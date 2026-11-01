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新聞眼／特斯拉飛天車 真的會飛？

彭尚興
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特斯拉10月15日展示新款Roadster Rocket飛天電動跑車。車身扁平的...
特斯拉10月15日展示新款Roadster Rocket飛天電動跑車。車身扁平的白色雙門跑車發動馬達，平緩的駛上了高達100呎的C字形坡道。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

特斯拉Roadster在SpaceX場地以風扇吸附和冷氣體推進器完成飛天表演，但FAA不認定其為航空器，實際上仍只是能短暫跳躍的超跑特技。

毫無疑問，那是一場精采絕倫的表演，結合了聲光特效、驚險特技和頂尖科技；電動車製造商特斯拉(Tesla) 10月15日在其關係企業太空探索公司SpaceX位於德州麥奎格(McGregor, TX)的火箭研發和測試場，展示了號稱「飛天車」(Flying Car)的Tesla Roadster 2雙座電動超跑。不過既然是表演，就免不了做秀的成分，因為同時身兼特斯拉與SpaceX執行長的馬斯克(Elon Musk)也承認，這輛原型車「基本上可以像火箭一樣飛行」，但終究不是飛機。

展示開始前，馬斯克特別強調，這輛電動跑車是無人駕駛，以「確保不會造成人員傷亡。」「不保證一定成功。」馬斯克對現場觀眾說：「我是認真的。它很可能會成功，但即使失敗，我們也在安全距離以外。」

特斯拉展示新款Roadster跑車，執行長馬斯克說，「這是全球最棒車廠與最強火箭...
特斯拉展示新款Roadster跑車，執行長馬斯克說，「這是全球最棒車廠與最強火箭公司合作的結晶」。(路透)

2大科技 對抗地心引力

接著一輛車身扁平的白色雙門跑車發動馬達，平緩的駛上了高達100呎的C字形坡道。隨著坡道不斷升高，車身與地面的夾角也愈來愈大，到坡道中央時，車身和地面已成90度直角。車子繼續前進，直到車身倒掛在天花板(C字形跑到頂端)，彷彿地心引力根本不存在。隨後車子開始倒車，一路退回到坡道起點。

隨即這輛Roadster開始第二次嘗試，再次直接開上了C字形坡道的頂點，而且衝出路面。眼看車子就要四輪朝天往下墜落，說時遲，那時快，車身做了個180度側翻(飛行術語為「半桶滾」half barrel roll)，緩慢平穩地安全降落地面，繼續行駛。

這一連串令人歎為觀止的操作，並非特斯拉找到了消除地心引力的「黑魔法」，而是運用了兩套高科技系統，「主動式風扇吸附系統」(Fan-Suction System)以及「冷氣體推進器」(Cold Gas Thrusters)。

風扇吸附系統 吸重4700公斤

「主動式風扇吸附系統」的原理類似一套大型真空吸塵器製造出的吸盤效果；這台Roadster底盤下方四周加裝了靈活的「地面密封裙邊」(Ground Sealing Skirts)，再利用高功率多模式風扇以極高速度將圍住的空氣迅速抽光，從車尾排出，在車底創造出一個真空低壓環境。此時車子外部的大氣壓力和車子底部的真空，就形成巨大的壓力差，足以牢牢地將車子「頂」在天花板上。

為了保持車底密封裙邊與路面緊緊密合，維持真空密閉，所以這台Roadster必須以緩慢的速度，行駛在平整的路面上。否則一旦「漏氣」，這場展示就會變成一個非常昂貴的萬有引力(universal gravitation)實驗。

特斯拉車輛工程副總裁莫拉維(Lars Moravy)和馬斯克都證實，這套「主動式風扇吸附系統」在靜止或低速狀態下，能產生超過4700公斤的吸附力，相當於車身重量的兩倍(2G)。

