吃貨／傳統烘蛋 西班牙奶奶開課

在西班牙巴塞隆納的「奶奶烹飪學校」，75歲的努里亞·伊桑達在教遊客如何準備和擺盤傳統的西班牙菜餚。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 巴塞隆納「奶奶烹飪」工作坊邀請長者教外國學生做傳統料理，透過翻烘蛋與在地菜餚分享手藝，也讓參與奶奶們重拾價值感與社交連結。

當馬鈴薯煮熟、蛋液半凝固時，卡斯特爾(Sonia Castel)將一個盤子蓋在平底鍋上，並指示一名學生抓住鍋柄。美聯社報導，這位63歲的西班牙奶奶在檯面上輕敲手指，參加烹飪工作坊的美國學生考夫曼(Mason Kauffman)穩穩按住盤子，準備把平底鍋翻過來；隨著「3、2、1」的倒數聲響起，當他俐落地翻面，現場爆出歡呼聲；接著他將烘蛋滑回鍋中繼續煎熟，這道當地的傳統馬鈴薯烘蛋便告完成。

就讀於新罕布夏州 普利茅斯(Plymouth)州立大學的考夫曼說，他當時真的很緊張。每位學生輪流示範後，卡斯特爾都會將他們擁入懷中，並半強迫地要求他們在她臉頰上親一下，她開玩笑說，「你們得為這堂課付費」。

「巴塞隆納奶奶烹飪」(Grandmas Cooking Barcelona)工作坊為觀光客、學校及其他訪客提供與當地爺爺奶奶一同體驗正宗巴塞隆納烹飪的課程，目的在分享那些在市區餐廳中已漸難嘗到的傳統西班牙與加泰隆尼亞菜餚及烹飪技法。

在西班牙巴塞隆納的「奶奶烹飪工作坊」，63歲的索尼婭·卡斯特爾(左)教一位遊客製作傳統的西班牙煎蛋捲。(美聯社)

這類課程對雙方都有好處，「巴塞隆納奶奶烹飪」創辦人巴埃納(Veronica Baena)表示，這個計畫對可能感到孤獨的年長者提供了生活目標。

巴埃納說，這是一次美食體驗，但最重要的是賦予年長者力量，這個構想試圖幫助他們恢復自己的個性、找回真正的自我，並融入國際化的巴塞隆納。

2017年，巴埃納在兒子學校目睹祖父母們接送孫子女上下學後，創立了「巴塞隆納奶奶烹飪」。她發現其中有些人生活已無太多其他事可做，於是邀請了幾位到她家一起下廚；如今，已有20位年長女性及一位男性在市內的社區中心、社服機構及其他地點，分享烹飪訣竅、人生智慧，以及幾個笑話。

在西班牙巴塞隆納的「奶奶烹飪工作坊」，63歲的索尼婭·卡斯特爾正在製作傳統的西班牙煎蛋捲。(美聯社)

巴埃納先前因為從鄰居伊桑達(Nuria Isanda)家廚房飄出的誘人香氣，便邀請了這位朋友的鄰居加入。

現年75歲的伊桑達說，巴塞隆納的餐廳愈來愈傾向迎合觀光客需求，她的食譜如今已難得一見。這些由年長者烹調的菜餚，可能連他們的家人都不懂得欣賞，家人或許會在周末來訪，卻可能連一句「謝謝」都不會說。

伊桑達說，這些工作坊可以成為讓爺奶們感到被重視且有價值的平台。

在最近為留學生舉辦的工作坊中，地點設於社區中心的租用廚房內，伊桑達向學生們示範如何製作櫛瓜捲、將其串在竹籤上，並淋上油醋汁。學生們還將山羊乳酪與藍莓果醬塗抹在餅乾上，或是裝飾「俄羅斯沙拉」(ensaladilla rusa)；這是道馬鈴薯沙拉，放入切碎的水煮蛋、醃黃瓜與鮪魚。

在西班牙巴塞隆納的「奶奶烹飪學校」，75歲的努里亞·伊桑達在教遊客如何準備和擺盤傳統的西班牙菜餚。(美聯社)

伊桑達與卡斯特爾分享的烹飪訣竅，包括打蛋時應在檯面上而非用碗緣敲，以免蛋殼掉入碗中。

她們也強調傳統烹飪的永續性，例如不要浪費任何東西，即使是胡蘿蔔皮、洋蔥皮和切下的蔬菜頭尾，將它們裝入袋中冷凍保存；當袋子裝滿時，可用來熬煮蔬菜高湯。

卡斯特爾去年退休後，也加入了「奶奶們」的行列，與許多外國人互動，讓她更有連結感，也更有活力。她說，分享食物的喜悅是一種社交行為，大家離開時都很開心，奶奶們帶給她的感受是無價的。