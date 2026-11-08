理財百科／新一期I債券利率調升至5.51% 資金可望回流

AI摘要 文章摘要整理： 美國財政部將新一期I系列儲蓄債券利率調升至5.51%，固定利率也創2006年以來新高，市場預期在通膨回升下可望吸引資金回流。

財政部(Department of the Treasury)公布最新一期「I系列儲蓄債券 」(Series I savings bonds，I Bonds)利率 ，新購入債券之年利率大幅調升至5.51%，高於先前發行的4.26%收益率。此新利率自11月1日起生效，並將持續適用至次年4月30日止。

CNBC報導，本次發行的綜合利率(Composite Rate)主要由基於通貨膨脹 數據調整的4.08%浮動利率(Variable Rate)，以及1.40%的固定利率(Fixed Rate)兩部分組成。其中固定利率較今年4月宣布的0.90%大幅提升，創下2006年以來的最高紀錄。

在疫情後通膨高峰期，該債券利率曾於2022年5月達9.62%歷史新高，吸引大批追求政府擔保且無風險收益的投資人湧入；隨後隨著通膨放緩，部分短期資金一度選擇退場觀望，但市場專家預估，新利率上揚將吸引資金再度回流。

長期關注與通膨連動的政府債券的Tipswatch.com網站站長大衛．恩納(David Enna)表示，「當前通膨回升使該債券重新變得更有吸引力。」

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，9月消費者物價指數(CPI)年增率達到3.7%，高於8月的3.4%。

受地緣局勢推升汽油與能源價格波動，加上關稅政策、人工智慧(AI)資料中心興建及旅遊需求成長影響，物價壓力持續升溫。

紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)調查亦顯示，消費者對未來一年的通膨預期攀升至3.9%，創三年多新高。

I系列債券由財政部每半年於5月及11月調整一次。浮動利率每半年隨通膨率變動，購入後維持六個月不變；固定利率則在持有期間全程鎖定。

儲蓄帳戶利率追蹤網站(DepositQuest.com)創辦人杜明(Ken Tumin)分析，財政部雖未公開具體公式，但許多專家認為固定利率通常受到五年期通膨保值債券(Treasury Inflation-Protected Securities，TIPS)經通膨調整後的實質收益率影響。

對於現有投資人而言，利率更新依購買月分起算每半年調整一次。例如於3月以浮動利率3.12%、固定利率0.9%購入者，持有滿六個月後，浮動利率將隨2026年4月公布之3.34%調整，而固定利率仍維持0.9%不變。該債券計息最長可達30年，購入後須持有一年以上方得兌現，若於五年內提前贖回(Redeem)，將扣除最後三個月的利息。