冷氣體推進器 助垂直降落

至於如何防止這台Roadster直墜地面，甚至能夠做出翻滾跳躍特技動作的「武功秘笈」則是所謂的「冷氣體推進器」，其實這套系統早在數十年前就已應用在火箭、太空船與人造衛星上；SpaceX更將這套系統進一步提升，使其火箭能夠重直降落回發射台；而這次則是首度移植到地面交通工具。

Roadster車身做了個180度側翻後，緩慢平穩地安全降落地面，繼續行駛。(路...
Roadster車身做了個180度側翻後，緩慢平穩地安全降落地面，繼續行駛。(路透)

所謂的「冷氣體」指的是儲存在碳纖維纏繞複合氣瓶(Carbon Fiber Overwrapped Pressure Vessel)內的低溫高壓氣體，主要是氮氣和壓縮空氣混合，不使用傳統燃料、不進行化學燃燒，直接透過噴嘴以高速射出。

依據牛頓第三運動定律(作用與反作用力)，其推力所產生的瞬間反作用力，足以改變載具運動的角度與方向。

因為在太空中流體力學無法發揮作用，傳統飛機的方向舵和升降舵失去功能，所以太空船必須依靠「冷氣體推進器」來調整前進向量或剎車。

在無重力狀態下，每次僅需噴射不到一秒鐘即可。但是在地球表面，Roadster的噴射推力必須更強大，才能抵消重力。

Roadster全車周圍共配置10個冷氣體推進噴嘴，車尾4個、側邊與車底6個，搭配容量約600公升的高壓氣瓶。至於每個噴嘴噴射的時機和時間長短，則完全由高速電腦控制。

在「冷氣體推進器」的助力下，這台Roadster當天還展示了1秒鐘內從靜止加速到時速60哩的性能，以及無須長距離加速助跑即可「飛越」五輛並排的特斯拉電動車，其中包括高度達13.5呎的特斯拉Semi聯結車，同時還在半空中做了個360度的「桶滾」(barrel roll)。

但Roadster的高壓氣體在全功率噴射下只能維持大約5秒鐘，而車載壓縮機需要15至25分鐘，才能將高壓氣瓶重新充飽。

只能跳 不符合航空器定義

特斯拉Roadster性能展示的影片至今仍在網路瘋傳，話題熱度未見衰退，討論焦點之一就是這台電動車究竟會不會「飛」？

聯邦航空管理局(FAA)針對哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)的詢問，明白表示：「特斯拉的這款車輛並不符合FAA對於航空器的定義。」

重力有了 升力、推力不足

從物理定律來看，地球大氣層內所有比重大於空氣的「航空器」(heavier-than-air aircrafts)，都受到三種作用力的影響，藉由調整這三股力量的交互作用，航空器才能升空、飛行和降落。

1.重力 (gravity)，也就是地心引力。如同諺語所說，What goes up must come down. (升上去的，一定會降下來。)

2.升力 (lift)，根據白努利定律(Bernoulli’s Principle)，「在流體中，當流速增加時，流體的壓力就會減少。」

所以固定翼飛機翅膀的剖面，機翼上層的曲度大於下層，使得上方氣流的速度加快，降低壓力；而機翼下方則因氣流速度較慢而氣壓變大，壓力差抵消了重力，將飛機抬升起來。

直升機的旋翼(roters)剖面曲線基本上相同，但藉由調整槳葉的角度，同時產生升力和推力。

3.推力 (thrust)，亦即牛頓第三運動定律(作用力與反作用力)。

無論是螺旋槳發動機、噴射引擎或火箭引擎，向後噴出氣流時，其反作用力將飛機往前推進。

據此觀察特斯拉Roadster，其流線型(Streamline)車身側面雖然曲線誘人，但並非符合白努利定律的「舉升體」(lifting body)構型，恐怕無法產生升力。

至於推力方面，據專業汽車媒體Motortrend推估，Roadster的「冷氣體推進器」噴嘴一次齊射，可以產生大約80kN(千牛頓)的推力，接近1.8萬磅，相當於F/A-18型戰鬥機所使用的F404型噴射引擎開啟後燃器時的力量。

