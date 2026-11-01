海外旅遊／徒步阿姆斯特丹的紅燈區

阿姆斯特丹紅燈區街景之一。（圖由作者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹阿姆斯特丹紅燈區的歷史、規模與觀光特色，並透過性博物館與唐人街景點，呈現這座城市兼容性產業與多元文化的面貌。

唐詩宋詞在中國有著極高的文學地位。有意思的是，唐宋文人特別喜歡上青樓，大抵因為青樓是能寫出好詩詞，又能傳播詩詞的地方。許多青樓女子不僅姿色出眾，而且還具有相當高的文化素養，大多數能夠唱詩唱詞，有的甚至還能與客人應答酬和，精通琴棋書畫，令文人雅士為之傾倒。這次我們來到阿姆斯特丹，特別選擇前去參觀遠近馳名的紅燈區。

超過250間青樓聚集

阿姆斯特丹真的是一座很有內涵的城市，除了有滿滿的博物館以外，阿姆斯特丹處處都有乾淨的運河、藝術家製作的花卉腳踏車點綴其中，是個很美、也很擁抱觀光 客的地方。然而對於有機會前來阿姆斯特丹的遊客，最大的興趣就是去參觀紅燈區。阿姆斯特丹的紅燈區是全球最著名的紅燈區之一，位於市中心，擁有超過600年的歷史，大概有超過兩百五十間的青樓妓院。

我們相階前來體驗阿姆斯特丹夜幕降臨後的魅力，沉浸在紅燈區迷宮般的街道中，驚嘆於櫥窗中充滿活力的展示，每一個青樓妓院都訴說著自己的故事。感受傳統與現代碰撞的獨特氛圍，塑造阿姆斯特丹作為寬容與接納之城的形象。探索這些相互交織的元素的複雜性和細微差別，揭示阿姆斯特丹最迷人的地區之一。

紅燈區內最古老的街區——德瓦倫（De Wallen）。（圖由作者提供）

隨著夕陽西沉，阿姆斯特丹的色調變得迷離而豐富。我們轉向阿姆斯特丹最古老的街區——德瓦倫（De Wallen），即著名的紅燈區。這裡的歷史可以追溯到14世紀，曾是水手們遠航歸來、尋求片刻溫存與補給的港灣。這裡因特殊神女產業而聞名，當然有說不完的悽慘故事。

走在阿姆斯特丹市中心舊城區的街道，常見成群的觀光客尋找前往性博物館或紅燈區的路標。阿姆斯特丹的整個紅燈區位於舊城區兩條運河兩岸，與運河相交六、七條街道，十幾個街區。近年來，荷蘭政府開始治理此地區，將原有櫥窗改造成為博物館或設計店舖，小吃店也不少。

紅燈區內的性愛宮殿博物館（Peepshow The Sex Palace）。（圖由作者提供）

一探性愛博物館

一般遊客對於性產業的種種問題感到好奇，卻又難以尋找合適的對象深入了解，紅燈區如何運作、性工作者的工作環境、政府法令的推行與保障等等，即便本地人亦是一知半解。然而運河旁有個窺秀性愛宮殿博物館（Peepshow

The Sex Palace），藉由場館開誠布公地討論荷蘭性產業的薪資結構、性工作者的職涯發展、還搭配由性工作者以自身經歷訴說的語音導覽，向遊客揭開荷蘭性產業的神秘面紗。

阿姆斯特丹紅燈區街景之一。（圖由作者提供）

荷蘭的性工作者是合法的職業，就跟一般人的工作一樣。可惜普遍大眾對於性工作者的態度還是有輕視跟歧視的問題。走進博物館，用性工作者的角度去看他們的世界，可以更加了解他們的故事跟經歷。這個博物館本身以前就是一間青樓妓院，展示的房間都是顧客跟性工作者使用過的真實空間。

緊鄰紅燈區的就是唐人街，中文招牌與荷蘭式建築交錯，這是歐洲最古老的華人社區。還隱藏著一座傳統中國風格的佛光山荷華寺，在歐洲磚牆環繞下，金色的琉璃瓦特別顯眼，讓人有一種異鄉遇故知的驚喜。

我們在唐人街選擇了一家道地的中餐廳享用正宗的粤式晚餐 ，餐後再遊覽附近的風景。在阿姆斯特丹，我們一路從古樸的風車村，走訪世界聞名的紅燈區，再漫步到如詩如畫的花海夢境，眼前的歷史的展現，正如這座城市一樣，永遠綻放著迷人且恆久的魅力。

阿姆斯特丹紅燈區街景之一。（圖由作者提供）