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醫藥／肌膚保養換季 別把油脂洗光

王慧瑛
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秋冬選用的保養品，建議可從乳液調整成乳霜，長輩甚至要用到像凡士林之類的產品才會有...
秋冬選用的保養品，建議可從乳液調整成乳霜，長輩甚至要用到像凡士林之類的產品才會有效。(圖/123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

皮膚科醫師提醒，換季時應減少過度清潔、改用乳霜或凡士林保濕，並持續做好SPF50以上防曬，才能減少乾燥性濕疹與老化傷害。

換季後，皮膚科醫師發現，最近診間乾燥性濕疹患者增多，每個人皮膚狀況和年齡、體質、溫溼度有關，就像衣物要換季，保濕用品、清洗頻率也要有換季思維。

台灣土城長庚皮膚科醫師丁思文說，秋冬時節不見得要天天洗澡，但許多人一天不洗可能很難受，折衷作法是，秋冬可以清潔用品重點清洗腋下、私密處、前胸等易出油及易生異味部位，其餘用清水清潔即可。

值得留意的是，許多長輩慣用肥皂，肥皂是弱鹼性，可能帶走身體油脂，使用上要拿捏，避免把油脂都洗掉，對皮膚造成傷害。

為避免身體油脂被過度去除，丁思文說，易出油部位才需要好好清潔，「其他部位就放過它」。最佳洗澡水溫是接近體溫的溫度，不宜太熱，許多長輩喜歡用偏熱的水洗澡，認為熱水有短暫止癢效果，但這對皮膚是傷害，會讓皮膚更乾。「洗碗機用的就是熱水，熱水可以去油，同理可證，用熱水洗澡會帶走皮膚油脂。」此外，想告別濕疹，落實正確生活習慣很重要，避免過度清潔、選用適當水溫是重要做法。

丁思文說，秋冬選用的保養品，建議可從乳液調整成乳霜，長輩甚至要用到像凡士林之類的產品才會有效。

擦乳液通常一天一至兩次，若乳液很水，皮膚可能愈擦愈乾，乳霜才能將皮膚油脂留住。建議作法是，洗完澡身體微濕狀態，就可以上乳霜或凡士林，會比較好推開。

秋天些微變涼，比較不會出汗，容易忘了要好好防曬，殊不知秋老虎的威力依然很強。長期不防曬會對皮膚造成傷害，除了曬黑、老化，還有皮膚癌隱憂，建議選用SPF50以上的防曬用品。

丁思文說，防曬常犯錯誤是防曬乳使用量不夠，濃度要達一定程度才能發揮效果。但擦太厚也可能出現長痘痘等後遺症，量的拿捏要恰到好處。若到戶外活動，最好每4小時補擦一次防曬品，維持效力。不習慣塗防曬乳的人，透過穿薄外套等物理性防曬方式，也能達到防曬作用。

兒童皮膚較薄，許多家長不敢讓孩童使用有化學成分的防曬乳，丁思文建議六個月以下孩童的防曬措施，還是以穿薄長袖為主。長輩可選擇撐傘、戴帽防曬。

敏感膚質的人保養品不宜太繁雜，保養品最好一、二種就好，建議和某一種乳液長期打交道半年以上，確認不會引發不適，這樣就能安心使用，「選定了，就別換來換去」。

每個人對保養品反應不同，有人擦乳液引發眼睛周圍皮膚過敏，丁思文說，眼睛周邊皮膚薄，臉部保養品最好選沒有香料、防腐劑，且成分單純的產品。

丁思文說，再怎麼偷懶的人，防曬、保濕還是不能免，防曬沒做好，皮膚易鬆弛老化。

精華 FAQ

  • 因為天氣變乾後，皮膚油脂更容易流失，過度清潔會讓乾燥性濕疹更嚴重。建議重點洗腋下、私密處、前胸等易出油部位，其餘可用清水帶過。

  • 太熱的水會像去油一樣把皮膚脂質洗掉，讓皮膚更乾、更容易發癢。肥皂多屬弱鹼性，也可能過度帶走油脂，因此洗澡水溫應接近體溫，避免把油脂全洗光。

  • 保養品可由乳液改成乳霜，嚴重乾燥者甚至可用凡士林，洗後微濕時擦更好。防曬宜選SPF50以上，戶外每4小時補擦；敏感膚質則以成分單純、少香料防腐劑為主。

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