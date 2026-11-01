期中選舉／為何不能少你這一票

田納西州納許維爾，一名選民在戴維森郡的投票站投票。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉參與率低卻影響重大，年輕與少數族群缺席使高齡選民聲量放大，而今年兩黨席次差距極小，更凸顯每一票都可能左右地方治理與國會控制權。

期中選舉 的特點是：決定的事不少，參與的人卻明顯變少。這個落差本身，就是它值得認真對待的理由。

先看數字。1980年以來，總統大選 平均投票 率約63%，期中選舉平均約48%，兩者相差約15個百分點。2022年期中選舉投票率52.2%，已是2000年以來第二高，即便如此，仍有近半數公民沒有投票。再往下看，地方選舉的落差更大：全美平均約在27%上下，也就是說，決定學區預算與分區規畫的人，是由不到三成的居民選出來的。

年輕人不投 高齡聲量放大

缺席的人並非隨機分布。2022年18至24歲族群投票率不到三成，65歲以上則最高且流失最少。這不只是年輕人的問題——它意味著期中選舉選出的民意代表，面對的是一個年齡結構明顯偏大的選民群體，而政策優先順序會跟著這個結構走。對新移民家庭而言，這一點尤其值得注意：語言障礙、工作時段與對選務流程的不熟悉，都讓亞裔社區的投票率長期低於全國平均，也讓這個社群在地方議題上的聲量低於人口比率。

期中選舉還有一個已持續近一世紀的模式：執政黨幾乎總是失去席次。

二戰以來，總統所屬政黨在期中選舉平均失去眾院26席、參院4席。這個落差與總統聲望高度相關：蓋洛普的長期分析顯示，當總統支持度低於50%，其政黨平均失去37席；高於50%時，平均僅失14席。例外極少，2002年是其中之一。

成因有兩層。一是心理層面：剛贏得總統大選的一方容易鬆懈，落敗的一方動員意願反而更強。二是制度層面：期中選舉在實務上常被選民當成對現任政府的一次評價，而不是對個別候選人的評價。

但是規律不等於預測。2022年執政的民主黨只失6席、還在參院多拿1席，遠優於歷史平均。歷史告訴我們的是這場選舉通常如何運作，不是今年會發生什麼。

選票陌生人 管離家最近的事

1.票的重量不同

在只有兩成選民出門的學區委員選舉，一張票的影響力遠高於總統大選。期中選舉中真正接近平手的選區，勝負常以數百票計。低投票率從來不是中性的——它不只讓結果更難預測，更實質地改變了「誰被代表」這件事。

2.任期很長

眾議員兩年、參議員六年、州長多為四年、部分法官更久。這次沒投，下一次機會往往要等上數年。州議會通過的租屋規則與學費標準、郡議會核定的分區規畫，影響期甚至更長——一塊地改了用途，幾十年都不會再改回來。

3.今年的席次差距極小

參眾兩院，兩黨的拉鋸都在個位數席次。少數幾個選區的結果，會決定兩院的控制權，連帶影響未來兩年哪些法案能排上議程、國會握有哪些調查權與人事同意權。在這種差距下，單一選區幾百張票的意義，和在一個穩定席次裡投下的票並不相同。投票與否、投給誰，終究是每位選民自己的判斷。但有一件事值得先知道：選票上那些最陌生的名字，管的往往是離家最近的事。

被視為2028年大選前哨戰

根據BBC，民主黨有機會重奪國會控制權的理由之一，是總統的支持率偏低，而這通常是其所屬政黨表現的重要指標。

期中選舉期間，選票上不會出現總統的名字，但川普總統曾敦促共和黨支持者把這次投票視作對他迄今施政表現的認可，並透過投票支持共和黨來表達支持。

無論結果如何，評論人士都很可能會將之視為反映選民對川普領導下國家發展方向看法的指標。

川普不能第三次競選總統。期中選舉後，外界預料將開始熱烈猜測誰可能成為共和黨在2028年總統大選中的接班人，以及民主黨將由誰與其競爭。

投票前確認4事 選民指南要讀

選務規則由各州自訂，差異很大，而且近年變動頻繁。以下4項建議直接向官方管道查證，不要依賴記憶或轉傳訊息。

1.登記狀態

部分州會定期清理選民名冊，搬家、改名或長期未投票都可能影響登記。各州查詢方式不同，有些州允許當日登記，有些州的截止日早於投票日數周。

2.投票地點

投票所位置可能因選區重畫或場地調整而變動，和上次投票的地點未必相同。

3.提前投票與郵寄票

提前投票的開放日期與時段、郵寄票的申請截止日與寄回期限，各州規定差異極大。郵寄票有些州看郵戳、有些州看收件日。

4.身分證件規定

部分州要求出示附照片證件，部分州接受其他文件，部分州不要求。

查詢管道有兩個：全國性的 vote.gov 可轉往各州官網；或直接搜尋所在州的選務機關 (多數州由州務卿辦公室主管)。郡選舉委員會則負責投票所與地方選票的細節。

至於選票下半部那些陌生的名字與公投條文，多數州的選務機關會在選前寄發選民指南，列出每項提案的條文摘要與正反方說明。這份文件通常是判斷地方議題最省時的起點。

期中選舉11月3日投票，但多州提早投票都已陸續啟動，今年投票情況似較過去熱烈。(美聯社)