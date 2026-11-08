我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

電影世界／「登峰傳奇」 5國合作譜寫珠峰英雄故事

傅裴湘
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「登峰傳奇」講述紐西蘭人艾德蒙‧希拉里(Edmund Hillary, 19...
電影「登峰傳奇」講述紐西蘭人艾德蒙‧希拉里(Edmund Hillary, 1919 - 2008)在1953年5月29日登珠穆朗瑪峰的故事。(取材自維基公共資源)

AI摘要

文章摘要整理：

《登峰傳奇》以5國合作拍攝珠峰首登故事，從丹增諾蓋與希拉里的合作出發，描寫山岳敬畏、族群身分與家庭支持的力量。

才看了一部由五個國家：澳洲、英國、美國、印度尼泊爾合作的電影—「登峰傳奇」(Tenzing，丹增)。導演是澳洲人珍妮佛‧皮多姆(Jennifer Peedom)，她擅長紀錄片，也作編劇與製片。電影內容關乎兩名登山專家丹增諾蓋(Tenzing Norgay, 1914—1986)與紐西蘭人艾德蒙‧希拉里(Edmund Hillary,1919—2008)在1953年5月29日首批同登海拔8848.86公尺珠穆朗瑪峰的故事。

電影「登峰傳奇」的海報。(美聯社)
電影「登峰傳奇」的海報。(美聯社)

★敬畏高山 血液流淌山間

感謝世界周刊發表過我寫的兩篇觀影心得。前為：「萬瑪才旦 才情橫溢的藏族導演」(7/3/2023)。裡頭提到一部電影—「撞死了一隻羊／金巴」(Jinpa。2018)。片中扮一角的更登彭措(Genden Phuntsok)，就是演「登峰傳奇」主角丹增諾蓋的藏族演員；後為：「10攀珠峰 登峰女王療癒之路」(10/28/2024)。是傳奇女子拉卡帕‧夏爾巴(Lhakpa Sherpa)成功攀上喜馬拉雅山最高聖母峰的事蹟。把「登峰傳奇」加寫進去，有點三部曲的味道。

「登峰傳奇」的大自然令人敬畏。人要「征服」山，聽來自不量力。編劇盧克‧戴維斯(Luke Davies)倒是提出西方人對山的看法，他們把山當成敵人，企圖圍堵它；但是丹增諾蓋指出，「山乃骨骼，我們是血液」。山是他從小仰望的地方，他要去經驗它，好像孩子爬進母親懷裡一樣。

主要演員有四個：更登彭措(Genden Phuntsok)領演丹增諾蓋。他用英語、藏語和尼泊爾語作國際電影演出。更登彭措從內至外，表達了丹增的柔軟與堅強。愛山的天性演得自然，登山的技術看來熟練。

英國男星湯姆‧希德斯頓(Tom Hiddleston)擔綱登山專家艾德蒙‧希拉里。希德斯頓允文允武，近年來崛起得很快。他演的艾德蒙冷眼旁觀，與丹增惺惺相惜；也慧眼識英雄，向丹增提議兩人組成先鋒。風雪大作途中，兩人有默契、有砥礪。

英國登山隊領隊約翰‧杭特(John Hunt)上校由威廉‧達佛(Willem Dafoe)詮釋。達佛經常扮綠葉去襯主角。本片的他一口英國腔，領導力高強，隊員全信服他。

電影「登峰傳奇」講述尼泊爾裔登山家丹增諾蓋 (Tenzing Norgay, 1...
電影「登峰傳奇」講述尼泊爾裔登山家丹增諾蓋 (Tenzing Norgay, 1914 -1986)在1953年5月29日登珠穆朗瑪峰的故事。(取材自維基公共資源)

★妻子支持 追夢力量長存

廷利‧拉姆(Thinley Lhamo)飾演丹增的妻子達瓦(Dawa Phuti)。她的支持是丹增追求登頂夢想的重要力量。可惜達瓦早逝，沒福氣見證丈夫破紀錄的成果。

影片不順時序，按著心緒回憶：牧童丹增諾蓋在叢山峻嶺間，膜拜遙不可及的珠穆朗瑪峰。後來親歷喜馬拉雅山脈，它的壯麗景色：廣袤積雪無垠覆蓋、巍峨的冰層、垂直之落差，渺小的登山者⋯。

丹增嘗試攀登，卻失敗多次。1953年尼泊爾規定每年只允許一支外國隊伍挑戰珠峰，引起各國競爭。英國女王新登基，勢在必得。丹增就是在這種政治氣氛下前往的。

電影「登峰傳奇」的海報。(美聯社)
電影「登峰傳奇」的海報。(美聯社)

