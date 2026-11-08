娛樂／紀錄片洗白惡血女？5彩蛋解構「盡收眼底」

紀錄片「盡收眼底」海報。（取材自IMDb）

AI摘要 文章摘要整理： 這部紀錄片以霍姆斯入獄前34天為主軸，穿插性侵疑雲、丈夫家世與新事業等彩蛋，並透過真實人物入鏡，凸顯鏡頭下的真實與表象之間的曖昧。

喜劇演員菲爾德（Nathan Fielder）與導演奧本海姆（Lance Oppenheim）共同執導的紀錄片「盡收眼底」（You Can See Everything，又譯「你能看見一切」）早前上映，記錄「惡血女王」、矽谷 前驗血公司Theranos創辦人伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）入獄前的最後34天。許多觀眾看完，腦中仍有一堆疑問；娛樂媒體「好萊塢 報導者」（The Hollywood Reporter）早前解析這部紀錄片耐人尋味的五個彩蛋，從拍攝緣起、人物背景到意外暴紅的畫面，讓人重新思考鏡頭所呈現的真實與表象，小心有雷！

一場魔術秀 促成紀錄片

觀眾最大的疑問大概是，為何要幫遭定罪且已入獄服刑的嫌犯拍攝紀錄片。

報導指出，霍姆斯主動聯絡A24電影公司，尋求曝光機會，公司高層與她見面討論後決定拍攝。

Theranos創辦人霍姆斯的丈夫伊凡斯（Billy Evans）表示，同意拍攝是「為了讓大家看見，她究竟是怎樣的人」。

各方起初就多項議題無法達成共識，拍攝計畫一度作罷。然而，奧本海姆從紐約到洛杉磯時，與菲爾德一同前往當地著名的「魔術城堡」（Magic Castle）看表演，即興橋段中，有觀眾突然喊出霍姆斯的名字。

散場後，奧本海姆告訴菲爾德：「我聽說A24正在考慮拍一部霍姆斯的電影！」菲爾德事後致電A24紐約辦公室，兩人就此投入這個他們自己都覺得「恐怕永遠無法拍成」的怪誕計畫。

菲爾德起初並不認為，霍姆斯的故事最終能夠拍成長片，只是對於親眼見到霍姆斯感到「好奇」。

一句話 牽出陳年性侵疑雲

「盡收眼底」片中有一段稍縱即逝的內容，即霍姆斯的父親曾斷言，女兒的人生在遭性侵後徹底改變。這一幕來得太快，去得也很快，許多觀眾不是忽略，就是震驚得過了五分鐘仍在消化剛才接收到的訊息。

此說法並非首度出現，霍姆斯曾在2022年的審判中含淚作證，自稱2003年秋季、19歲的她就讀史丹福大學時，在校園內遭性侵。霍姆斯自述，這起事件讓她走上「創業必須不計代價成功」的拚命之路，而她正是在該學年尾聲創辦Theranos並輟學。

全國公共廣播電台（NPR）依據加州公共紀錄法取得的文件顯示，聖塔克拉拉郡警長辦公室2003年10月深夜接獲通報，有一名自稱霍姆斯的學生報案，主張在校內兄弟會會所遭性侵，警員曾出動，但後續調查結果不得而知。

霍姆斯指控前男友、Theranos前營運長巴爾瓦尼（Ramesh Balwani）對她性虐待，巴爾瓦尼否認。巴爾瓦尼同樣因詐欺罪等12項重罪入獄，霍姆斯則被裁定四項詐欺及共謀重罪成立。

一個家族背景 揭丈夫另一面

霍姆斯的丈夫伊凡斯雖然是本片主角之一，但劇情未交代他的財富來源，只是讓觀眾知道他超有錢，因此「不需要霍姆斯的任何東西」。伊凡斯在片中說：「她能從我身上得到什麼？」

「好萊塢報導者」指出，這樣的劇情安排反而引發人們聯想，暗示伊凡斯可能意圖藉由惡名昭彰的妻子博取自己的知名度。

伊凡斯的家族背景是另一個值得留意的細節，他的祖父母曾在70多年前創立「伊凡斯酒店集團」（Evans Hotel Group），旗下有托利松度假酒店（The Lodge at Torrey Pines）、巴伊亞度假村酒店（Bahia Resort Hotel），以及卡塔馬蘭度假水療飯店（Catamaran Resort Hotel and Spa）。

不過，伊凡斯酒店集團多次與加州南部的地方團體交惡，市民組織指控巴伊亞度假村酒店擴建掠奪民眾親近米慎灣（Mission Bay）的通道；伊凡斯家族也曾與聖地牙哥的工會對簿公堂，但官司遭駁回。

由此看來，伊凡斯與霍姆斯在加州刁馬市（Del Mar）租屋處外那片無垠沙灘上嬉戲的畫面，著實耐人尋味。

更巧的是，伊凡斯目前也跨足生技產業，片中於2023年段落提到的驗血公司已於2024年成立，名為Haemanthus，由伊凡斯擔任執行長；Haemanthus採用已獲科學界認可的拉曼光譜（Raman spectroscopy）技術，但專利項目屈指可數。

霍姆斯（左）與伴侶伊凡斯2023年3月17日到加州聖荷西聯邦法院，申請暫緩執行逾11年的刑期，等待上訴法院審查其詐欺投資人罪名的定罪結果。（路透資料照片）

一次真實初見 串起戲裡戲外

第三幕開頭，好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）坐在沙發上，觀看霍姆斯影像的場景，讓不少觀眾又驚又喜。「好萊塢報導者」指出，這真的是亞曼達塞佛瑞與菲爾德真正的初次見面，當時並未計畫請她飾演霍姆斯，奧本海姆只是想拍下亞曼達塞佛瑞看完素材後的真實第一反應。

亞曼達塞佛瑞曾在影集「新創大騙局」（The Dropout）中飾演霍姆斯，如今卻以自己的身分觀看這名曾經詮釋過的人物，形成耐人尋味的對照。

此外，片中菲爾德造訪一座動物農場，那其實是塞佛瑞與演員丈夫湯瑪斯薩多斯基（Thomas Sadoski）在紐約州北部創辦的非營利動物救援所，收容年邁或瀕危的鴨、山羊、驢、貓、雞與馬，費用全由兩人自行埋單，不接受捐款。然而，塞佛瑞與薩多斯基9月宣布正式結束九年婚姻關係，坦言雙方早已分居一段時間。

亞曼達塞佛瑞在2022年影集「新創大騙局」中飾演Theranos 創辦人霍姆斯。（取材自IMDb）

一盤炒蛋 預料成網路迷因

A24擅長製造迷因，從2018年恐怖推理電影「宿怨」（Hereditary）到2019年驚悚犯罪電影「原鑽」（Uncut Gems）都曾有風靡一時的梗圖。

A24原本押寶菲爾德與霍姆斯並肩坐在沙發上的雙人特寫鏡頭，該畫面已有大量二創版本。

「盡收眼底」中霍姆斯與導演對視的畫面，她睜大雙眼反問「我為什麼要騙你？」的一幕，已成為網路熱門迷因。（取材自IMDb）

不過，「好萊塢報導者」預言，最終留存下來的「時代產物」，會是霍姆斯做炒蛋的那一幕：場面平凡，卻意外透露太多訊息。打蛋的方式千百種，但伊凡斯顯然認為只有一種，且命令霍姆斯照他的方式做。

「好萊塢報導者」預測，「周六夜現場」（Saturday Night Live）的諷刺短劇與奧斯卡頒獎典禮的表演橋段，不久後就也會出現類似的打蛋橋段。