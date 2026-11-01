生活／中國的秋與美國的秋

京城銀杏的秋。(作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者在中國與美國生活中感受到的秋天為主線，對照杭州、北京、麥迪遜等地的秋景，寫出秋的豐收、絢爛與感傷，也映照人生的告別與沉思。

近三個月連續百度 以上的酷暑，10月白天仍達華氏90度高溫。據說這也是百年未有，我又一次體驗了達拉斯的「熱情」。

詩人說，一葉知秋，秋從一片片綠裡帶黃的落葉中潛入；而我是從夜晚添衣添被中感覺到秋的潛入。

杭州家中窗外的秋。(作者提供)

秋天是思念的季節

在我的家鄉杭州，此時秋的腳步已姍姍而來，西湖水中翠綠的荷葉已有片片枯竭的敗葉；公園裡、社區路旁，陣陣桂花的甜香隨風飄來，引起人們的驚呼與欣喜；枝頭的金桂、銀桂開始羞答答地簇擁著綻放她的美好，散發出一陣又一陣沁人心脾馥郁的馨香，滿城飄散。「三秋桂子」 是千年來人們一直享受的杭州一景。

年輕時剛去京城上學的一段時間，鄉愁浸染著我的全部世界，夢裡都是近家門而不得入。一日，在宿舍門口的小徑，不經意地看到了一排挺拔的銀杏樹葉子變色了，真的是「門前銀杏如相待，才到秋來黃又黃。」金黃色的葉子黃燦燦伸向藍天，雲一樣彌漫著。 驚豔、眩目，一下擊中心底，我不由得駐足凝望。從那天起，我每天都要在樹下停留一會兒，看著一天天變化的綠黃、淡黃、明黃、鵝黃、橙黃、金黃、褐黃、焦黃，那一份溫暖明麗給我留下了終身難忘的印象 。

一塵不染的藍天則像一塊巨大的藍絲絨天幕，一望無際、深邃、乾淨，像能收納包容一切。我傻傻地望著望著，黃，黃得那麼純粹、溫潤；藍，藍得那麼無畏、大氣。「碧雲天，黃葉地，秋色連波，波上寒煙翠。」這是北方的秋。天高雲淡，色彩分明，給我遐想和安定，驅散了我的鄉愁，我開始接受、喜歡上了這座城市。

後來，遠渡重洋，踏上異國他鄉時是初夏，可對所居住的小城麥迪遜的印象卻是自秋天始。某一天，你穿著毛衣、外套出門。一抬頭，哇，像似一夜之間，門前大樹的葉子盡染金黃。再放眼望去，只要有樹木的地方，就是一片金黃。我在Eagle Heights學生宿舍區住過五年，很喜歡在秋日裡到處轉。你就看吧，這邊廂，一棵棵小樹大樹上的黃樹葉紅樹葉，紅得黃得那麼徹底、那麼絢爛；那邊廂，湖邊樹林裡，遠遠望去，各種色彩深深淺淺、高高低低，錯綜交叉又和諧交融，像畫家不經意打翻了水彩盤，呈現的卻是一幅嶄新的、無與倫比的最美的圖畫。

威斯康辛的秋。(作者提供)

達拉斯的秋。(作者提供)

這是摘蘋果、出遊的好時候，於是，我們踏遍了威斯康辛的山山水水，植物園、魔鬼湖、果園、農莊麥田，甚至一時興起就沿著公路駛向遠方，在道路兩旁蕭瑟樹葉的陪伴下，隨便登上一不知名的山頭，俯視眺望，滿目盡是熱烈的秋的問候，主旋律就是秋的燦爛，哪怕是腳下蜷縮的枯草、凋零的落葉；主色調全是秋的絢爛斑斕、五彩繽紛。斑駁的色彩層林盡染、漫山遍野，點燃了大地、點燃了生命，讓人心曠神怡，爽適舒暢，我從未見過這麼強烈、這麼熱烈、這麼濃烈的秋的宣告。

秋，意味著成熟、收穫

中國的秋，呈現的是豐收的喜悅。稻米大麥的收割、各種瓜果的成熟，是經過春的播種、夏的歷練，到了收穫的高潮。

美國的秋，呈現的是一個玩的主題：南瓜。商店裡、家居前，到處擺放出色彩迥異、大小不一、形狀各異的南瓜，當然，傳統黃澄澄的大南瓜還是主角，也是雕刻南瓜鬼臉、南瓜燈的主角。形形色色的南瓜迎來萬聖節，一直會到耶誕節。

秋也是感傷的季節

一直喜歡一首歌「秋蟬」，歌詞是「聽我把春水叫寒，看我把綠野催黃，誰道秋下一心愁，煙波林野意悠悠。花落紅花落紅，紅了楓紅了楓，展翅任翔雙羽燕，我這薄衣過得殘冬，總歸是秋天，總歸是秋天， 春走了，夏也去秋意濃，秋去冬來美景不再，莫教好春逝匆匆。」

哼起它，就覺得一腳踏入了秋。樹樹秋聲、山山寒色、瑟瑟秋風、疊疊秋光，惆悵、飄零、告別…… 風花雪月的往事，不必回首；辛苦奔波的歲月，歷歷在目。

我喜歡在林中漫步，樹林深處也是秋的深處。落葉紛飛的憂傷，是長河落日的悲壯，也是古道斜陽的淒然。落葉紛紛揚揚，輕輕飄落；踩著滿地的落葉，嘎吱作響，那是有聲和無聲的世界。落葉是高潮後的謝幕，是生命的告別，融入大地，歸於沉寂。人的一生不亦如此？