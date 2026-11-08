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吃貨／冰核桃派拿鐵 星巴克「隱品」暴紅

編譯尤寶琪
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AI摘要

文章摘要整理：

TikTok帶紅星巴克隱藏版冰核桃派拿鐵，結合秋季甜點風味與咖啡口感；同時星巴克也推出可直接點的冰核桃黏黏包拿鐵。

無論你是南瓜香料拿鐵(Pumpkin Spice Latte)的忠實粉絲，還是喜歡嘗試美式咖啡的濃縮咖啡純粹主義者，星巴克的秋季菜單都能滿足你的需求。如果你覺得不斷更新的菜單還不夠有創意，那就去看看「隱藏菜單」吧。雖然星巴克並未正式推出隱藏菜單，但社群媒體上的粉絲們已經創造出各種創意十足的糖漿、配料和冷萃泡沫組合，打造出琳瑯滿目的美味飲品。其中一款在TikTok上暴紅的隱藏菜單就是冰鎮核桃派拿鐵(Iced Pecan Pie Latte)，它將冰爽的咖啡與經典秋季甜點的溫暖風味完美融合。

我們把核桃脆片拿鐵(Pecan Crunch Latte)排在了星巴克熱拿鐵排行榜的榜首，但冰核桃派拿鐵更勝一籌。雖然配方略有不同，但基本結構相似：濃縮咖啡、燕麥奶、核桃糖漿和紅糖漿，以及核桃冷萃泡棉。有的人會選擇在杯壁上淋上焦糖，有的則選擇鹹焦糖冷萃泡沫；配料也多種多樣，從核桃脆片到肉桂粉，再到焦糖淋醬，應有盡有。

想在星巴克App上點一杯冰核桃派拿鐵，你需要先點一杯大杯裝的冰三倍濃縮咖啡。然後加入兩泵紅糖漿、兩泵山核桃糖漿、肉桂粉或核桃碎片或兩者都加、核桃奶油冷泡，以及約3/4吋的燕麥奶或你喜歡的其他牛奶。你也可以淋上焦糖醬或在杯壁上塗一層焦糖，增加甜度。許多TikTok用戶喜歡用淺焙濃縮咖啡來做這款飲品，但最終選擇權在你。令人驚訝的是，丹佛地區的一家星巴克，所有這些加起來的價格竟然不到7元，而且是含稅後。

這款靈感來自秋季甜點的飲品深受粉絲喜愛，它巧妙地融合了核桃脆片拿鐵和黑糖冰沙濃縮咖啡(Brown Sugar Shaken Espresso)的特色。「如果你想在星巴克找到一款價格低於6元、又不是南瓜口味的秋季新品飲品，那就一定要試試這款，」一位TikTok用戶評論道，並建議淋上焦糖醬和配料。「奶香濃郁，堅果香氣撲鼻，甜而不膩，我愛死這款靈感源自核桃派的飲品了」。

看來星巴克也加入了對「隱藏菜單」冰核桃派拿鐵的追捧行列。這家咖啡連鎖店悄悄地在其秋季菜單中推出了一款新品，冰核桃黏黏包拿鐵(Iced Pecan Sticky Bun Latte)。這款新飲品以冰核桃脆片拿鐵為基礎，加入了焦糖淋醬、黑糖冷萃泡棉和肉桂糖粒。雖然它與「隱藏菜單」中的冰核桃派拿鐵並不完全相同，但冰核桃黏黏包拿鐵同樣融合了烘焙風味和香濃的核桃，而且你可以直接點單，無需任何複雜的額外定製。

精華 FAQ

  • 最受歡迎的是冰鎮核桃派拿鐵，這款飲品在TikTok上暴紅，主打把冰咖啡與核桃派的秋季甜點風味結合，成為粉絲熱議的隱藏菜單代表。

  • 它通常以大杯冰三倍濃縮咖啡為基底，加入紅糖漿、山核桃糖漿、燕麥奶與核桃奶油冷泡，還可加肉桂粉、核桃碎片或焦糖醬提升風味。

  • 星巴克推出了冰核桃黏黏包拿鐵，基於冰核桃脆片拿鐵加入焦糖淋醬、黑糖冷萃泡棉和肉桂糖粒，風味相近但無需複雜客製即可直接點單。

核桃 星巴克 南瓜

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