釋說自己從芝加哥過來，為了熟悉環境，把整個比賽場地走了一遍，所以耽誤了。負責人隨後指定了三位隊長，負責不同的區。

我們被分到史密森尼地鐵站(Smithsonian Metro Station)，負責給從地鐵出來的觀眾指路。本來以為當賽事志願者，可以待在賽場裡面，一邊工作一邊感受賽車氣氛，沒想到第一天的崗位竟然在賽場外。等我們趕到史密森尼地鐵站，已經上午9點。好在有一位志願者一大早就直接去了地鐵站，在那裡提前幫不少觀眾指路。我們的印地賽車志願者生涯，就這樣有點手忙腳亂地開始了。

我們掛著工作證，穿著藍T恤，但沒有具體培訓，手裡也只有一張地圖。很快就有人問：「我的票該從哪裡進？」

這時候我們才發現，問題還真不簡單。賽場分成藍底星區和紅色條紋區(Stars and Stripes)兩個區域。拿星區票的可以從附近的B號門進去，拿條紋區票的卻要沿12街走到獨立大道，再繞到5號門。剛開始我們自己也搞不清，只能硬著頭皮指路，當然也指錯過。好在問的人愈來愈多，我們也慢慢摸清了門道。

作者夫妻在印地賽車 (IndyCar)擔任志願人員。(作者提供)

●引擎轟鳴 感受現場魅力

下午排班結束，我們終於從志願者變回觀眾，去了4B主看台看IROC全明星表演賽。

55歲的傳奇車手傑夫‧戈登(Jeff Gordon)兩場比賽都拿了冠軍。第二場結束以後，他把賽車開到我們所在的主看台前，猛踩油門酣暢淋漓地做起了燒胎(burnout)。

輪胎高速空轉，滾滾濃煙伴隨著橡膠燒焦的刺鼻氣味瞬間騰空而起，將整個車身完全吞沒，引擎的轟鳴震耳欲聾。周圍車迷全都站起來，歡呼聲一浪高過一浪。在濃煙滾滾中，我突然明白，現場看賽車和在電視上看真的完全不同。賽車不光是看的，也是聽的，甚至是聞的。

●義工證變通行證 近距離看決賽

第二天，我們又來到史密森尼地鐵站。

賽區大門8點一開，人群源源不斷地從地鐵站湧出。經過第一天的「實戰訓練」，我們熟練多了。看到人群出來，幾乎不用再看地圖，張口就喊：「Stars this way！Stripes that way！」(星區走這邊，條紋區走那邊！)

整個上午，這兩句話不知道喊了多少遍。喊到後來，我忍不住想：這麼簡單的一件事，為什麼不豎一個大牌子，畫兩個大箭頭？那樣我們幾個就不用站在太陽底下一遍又一遍地喊了。不過，既然我們的工作叫賓客導航員，那就繼續「導航」吧。

就在我們賣力指揮時，一個年輕人站在史密森尼地鐵出口前面不停地喊，說自己手裡有多餘的票，可以帶人進去。不少沒票的人聽見都過去問，但看完以後又紛紛走開。後來三個年輕人過來問我現在還能不能買到印地賽車門票，我指了指那個方向。結果三個人過去說了幾句話，很快又回來了。

我好奇地問：「怎麼不跟他進去？」其中一個說：「他要50元一張。你以為呢？」我這才恍然大悟：原來免費的票，也可以有黃牛。

這次比賽的安保陣仗也讓我大開眼界。華盛頓特區的城市員警(Metro Police)，步行的、騎車的、騎馬的、帶警犬的各種國家公園員警(US Park Police)，特情局(Secret Service)、美國法警(US Marshals)、國土安全部、特警(SWAT)…各種制服一種接一種。後來我居然還看見DEA(美國緝毒局)、FBI(聯邦調查局)，甚至還有制服上寫著U.S. Treasury(美國財政部)的執法人員。

●B-2轟炸機 領銜空中秀

當天排班結束，飛快吃完午飯，惦記著比賽，先跑到總看台附近偵察一下。一看，心涼了半截。總看台已經滿了，入口外排著長長的隊，國民警衛隊守在那裡，不再讓人進去。我和先生面面相覷。我們千里迢迢從紐約跑到華盛頓，本來就是為了看印地賽車。沒搶到票，才曲線救國來當志願者。現在志願者都當了兩天，難道最後還是看不到比賽？

離比賽開始還有一點時間，我們先去了特情局的展示區。總統專車「The Beast(野獸)」停在那裡展出，我們當然也沒放過機會，跑過去和總統專車合了影。看完「野獸」，先生轉過頭來說：「跟我來。」 然後他一本正經、滿臉正氣地大步朝看台走去。我趕緊跟在後面。到了入口，他既沒有排隊，也沒有東張西望，神情嚴肅，目不斜視地直接往裡走。守門的國民警衛隊小兵看了我們一眼。沒攔。第一關，過了。

