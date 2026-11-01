料理功夫/簡單耐吃 炒菇料理2道

蔥爆鮮菇

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹蔥爆鮮菇與蔥爆蠔油蘑菇兩道家常炒菇料理，強調蔥香、菇香與簡單調味的搭配，以及菇類清洗、瀝乾與快炒的處理要點。

菇類食材具有獨特的鮮味，烹飪後質地柔滑、香氣撲鼻，還有著高價值的營養素，做為主菜也毫不遜色。

蔥爆鮮菇

材料：

酪梨 油適量、蔥3根、新鮮香菇20朵（約260公克）、鹽適量、味精少許、麻油少量。

作法：

1.將蔥切段，蔥白和蔥綠分開；香菇去除根部再切對半。

2.炒鍋淋入酪梨油，大火爆香蔥白。

3.將香菇倒入炒鍋翻炒，接近熟軟時撒入鹽和味精調味，續翻炒一下。

4.淋入麻油，拌勻即熄火。

5.趁鍋熱拌入綠蔥段，盛盤。

成功寶典：

1.新鮮香菇歸類為可以用水清洗的菇類，但勿用溫水或熱水，且須在流動的清水下快速沖洗一下即可，以免風味與營養流失；潔淨切好後務必快速進行烹煮，以維持最佳風味。

2.若新鮮香菇過大，可切成1/4塊狀，或者切片，只要大小適中好入口便可。

3.蔥香主要集中在蔥白段，因此先以大火炒蔥白段逼出蔥香，接著與香味濃郁的香菇同炒，蔥白香與菇香相互映襯，加上猶如錦上添花的麻油，讓此道菜有著完美的結合。

蔥爆蠔油蘑菇

在美國，炒蘑菇在中國吃到飽的餐廳是必定會出現的蔬菜，我喜愛吃菇，在家也會炒來與家人享用，加入一點蠔油，味道與口感多了些甜潤。

材料：

酪梨油適量、蔥3根、蘑菇530公克、蠔油1又1/2大匙、鹽少許（可免）。

作法：

1.將蔥切成蔥珠，蔥白和蔥綠分開；蘑菇末端切除一小節再切對半，若菇體小則不需切對半；另外若以快速方式過水清除雜質，在沖洗後須以乾燥廚用紙巾迅速吸乾水分再切對半。

2.炒鍋淋入酪梨油，大火爆香白蔥珠。

3.將蘑菇倒入鍋內翻炒一會，淋入蠔油翻炒均勻，再視情況決定要否加鹽。

4.熄火，趁鍋熱拌入綠蔥珠，盛盤。

成功寶典：

雖然質地嬌嫩的蘑菇一般是不建議水洗，而是以沾濕的廚用紙巾擦拭菇體，且動作需輕柔，避免破壞蘑菇的營養表皮；若不放心，則可以放入水中快速過水，以免蘑菇吸水過多而影響口感和風味，接著再以乾燥的廚用紙巾吸乾水分。處理好後須盡快烹煮，以免變色且變質。

蔥爆蠔油蘑菇