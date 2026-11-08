電影世界／「登峰傳奇」 5國合作譜寫珠峰英雄故事

電影「登峰傳奇」講述紐西蘭人艾德蒙‧希拉里(Edmund Hillary, 1919 - 2008)在1953年5月29日登珠穆朗瑪峰的故事。(取材自維基公共資源)

AI摘要 文章摘要整理： 《登峰傳奇》以5國合作拍攝珠峰首登故事，從丹增諾蓋與希拉里的合作出發，描寫山岳敬畏、族群身分與家庭支持的力量。

才看了一部由五個國家：澳洲 、英國、美國、印度 、尼泊爾 合作的電影—「登峰傳奇」(Tenzing，丹增)。導演是澳洲人珍妮佛‧皮多姆(Jennifer Peedom)，她擅長紀錄片，也作編劇與製片。電影內容關乎兩名登山專家丹增諾蓋(Tenzing Norgay, 1914—1986)與紐西蘭人艾德蒙‧希拉里(Edmund Hillary,1919—2008)在1953年5月29日首批同登海拔8848.86公尺珠穆朗瑪峰的故事。

電影「登峰傳奇」的海報。(美聯社)

★敬畏高山 血液流淌山間

感謝世界周刊發表過我寫的兩篇觀影心得。前為：「萬瑪才旦 才情橫溢的藏族導演」(7/3/2023)。裡頭提到一部電影—「撞死了一隻羊／金巴」(Jinpa。2018)。片中扮一角的更登彭措(Genden Phuntsok)，就是演「登峰傳奇」主角丹增諾蓋的藏族演員；後為：「10攀珠峰 登峰女王療癒之路」(10/28/2024)。是傳奇女子拉卡帕‧夏爾巴(Lhakpa Sherpa)成功攀上喜馬拉雅山最高聖母峰的事蹟。把「登峰傳奇」加寫進去，有點三部曲的味道。

「登峰傳奇」的大自然令人敬畏。人要「征服」山，聽來自不量力。編劇盧克‧戴維斯(Luke Davies)倒是提出西方人對山的看法，他們把山當成敵人，企圖圍堵它；但是丹增諾蓋指出，「山乃骨骼，我們是血液」。山是他從小仰望的地方，他要去經驗它，好像孩子爬進母親懷裡一樣。

主要演員有四個：更登彭措(Genden Phuntsok)領演丹增諾蓋。他用英語、藏語和尼泊爾語作國際電影演出。更登彭措從內至外，表達了丹增的柔軟與堅強。愛山的天性演得自然，登山的技術看來熟練。

英國男星湯姆‧希德斯頓(Tom Hiddleston)擔綱登山專家艾德蒙‧希拉里。希德斯頓允文允武，近年來崛起得很快。他演的艾德蒙冷眼旁觀，與丹增惺惺相惜；也慧眼識英雄，向丹增提議兩人組成先鋒。風雪大作途中，兩人有默契、有砥礪。

英國登山隊領隊約翰‧杭特(John Hunt)上校由威廉‧達佛(Willem Dafoe)詮釋。達佛經常扮綠葉去襯主角。本片的他一口英國腔，領導力高強，隊員全信服他。

電影「登峰傳奇」講述尼泊爾裔登山家丹增諾蓋 (Tenzing Norgay, 1914 -1986)在1953年5月29日登珠穆朗瑪峰的故事。(取材自維基公共資源)

★妻子支持 追夢力量長存

廷利‧拉姆(Thinley Lhamo)飾演丹增的妻子達瓦(Dawa Phuti)。她的支持是丹增追求登頂夢想的重要力量。可惜達瓦早逝，沒福氣見證丈夫破紀錄的成果。

影片不順時序，按著心緒回憶：牧童丹增諾蓋在叢山峻嶺間，膜拜遙不可及的珠穆朗瑪峰。後來親歷喜馬拉雅山脈，它的壯麗景色：廣袤積雪無垠覆蓋、巍峨的冰層、垂直之落差，渺小的登山者⋯。

丹增嘗試攀登，卻失敗多次。1953年尼泊爾規定每年只允許一支外國隊伍挑戰珠峰，引起各國競爭。英國女王新登基，勢在必得。丹增就是在這種政治氣氛下前往的。

電影「登峰傳奇」的海報。(美聯社)

★打破往例 不同西方視角

登頂之前，丹增的太太已經去世，留下兩個女兒。當時的社會背景也對「外鄉人」很不寬容。丹增對杭特隊長聲明，除非作正式的隊員，他絕對不願只當背行李、載食物的補給人員。杭特破例雇用他，之後丹增與尼泊爾組員握手，那些土生土長的挑夫也看不起他，叫他「外鄉人」。

艾德蒙‧希拉里初見丹增，就感覺他氣宇不同。劇組選中湯姆‧希德斯頓演冷眼旁觀的希拉里，不搶主角的風頭，演跟其他英國人不同國籍的人。另一方面丹增選擇跟尼泊爾隊員同宿馬廄，不去住高一級的白人宿舍。

群組啟程時走坦路，慢慢開始攝錄細節：一雪崩，立刻趴地閃躲；爬到崖邊，又走回頭，重新找路；丹增卻爬下去，再到另邊崖的底部往上爬；群友用繩子釘牢兩邊連結梯子，讓隊友爬過；鋼釘很厲害，鑿下去作樁；那些作補給的扛夫，結實到可以用頭頂住粗重的木箱，一路上背上爬下。

衝頂的任務是丹增、還有艾德蒙拿下的。編劇打破往例：不同西方探險家的視角，卻把真正的英雄演出來。珍妮佛過去拍紀錄片的經驗，使她細膩地敘述斯土斯民對土地的愛戀，他們對家庭、習俗、宗教有情有義。

此片的執行製片人(Executive Producer)是丹增的兒子Norbu Tenzing Norgay擔任的。在登頂50年後，兩位登山英雄的兒子：Peter Hillary以及Jamling Tenzing Norgay共同參與了珠峰紀念登山活動。Peter成功登頂，而Jamling則留在大本營作協調員。