沿著樓梯往看台上走，台階盡頭還有第二關。守在那裡的是幾個穿著和我們一樣藍T恤的大看台志願者。他們看看我們的衣服，又看看我們胸前掛著的工作證。又放行了。第二關，也過了。我們兩個本來因為沒票才來做志願者的人，就這麼堂而皇之地走進看台。更讓人哭笑不得的是，上去一看，裡面明明還有不少空位。我們趕緊找了兩個位置坐下來。

剛剛坐穩，比賽前的儀式就開始了。整個賽前儀式進行得出乎意料地俐落。「車手們，請就位！」市長鮑澤(Muriel Bowser)下達第一道指令。「車手們，啟動引擎！」 內政部長伯格姆(Doug Burgum)隨後下達了啟動指令，全部25輛賽車的引擎瞬間轟鳴。

就在這之後，遠處天空傳來一陣愈來愈響的轟鳴。所有人都抬起了頭。一架黑色的B-2轟炸機出現在天空中央，兩側伴隨著六架F-35和兩架F-22戰鬥機，整個編隊朝賽場飛來。飛行表演之後，賽車完成最後的起跑準備。隨後，川普總統揮動綠色旗幟，自由250方程式賽車比賽正式開始。25輛賽車一輛接一輛從眼前呼嘯而過，引擎聲震耳欲聾。這場比賽全程147圈、249.9哩。我們事先買了耳塞，這時候才知道實在太有必要。

剛開始十來圈，大家興奮極了。賽車每次經過，看台上的人就紛紛站起，舉起手機錄影。十圈的時候，很興奮。二十圈，還不錯。可是，這場比賽要跑147圈。再往後…車子一圈一圈，又一圈。到了後來，賽車再次從眼前呼嘯而過，我連手機都懶得舉了。我看看賽道，又看看還剩多少圈，第一次發現，原來看賽車也是需要耐力的。

比賽本身遠比我當時坐在看台上看懂的複雜。衛冕系列賽冠軍帕洛(Álex Palou)從杆位出發，柯克伍德(Kyle Kirkwood)第二，麥克勞克林第三。綠旗一揮，柯克伍德第一圈就在2號彎搶到領先。駕駛3號賽車的麥克勞克林則一直等到了比賽最後階段才真正獲得挑戰柯克伍德的機會。第129圈重新發車後，他從內線猛攻柯克伍德，在1號彎甚至短暫搶到了領先。然而速度帶得太快，賽車右側撞上輪胎牆，爭奪冠軍的機會就這樣在一瞬間結束了。

柯克伍德從第一圈取得領先以後，除了進站期間，基本控制了整場比賽，最終以3秒多的優勢奪得冠軍。全場一片歡呼。而我最大的感受卻有點複雜：現場賽車的速度、聲音和氣氛確實震撼，可這場比賽足足開了2小時40多分鐘。

8月23日在華盛頓舉行的印地賽車自由250大獎賽之前，川普總統乘坐被稱為「野獸」的總統座駕繞賽道行駛一圈，空軍一號和四架F-35戰鬥機從空中飛過。(美聯社)

●熱鬧散去 志工情誼長存

比賽結束後，大批觀眾開始離場，我們卻去了國家自然歷史博物館。外面酷熱難當，我們正好進去吹吹冷氣，順便把幾個展廳走馬觀花看了一遍。走出博物館，眼前的景象已經完全不同。帳篷在拆，設備在裝車，工作人員忙著收拾東西。幾個小時前，這裡還是人山人海、賽車轟鳴，B-2和戰鬥機從天空掠過；轉眼之間，這場聲勢浩大的活動已經開始消除痕跡。

晚上，我們去了華盛頓很有名的老餐館Old Ebbitt Grill吃飯。餐館裡等位的人很多。我們忙了一整天，還沒來得及換衣服，身上仍然穿著志願者的藍色T恤。

一對夫婦注意到了我們的衣服，主動過來搭話。聊了一會兒，他們很認真地對我們說：「謝謝你們。」 原來，他們也是剛看完比賽來這兒用餐的。他們說，正因為有這麼多志願者在現場幫忙，這麼大的活動才能順利進行。

聽到這句話，我非常高興，但又有點汗顏。我們自己當然知道，這個賓客導航員團隊遠談不上組織嚴密。

而我們本來只是因為沒搶到免費票，才來當志願者。結果兩天下來，稀裡糊塗地「混」進了大看台。

這一趟，也算是滿載而歸了。

在華盛頓DC舉行的印地賽車自由250大獎賽現場。 (美聯社)