11月1日至11月7日 金牛如願以償 天蠍收穫滿滿

AI摘要 文章摘要整理： 2026年11月1日至11月7日星座運勢中，金牛與天蠍表現最亮眼；處女、水瓶也有不錯助力，而雙子、巨蟹、摩羯則宜謹慎保守。

2026年11月1日至11月7日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

想做的事未必馬上看到成果，但現在正是起步的好時機。無論是感情、工作還是手上的計畫，只要願意跨出第一步，後續就比較有機會接上。別因為結果還遠，就把開始一拖再拖。

幸運色彩：草地綠

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

此時不是開始新戀情或接受新工作的好時機，你面對的阻力會比你想像的還要大。最好還是按部就班，遵照原來的軌跡，做熟悉的事情。

幸運色彩：梅子青

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

人緣不差，做正事卻容易被情緒帶著走；聊天、交際時感性是優點，碰到工作或需要判斷的事情，就得把標準拉回來。別因為不好意思拒絕，或太相信當下感受，讓原本能處理好的事多出麻煩。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

這周多半心情輕快，遇到小插曲也不容易困擾太久。工作、人際都有順手的地方，開心的事若願意和朋友分享，往往還能帶來更多好消息。別把快樂悶在心裡，好運也會更容易延續。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

電話、訊息與聯絡往來會替這周帶來不少機會。主動問候朋友、回覆久未聯絡的人，容易重新拉近關係，也可能因此接到有用的消息或幫助。需要找人商量時，別只放在心裡。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

收穫感很強的一周，感情、工作與金錢都有機會傳來好消息，之前投入的心力也陸續看得到成果。你不只得到實際回報，心裡也會更踏實。若有值得慶祝的進展，就好好享受這份成就感。

幸運色彩：香檳金

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：草地綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：生態綠

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

之前付出的努力開始看到回音，整體算是有小收穫的一周。不過身邊容易出現讓你分心或不好應付的人，尤其與孩子相處時要多留意安全與界線。能避開沒必要的麻煩，就別硬把自己捲進去。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

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