★打破往例 不同西方視角

登頂之前，丹增的太太已經去世，留下兩個女兒。當時的社會背景也對「外鄉人」很不寬容。丹增對杭特隊長聲明，除非作正式的隊員，他絕對不願只當背行李、載食物的補給人員。杭特破例雇用他，之後丹增與尼泊爾組員握手，那些土生土長的挑夫也看不起他，叫他「外鄉人」。

艾德蒙‧希拉里初見丹增，就感覺他氣宇不同。劇組選中湯姆‧希德斯頓演冷眼旁觀的希拉里，不搶主角的風頭，演跟其他英國人不同國籍的人。另一方面丹增選擇跟尼泊爾隊員同宿馬廄，不去住高一級的白人宿舍。

群組啟程時走坦路，慢慢開始攝錄細節：一雪崩，立刻趴地閃躲；爬到崖邊，又走回頭，重新找路；丹增卻爬下去，再到另邊崖的底部往上爬；群友用繩子釘牢兩邊連結梯子，讓隊友爬過；鋼釘很厲害，鑿下去作樁；那些作補給的扛夫，結實到可以用頭頂住粗重的木箱，一路上背上爬下。

衝頂的任務是丹增、還有艾德蒙拿下的。編劇打破往例：不同西方探險家的視角，卻把真正的英雄演出來。珍妮佛過去拍紀錄片的經驗，使她細膩地敘述斯土斯民對土地的愛戀，他們對家庭、習俗、宗教有情有義。

此片的執行製片人(Executive Producer)是丹增的兒子Norbu Tenzing Norgay擔任的。在登頂50年後，兩位登山英雄的兒子：Peter Hillary以及Jamling Tenzing Norgay共同參與了珠峰紀念登山活動。Peter成功登頂，而Jamling則留在大本營作協調員。

精華 FAQ

  • 電影聚焦1953年5月29日丹增諾蓋與艾德蒙希拉里首批登上珠穆朗瑪峰的歷史時刻，透過他們的合作、互信與冒險過程，重現人類挑戰高峰的經典傳奇。

  • 文章指出丹增既柔軟又堅強，對高山懷有天性般的親近感，也能展現熟練登山技術；同時他面對外鄉人偏見，堅持要以正式隊員身分參與攀登。

  • 影評認為本片打破以西方探險家為中心的慣例，改從更貼近丹增與尼泊爾團隊的視角書寫珠峰故事，並強調山林、家庭、宗教與土地情感的深層連結。

澳洲 印度 尼泊爾

上一則

星座／2026年11月8日至11月14日 獅子戀情升溫 天秤接納變化

下一則

娛樂／「盡收眼底」票房意外創高 霍姆斯人生更戲劇

延伸閱讀

電影世界／波蘭片「寒鴉之冬」局外人逃出政治風暴

電影世界／波蘭片「寒鴉之冬」局外人逃出政治風暴
觀影說劇／「水行俠」化身野獸 大鬧「快打旋風」真人版

觀影說劇／「水行俠」化身野獸 大鬧「快打旋風」真人版
娛樂／拍63年人生史詩 傳奇紀錄片「70 Up」落幕

娛樂／拍63年人生史詩 傳奇紀錄片「70 Up」落幕
「沒留活路」… 男登四川小貢嘎雪山 救命口糧被拿光 鞋遭換走

「沒留活路」… 男登四川小貢嘎雪山 救命口糧被拿光 鞋遭換走

熱門新聞

「投票！」2026年10月24日，一面巨型旗幟在德州聖安東尼奧市的一家旗幟商店上空飄揚。(路透)

期中選舉／參眾兩院會不會變天 州長會不會換人 與你有關

2026-11-01 11:41
今年期中選舉，加州選民將公投40號提案「億萬富豪財富稅法案」，對任何淨資產超過10億元的加州居民徵收一次性5%的稅款。(美聯社)

期中選舉／加州富豪稅 劫富濟貧或殺雞取卵

2026-11-01 10:15
專家建議至少在睡前10小時停止攝取咖啡因。(圖/123RF)

健康／10-3-2-1-0法則 讓你睡好又睡飽

2026-11-01 01:04
羅斯轉換(Roth conversions)是指將稅前或不可抵稅的IRA資金轉入羅斯帳戶，從而啟動免稅增長，但代價是可能在轉換當年引發較高的應稅所得。(圖／123RF)

理財百科／羅斯轉換節稅 恐得不償失

2026-11-01 01:22
劉季高(左)與沈卉(右)於亞美醫師協會創立初期合影。(亞美醫協慈善基金會提供)

🎙️移民少女推動亞醫團結合作⋯沈卉 搭起華人醫病橋梁

2026-11-01 10:26
田納西州納許維爾，一名選民在戴維森郡的投票站投票。(路透)

期中選舉／為何不能少你這一票

2026-11-01 13:05

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了