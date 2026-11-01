海外旅遊／一段地中海郵輪航程 幾多深思

英屬直布羅陀，對岸是西班牙在非洲大陸的飛地。（圖由作者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者在地中海郵輪旅程中兩度誤認地標，進而反思世界歷史、領土歸屬的複雜，以及人在未查證前切勿妄下定論。

我曾多次乘坐橫跨大西洋的郵輪 ，從邁阿密到巴塞隆納，從紐約到倫敦。有一年秋天，郵輪從羅馬到紐約，我在奇維塔韋基亞（Civitavecchia）碼頭上船，那是一段無風無浪的航程，卻因為途中幾件小事，讓我至今難忘，也讓我對自身的無知，以及這個世界的複雜與多彩，油然生出敬畏。

支倉常長在碼頭的塑像。（圖由作者提供）

碼頭上的東方人銅像

在奇維塔韋基亞上船前，我和幾個朋友在碼頭閒逛，看見街頭有一尊東方人的銅像：他手持文書，衣冠雍容，神情莊重肅穆，彷彿在凝望遠方的船隊，或許就是他的船隊？我開始發揮想像，他一定是個中國航海家，為海上絲綢之路，為中西貿易交流，立下過汗馬功勞。當我把這一想法告訴身邊的朋友，他們問我為什麼這般確定，我說義大利 的里雅斯特（Trieste）港口，就是海上絲綢之路的終點港口，離我們所在的碼頭（Civitavecchia）並不遠。

我自以為是，順理成章下了結論，後來才知道自己的淺陋與可笑。動動手指，上網查查，那尊銅像不是華人，紀念的是支倉常長，日本人。他是17世紀的日本外交使節，遠渡重洋來到羅馬，而奇維塔韋基亞港，正是他登陸義大利、前往覲見教皇的重要港口。真相揭曉的那一刻，我不免尷尬和狼狽。當今世界，人人都有智慧型手機，人人都能隨時求證答案，有的人沒有當面揭穿你，是因為內心的善良和溫厚。

郵輪在地中海航線數日，停靠幾個港口後，就要駛入直布羅陀海峽。夜幕降臨，兩岸的燈火一點點亮起來。我站在甲板上遠眺，可以同時看兩岸（非洲和歐洲）的風景，只見左岸（非洲一側），燈火輝煌，璀璨耀眼，那是卡莎布拉卡嗎？我興奮喊出了聲。卡莎布拉卡是北非名城，燈火之盛，可以印證它的繁華。但是身邊有個老人對我搖頭：不，那是西班牙？怎麼可能是西班牙？我反問，西班牙怎麼可能在非洲？

老人只是微笑，沒有爭辯，我覺得有些懵，低頭看手機上的地圖，顯然不是卡薩布蘭卡，但是非洲的燈火明亮，右岸的歐洲顯得略為黯淡，可能嗎？非洲如此繁華，竟超過了歐洲？這個念頭在腦海之上飛翔，帶著新奇的興奮。

西班牙海外領土的燈火

上網查查就明白，那片燈火輝煌的非洲之地，屬於西班牙的海外飛地：休達（Ceuta, Spanish enclaves），是西班牙在北非的重要港口。而西班牙在北非的海外領土並非只有一處，還有Melilla。我們站在郵輪之上，看海峽兩岸頻繁往來的跨海輪渡，可能就是西班牙本國之間的輪渡。

認知一旦清晰，關於非洲比歐洲繁華的驚嘆，無不顯得可笑和輕率。繼續深究下去，海峽兩岸響過歷史的滄桑迴聲，寫滿了歲月疊加的矛盾。歐洲那岸的直布羅陀，地理上明明嵌在西班牙境內，卻歸英國所有；而南岸的休達，坐落於摩洛哥的土地之上，卻屬於西班牙。

直布羅陀山上的猴子。（圖由作者提供）

直布羅陀山上的猴子背朝兩岸三地（英屬直布羅陀、西班牙飛地、摩洛哥）。（圖由作者提供）

我曾到直布羅陀一遊，直布羅陀山上活躍著成群的猴子（跟峨眉山的猴子一個德性，翻搶遊客背包，不高興時把相機扔向懸崖，讓人又氣又怕）。我們看郵輪上的宣傳冊：在直布羅陀，不要餵猴子，不要逗弄猴子，牠們的牙齒很尖利。但還是看見遊客主動抱猴子自拍。一些導遊為了多賺小費，給猴子薯條或漢堡，猴子便聽他的話，主動熱情與遊客合影。我是不敢招惹猴子，只遠遠看牠們得意地坐在車頂，或欄杆上，以雲淡風輕的姿態背朝兩岸三地：英屬直布羅陀、西班牙飛地、摩洛哥。

我聽一個西班牙遊客說過：直布羅陀是西班牙的，不是英國的，除非英國能讓山上的猴子說英文。眾人聞言皆笑。我卻在心裡暗想：倘若哪天猴子真能說西班牙語，莫非西班牙就能據此收回此地嗎？

總之，西班牙唸唸不忘，夢想收回直布羅陀，而摩洛哥呢？無不直期望北非的這些土地回歸本國。彼此站在各自的立場，發出有利於自家的訴求。領土的糾纏，永遠伴隨地球上的人類，無休無止。

面朝海峽，眺望綿延的兩岸，燈火不僅照亮海面，也照見一個世界的紛爭與輪迴。人的知識終究有限，在尚未真正瞭解之前，切勿信口開河，因為的真實世界，遠比想像複雜。

郵輪在夜晚經過直布羅陀海峽。（圖由作者提供）