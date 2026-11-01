我在現場／時光流轉 Air Supply仍是傳奇

Air Supply 在浪漫歌聲中帶領歌迷重溫往日時光。(作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： Air Supply在洛杉磯希臘劇院舉辦50周年巡演，以經典金曲與全新編制感動全場，讓觀眾在星海與合唱中重溫跨越半世紀的柔情搖滾魅力。

初秋的夜晚，南加州 迎來一場令無數樂迷屏息以待的音樂盛宴，傳奇搖滾樂團 Air Supply(空中補給)來到洛杉磯 著名的戶外演出場地「希臘劇院」(Greek Theatre)，進行「星空下重溫經典」(Greatest Hits Under The Stars)演唱會。

當晚雖然天氣陰霾，偶爾飄起一絲絲毛毛雨，但現場座無虛席的觀眾，用熱情點燃了夜空，聆聽這支跨越半世紀的傳奇組合，用他們標誌性的優美歌聲，以經典金曲為主軸，帶領樂迷們穿越時光隧道，重新回到那些陪伴無數人走過青春、愛戀、離別與重逢的黃金年代。

位於格里菲斯公園(Griffith Park)的「希臘劇院」四周綠意盎然，向來是洛杉磯極具指標性的露天表演殿堂，這樣的場地與空中補給的曲風有著自然的契合。與大型體育館相較，戶外劇場讓觀眾可以在開闊的環境中欣賞演出，感受現場燈光、樂器、歌聲與朦朧夜色交織而成的獨特音樂體驗。

柔情搖滾 南美歌迷多

這次的演唱會是空中補給樂團創立50周年「時光流轉」(A Matter of Time)全球巡迴表演之中的一場，主題圍繞著夜晚星空下傳唱經典抒情樂曲的浪漫氛圍。觀眾席上不乏結伴同行的情侶或結褵多年的夫妻，令人意外的是，還有許多操著西班牙語的樂迷前來捧場，因為Air Supply當年巔峰時期在南美洲曾掀起一股搖滾浪潮，擄獲不少熱情支持的死忠粉絲。

當熟悉的旋律響起時，現場彷彿集體搭上了時光機，勾起了各自年少歲月裡令人懷念的片段點滴。

演唱會以既磅礡又夢幻的器樂演奏揭開序幕，隨後靈魂人物羅素‧西區考克(Russell Hitchcock)與葛拉漢‧羅素(Graham Russell)在眾人的歡呼聲中出場。雖然他們的臉龐留下了年歲的痕跡，但羅素清亮高亢的嗓音穿透力依舊令人驚艷，情感的詮釋仍然細膩動人；而葛拉漢則抱著吉他，在每首歌曲的間隙溫柔地向台下觀眾訴說著創作背後的故事。

成立於1975年的Air Supply，由主唱羅素與詞曲創作者兼吉他手葛拉漢為核心組成，他們在澳洲雪梨因參與音樂劇《萬世巨星》(Jesus Christ Superstar)結緣，從此展開長達半世紀的合作。一個擁有天籟般純淨脆亮的嗓音，以充滿感染力的聲音完美詮釋一首首情歌；一個有著溫暖內斂的合聲與詩意盎然的詞曲創作，一同攜手走上這條藝術創作的旅程。

在流行音樂史上，Air Supply幾乎是「柔情搖滾」(Soft Rock)與「浪漫抒情」的代名詞。 80年代，可以說是他們音樂生涯的全盛期，樂團多首作品打入美國流行音樂排行榜，創下讓樂壇驚嘆的亮眼成績，也在全球各地迅速累積大批忠實歌迷。從澳洲相識，到成為國際知名的流行抒情組合，再到50周年巡演，走過了音樂產業的多次變革，至今仍屹立不搖，活躍於北美、澳洲、南美、亞洲與歐洲的巡演舞台。

金曲傳唱 觀眾點亮星海

希臘劇院演唱會當晚曲目支支動聽，從輕快流暢的「Even the Nights Are Better」、動人心弦的「Every Woman in the World」，到深情婉轉的「Here I Am」與輕柔甜美「Lost in Love」，每一首歌都精準擊中現場樂迷心中的某塊角落。

特別是當全新巡迴同名單曲「時光流轉」(A Matter of Time)響起時，展現了樂團在傳唱舊曲之餘仍不斷探索創新的活躍音樂生命力。近年來，在保有搖滾底蘊的同時，也加入兩位弦樂演奏者潔西卡‧索里(Jessika Soli)與凱特‧芬雷 (Kat Findlay)，以大提琴深沉飽滿的古典韻味與電吉他、鍵盤碰撞出全新的火花，交織出層次豐富的聽覺享受，讓這些歌曲煥發出有別於過往的風貌。

演唱會的尾聲，在全場觀眾亮起手機燈光所形成的「星海」包圍下，樂團帶來安可曲。充滿情感張力的翻唱經典「Without You」，從低迴的思念層層堆砌至濃烈激昂的情緒；隨後壓軸登場、蕩氣迴腸的永恆神曲「All Out of Love」更將氣氛推向最高潮，全場數千歌迷起立合唱，歌聲響徹整個劇場夜空。那一刻，音樂超越了時間的隔閡，將現場所有人凝聚在回憶與感動的共鳴之中。

對許多樂迷而言，聽見Air Supply的歌聲，就像開啟通往昔日的寶盒，那些曾經在收音機裡播放的旋律，錄音帶反覆聆聽的夜晚，以及青春歲月裡的純真情感，隨著熟悉的曲調浮現。他們的音樂不僅存在於唱片裡，更深深留在許許多多的人生故事中。對於所有聽著Air Supply歌曲成長的一代人而言，時光或許會推移，但那些與樂曲深深連結的記憶與觸動依然如昨日般鮮明閃亮。

希臘劇院露天演唱會現場座無虛席。(作者提供)

Air Supply 經典抒情樂曲依舊受到廣大樂迷喜愛。(作者提供)

暢銷的招牌金曲和專輯歌曲泰半為吉他手葛拉漢所創作。(作者提供)

羅素的高亢清亮嗓音如昔。(作者提供)