娛樂／「盡收眼底」票房意外創高 霍姆斯人生更戲劇

Theranos創辦人霍姆斯2025年8月3日被拍到在德州布萊恩聯邦監獄營區內行走，她因詐欺投資人等罪名遭判刑逾11年。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 紀錄片《盡收眼底》聚焦霍姆斯入獄前人生，北美小規模上映卻創下紀錄片票房新高，並因口碑爆棚而引發奧斯卡討論，同時她也可能提前出獄。

紀錄片「盡收眼底」將鏡頭對準矽谷 前獨角獸公司「Theranos」創辦人伊莉莎白霍姆斯入獄前的最後自由時光。紀錄片10月16日起在北美上映，第一個周末便交出遠高於一般紀錄片的成績單，口碑與票房雙雙爆棚。不過，霍姆斯的現實人生可能比紀錄片內容更加戲劇化，且她可能提早出獄、重返社會。

有線電視新聞網報導，「盡收眼底」在北美不到900個大銀幕首映，首映周末票房即突破1500萬元，創下美國影業過去20多年來，紀錄片最高的首映票房記錄。當周末北美票房，「盡收眼底」排名第二，僅次於派拉蒙影業改編自電玩的「街頭霸王」（Street Fighter），後者在3575塊銀幕上映，締造約3000萬元票房佳績。截至11月3日，「盡收眼底」票房約6485萬美元。

「盡收眼底」片長達三小時，但紐約、洛杉磯 等城市許多周末場次仍銷售一空。發行商「A24」形容，這是「21世紀規模最大的小範圍上映首映之一」。

CNN分析，這是自2006年喜劇電影「芭樂特」（Borat）以來，在不到1000塊銀幕上映的影片中，首映成績最好的一部，也是自2004年戰爭獨立電影「華氏911」（Fahrenheit 9/11）以來，票房最高的非音樂類紀錄片。

相較之下，今年另一部備受矚目的紀錄片、亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）出品的美國第一夫人紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania），首映銀幕數量雖然是「盡收眼底」的兩倍，但首周末票房不及「盡收眼底」的一半，不過「梅蘭妮亞」當時在紀錄片領域已被視為成功的票房成績。

口碑爆表 奧斯卡呼聲浮現

「盡收眼底」不僅票房好，口碑同樣驚人。CNN指出，該紀錄片在電影和電視評論線上網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）取得99%的新鮮度，在影迷平台「Letterboxd」則創下4.8分的史上最高評分。CNN影評麥克（David Mack）在首映日撰文，形容「『盡收眼底』改寫我們所知的紀錄片規則」，部分影評人甚至預測它將叩關奧斯卡（Oscar）最佳影片提名。

紀錄片「盡收眼底」在電影評分網站爛番茄的口碑極佳。（爛番茄網站截圖）

「盡收眼底」的核心並非重述Theranos如何摔落神壇，而是這家2014年估值曾達45億元的公司在被揭露其技術問題後迅速崩潰，案件涉及的經濟損失高達1.44億元。影片真正想問的是：攝影機究竟能不能捕捉一個人的「真實」樣貌。導演之一的菲爾德表示，他面對霍姆斯時不斷陷入矛盾，她有些時刻看來十分真誠，但他得提醒自己，眼前的人曾因欺騙投資人而被定罪。另一位導演奧本海姆則說，團隊每天收工後都會討論當天發生的事，有時對同一段互動竟得出截然不同的理解，因而在片中安排幾個刻意轉折、戲劇化重演的橋段。

片尾出現的布萊恩聯邦女子監獄（FPC Bryan）關過的罪犯來頭不小，包括正在服刑的性犯罪者季絲蘭麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）；實境節目「真實家庭主婦：鹽湖城」（The Real Housewives of Salt Lake City）前班底演員珍．莎阿（Jen Shah）8月出獄。

有望提前出獄重返社會

這座低度戒護的監獄通常收容刑期五年以下的受刑人，離休士頓約100哩，員額較其他聯邦設施少；監獄位於住宅區，鄰居形容該監獄園區宛如公園。

霍姆斯2022年因詐欺罪被判處11年徒刑，2023年5月起在布萊恩聯邦女子監獄服刑，聯邦監獄管理局的預定釋放日為2030年2月22日。

然而，監獄管理局官員9月底寫信給被害人，說明霍姆斯已獲准明年8月23日轉入德州德爾瓦萊（Del Valle）的奧斯汀過渡中心，表示她可能比預期更早重返社會，但信中未說明原因，也不清楚她將在過渡中心待多久。「好萊塢報導者」稱，若霍姆斯提前進入中途之家，她與兩位導演剛好有時間籌備2028年的續集。