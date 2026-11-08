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醫藥／常備中醫急救包 不怕感冒、鬧肚子

林琮恩
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開業中醫師指出，除了西藥外，民眾也可準備「中醫急救包」緩解輕微症狀。(本報資料照...
開業中醫師指出，除了西藥外，民眾也可準備「中醫急救包」緩解輕微症狀。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師建議民眾在家備妥中醫急救包，依外傷、感冒、腸胃與皮膚不適分類準備，可即時緩解輕症並兼顧日常保養。

不少民眾習慣在家中備有簡易感冒藥、腸胃藥以備不時之需。開業中醫師指出，除西藥以外，民眾也可準備「中醫急救包」，可即時緩解輕微症狀，如初期感冒、輕微扭傷等，避免症狀惡化，且中藥相對於部分西藥，藥性溫和且副作用較小，適合居家使用，且家中準備的中藥，也可提供日常保養，或慢性病、體質調理使用。

台灣開業中醫師朱益智表示，民眾準備中醫急救包時，可分外傷類、感冒類、腸胃不適類、皮膚外用類分別準備。外傷部分，三七粉可活血化瘀、消腫止痛，若有需要時，建議空腹使用，每天3至9克。民眾也可準備中藥貼布，處理扭傷、挫傷情況，建議使用涼感貼布化瘀消炎；若為疲勞產生的痠痛，則建議以熱感貼布為主，可促進血液循環，活血、通絡、止痛。

因應感冒，民眾可準備的藥品包括清熱解毒的銀翹散，適合喉嚨痛、口乾、發燒初期及類流感症狀使用；藿香正氣散則有助應對腸胃型感冒及中暑；荊防敗毒散可用於寒性感冒，如發冷、鼻塞聲重或者身體痠重等症狀。金銀花可清熱解毒、消炎抗菌，也可改善皮膚痘疹問題。

民眾常見的腹瀉、反胃、小便不順暢等問題，朱益智建議使用胃苓湯；消化慢、腹脹不適，建議可吃保和丸；半夏瀉心湯則可用於胃食道逆流，吃過多冰品導致的胃腸脹氣；常見的陳皮、烏梅，分別可用於改善脹氣、食欲不振，以及生津止渴、幫助止瀉。

皮膚外用中藥部分，紫雲膏可用於蚊蟲咬傷、乾裂修復、輕微燙傷等；三黃散有助改善燙傷引起的水泡，可敷在患部，並以紗布覆蓋；七日黃有抗發炎效果，可用於較輕微的刀傷、破皮情況；艾草溫灸貼可緩解經痛，屬外用性質，可貼在肚臍下方小腹處，每次貼6到8小時，間隔8小時再貼下一循環。

精華 FAQ

  • 可依用途分成外傷類、感冒類、腸胃不適類與皮膚外用類，像三七粉、銀翹散、胃苓湯、紫雲膏等，都能對應不同居家常見症狀。

  • 喉嚨痛、口乾、發燒初期可用銀翹散；腸胃型感冒或中暑可用藿香正氣散；若是怕冷、鼻塞、身體痠重等寒性感冒，則可考慮荊防敗毒散。

  • 腹瀉或反胃可用胃苓湯，消化慢、腹脹可用保和丸，胃食道逆流可用半夏瀉心湯；皮膚方面則可用紫雲膏、三黃散、七日黃等外用藥。

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