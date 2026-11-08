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料理功夫／韭菜盒子與紅糖發糕

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韭菜盒子
韭菜盒子

AI摘要

文章摘要整理：

文章記錄作者用自家韭菜做韭菜盒子，也以紅糖、雞蛋和麵粉製作免揉發糕，並分享蒸糕小杯的實用心得。

韭菜盒子

前幾天割了今年的最後一茬韭菜，送了一些給朋友，剩下的一半包了一頓餃子，另一半學做了韭菜盒子。

這是我第二次做韭菜盒子，不太熟練，所以賣相不太好看，但味道不錯。

材料：

韭菜、粉絲（在開水裡煮一下撈起）、炒雞蛋、炒肉絲、蝦皮、肉鬆、蠔油、生抽、精鹽。

作法：

1.麵團是和麵機和好的，跟包餃子的麵團一樣，只有麵粉和清水。

2.把所有材料切碎，與調味品混合成餡料。

3.把麵團分成大小不一的若干劑子，擀成橢圓形麵皮，包上餡料。

4.熱油鍋，鍋裡每次放四個大小搭配的韭菜盒子，中小火烙至兩面金黃出鍋。

紅糖發糕

日前在好市多Costco隨便買了一袋紅糖，想起很久沒吃發糕了，就做一個簡單不需揉麵的紅糖發糕解解饞吧。不過，所謂的紅糖，其實是棕色糖，一點兒也不紅，蒸出來只是淺黃色，但不影響口感。

材料：

雞蛋3個、麵粉400克、紅糖80克、玉米油20克、精鹽半小勺、發酵粉Yeast 1小勺、泡打粉Baking Powder 1小勺。

作法：

1.先用300克溫水把紅糖化開。

2.加入鹽、發酵粉、油，並打入雞蛋一起攪拌。

3.再把麵粉倒進蛋液裡充分攪拌均勻，然後蓋好放在溫暖的地方發酵。

4.麵糊發至兩倍大，撒入泡打粉，邊攪拌邊排氣泡。

5.裝入小杯，上面撒幾粒腰果豆，再靜置半小時繼續發酵。

6.蒸鍋水燒開，放入小杯麵糊蒸10–12分鐘即可出鍋。

順便跟喜歡做小點心的朋友推薦這種蒸糕小杯子，是我姪女從淘寶上下單的。

它不需刷油，蒸完後很容易就把蛋糕脫下，一點兒也不會沾連，極好清洗。

韭菜盒子材料
韭菜盒子材料

紅糖發糕
紅糖發糕

精華 FAQ

  • 因為割下今年最後一茬韭菜，作者先送了一些給朋友，剩下的一半包餃子，另一半則拿來嘗試做第二次韭菜盒子，雖然外觀不算漂亮，但自認味道不錯。

  • 主要材料有韭菜、粉絲、炒雞蛋、炒肉絲、蝦皮、肉鬆，以及蠔油、生抽和精鹽。做法是將餡料切碎拌勻，包入橢圓麵皮後，用熱油鍋中小火兩面烙至金黃。

  • 紅糖發糕先用溫水化糖，再加入鹽、酵母、油與雞蛋，拌入麵粉後發酵至兩倍大，撒泡打粉排氣後入杯再發一次，最後蒸10到12分鐘；作者並推薦淘寶買的蒸糕小杯，因為不沾且好清洗。

餃子 雞蛋

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