但是Roadster的全推力最多只能持續5秒鐘，接下來要等15至25分鐘才能將高壓氣瓶充飽。

無法長距離不著陸移動

其次從實用性能來衡量Roadster的表現，它也無法達到航空器「長距離不著陸移動」的標準。

Roadster車身做了個180度側翻後，緩慢平穩地安全降落地面，繼續行駛。(路...
Roadster車身做了個180度側翻後，緩慢平穩地安全降落地面，繼續行駛。(路透)

根據Youtube汽車資訊頻道「SDA Dan Cars」影像部落客丹尼爾·亞德里安(Dan Adrian)的解析，Roadster在10月15日的展示中「一口氣」飛越了五輛並排的特斯拉電動車(Model 3、Cybertruck、Tesla Semi、Cybercab和Model Y)，其跨距約為68呎，最高高度為27呎。這樣的數據，很難稱之為「飛行」。

空中360度翻滾 特技很帥

即使與其它車輛相比，Roadster的成績也不算特別出色，不過那個空中360度翻滾的確很帥。

根據金氏世界紀錄(Guinness World Records)官方認證，汽車飛越(特技跳躍)的最遠距離379.4呎。這項驚人紀錄是由美國越野賽車手曼齊斯(Bryce Menzies)於2016年8月25日在新墨西哥州的荒廢小鎮Bonanza Creek Ranch所創下。他當時駕駛一輛900匹馬力的短賽道專用Pro 2越野皮卡，以110哩時速衝上跳台坡道，成功飛越整座小鎮建築物，4秒鐘後安全在降落坡道著地。

那究竟要多遠的距離才能稱之為「飛行」呢？我們不妨把標準放到最寬，回到123年前的人類首次動力飛行。

1903年12月17日，萊特兄弟在北卡羅來納州海岸小鎮海岸小鎮基蒂霍克(Kitty Hawk)的沙灘上，寫下了人類有史以來第一次使用動力機械飛翔的紀錄。

兄弟倆當天一共進行了四次試飛；第一次由弟弟歐維爾(Orville Wright)駕駛「飛行者」號(Flyer)，以12秒飛越了120呎，從此開啟了飛行時代。接下來幾次試飛，成績逐次進步。第四次也是最後一次飛行，由哥哥威伯爾(Wilbur Wright)操縱飛機，飛行了59秒，前進了852呎。

Roadster舞台 應該在月球

儘管馬斯克說：「飛天車是真的(Flying cars are real.)。」但他指的是「它基本上能夠像火箭一樣飛行，可以翻滾，還能做出各種瘋狂的特技動作。」但它還不能做到像汽車一樣在道路行駛，然後升空飛行長距離，再降落地面繼續前進。

其實，Roadster代表的是Tesla與SpaceX兩家公司頂尖技術的結晶，不過它的舞台應該在月球上。由於月球的引力只有地球的六分之一，所以裝有「冷氣體推進器」的車輛在月球上可以跳得更高、躍得更遠，成為未來人類建造月球基地的好幫手。只是超跑外型必須改成高底盤越野車，以適應月球崎嶇多岩石的表面。

特斯拉15日展示新款Roadster Rocket飛天電動跑車。Roadster...
特斯拉15日展示新款Roadster Rocket飛天電動跑車。Roadster車身做了個180度側翻後，緩慢平穩地安全降落，繼續行駛。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為它在表演中先靠風扇吸附系統爬上垂直坡道，再以冷氣體推進器完成翻滾、短距離躍越與降落，看起來像在空中飛行。

  • 風扇吸附系統利用底盤密封與抽氣形成強大壓差，把車牢牢吸住；冷氣體推進器則靠高壓氣體噴射改變姿態，協助翻身與垂直降落。

  • 因為它只能短時間、短距離做特技跳躍，無法像飛機那樣長距離持續飛行，也不符合FAA對航空器的定義，因此仍是表演性質。

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