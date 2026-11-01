期中選舉／參眾兩院會不會變天 州長會不會換人 與你有關

「投票！」2026年10月24日，一面巨型旗幟在德州聖安東尼奧市的一家旗幟商店上空飄揚。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 2026年期中選舉將決定國會與多州權力版圖，參眾兩院控制權、州長席次及州級公職都攸關川普第二任期施政成敗。

2026年期中選舉 在11月3日(周二)投票，選民將選出全部435席眾議員 、100席參議員中約1/3，以及大多數州長。選舉結果不僅攸關國會兩院的控制權，也對總統川普第二任期有重大影響，將決定未來政策推動的成敗。

以下是你應該要注意的事。

選哪些人或職務

1.聯邦層級：

眾院 ：全部435席全數改選，兩年一任，每兩年全數改選一次。

參院：35席，33席是第二類(Class II)的例行改選，加上2席補選。參議員任期六年，今年當選者將於2027年1月 3日就職。

2. 州與地方層級：

州長：共39席(36州加3個海外領地)

州級行政官：州檢察長、州務卿、財政長、審計長等，各州規定不同

州議會：多數州的眾議會全席改選、參議會部分或全部改選

司法職位：部分州的州最高法院與下級法院法官

地方公職：郡委員、警長、教育委員等；另有各州的公投提案

以紐約州來說，今年除了聯邦席次，州參議會63席全數改選，而且依「偶數年法」(Even Year Law)，多數地方選舉也都併到11月3日舉行。

如何訂定？今年有何意義

美國在總統四年任期進行到一半時，會舉行「期中選舉」，攸關國會控制權，以及州長和數千個州級公職的改選。

若共和黨勝出，可維持在華府的主導地位。若民主黨取得國會任一院多數，一來將限縮川普的施政議程，二來會升高國會對其施政的監督。

參院目前情況

共和黨目前控有國會多數，但面臨支持率下滑、經濟不滿與伊朗戰爭帶來的壓力；民主黨希望能翻轉聯邦參眾兩院多數席次，參院需要搶回4席，方能取得控制權。

參院目前是共和黨53席、民主黨陣營47席(含兩名通常與民主黨共同投票的無黨籍參議員)。過半數是51席，民主黨必須淨增4席才能翻盤。

本屆改選的參院席次，其中33席為正常6年期改選，加上佛州及俄亥俄州的特別補選。共和黨目前在100席的參議院占53席，其中包括2名與民主黨同陣線的無黨籍議員。民主黨須淨增4席，才有機會達到掌控國會所需的51席；若形成50比50平手，則由共和黨籍副總統范斯投下關鍵一票。

值得留意的是，在35席爭奪席位中，共和黨有22席現任者。北卡、喬治亞、緬因、密西根、德州、俄亥俄、阿拉斯加是決定參院控制權的關鍵州。

眾院目前情況

共和黨目前控有國會多數，民主黨想翻轉眾院，要從共和黨手中拿下4席，方能取得控制權。

眾院是國會的下議院，每兩年全數改選一次，共435席。過半數是218席，這是取得多數的「魔術數字」。

民主黨須較2024年選舉結果淨增3席，才能掌控眾院。共和黨當年以220席對215席取得多數，但因議員病逝、辭職及轉換黨籍，目前席次為共和黨218席、民主黨214席、無黨籍1席，另有2席出缺。共和黨最多可淨失2席，失3席就會失去多數。

Cook Political Report 10月16日的評級把435席分成七級，民主黨一側214 席、共和黨一側200 席、搖擺21席——也就是說，過半線就落在搖擺區裡，民主黨只需拿下其中4席，共和黨則須拿下18席。

另一條值得追蹤的線是2025–26年的期中重劃選區(mid-decade redistricting)，這會直接影響眾院席次的攻防。

10個州在期中重畫了國會選區，這在現代美國政治中並不常見。共和黨原先認為可藉此造出約16席優勢，但密蘇里的新地圖遭法院推翻、政治氣氛轉變，選前估計實際能拿下重劃15席中的7到12席。這些數字選前仍在變動。

州長目前情況

州級職位決定的事，往往比國會席次更快碰到日常生活。本屆有36個州同步改選州長，約占全美近3/4。這是2022年以來規模最大的一次州長選舉年。今年改選的36個州長席位中，民主黨與共和黨各持有18席，全國目前是共和黨26席、民主黨24席。15位現任州長受任期限制不能再選，等於有大批開放席次。州長掌握州預算、州警與國民兵的調度、公共衛生命令、以及對州議會法案的否決權。

此外還有31席副州長、30席州檢察長、26席州務卿，連同其他下層職位，43州合計有約300個州級行政職位要選。再往下，是多數州的州議會席次、部分州的法官、以及郡市層級的各種公職。另有37州共約100項公投提案直接交由選民表決。

州檢察長(attorney general)今年有33個職位改選。這個職位近年份量大增：州檢察長決定要不要對聯邦政策提起訴訟、如何執行消費者保護與反壟斷、以及哪些案件優先辦理。對移民家庭、小商家而言，州檢察長的立場有時比聯邦議員更直接相關。

州務卿(secretary of state)在多數州是選務主管機關首長，負責選民登記名冊、投票機具認證與開票程序。今年有 26 席改選。

還有州議會。州議會通過的法律涵蓋租屋規則、學費、最低工資、營業執照、刑期標準——這些都不是國會管的事。多數州的州眾議會今年全席改選。

換句話說，一張期中選舉選票上，聯邦職位往往只佔前兩、三行，剩下的全是離選民更近的事。

目前民調

根據中央社整理：

53%對41%：公共電視網新聞／全國公共電台／馬瑞斯特(PBS News/NPR/Marist)9月14日至15日民調顯示，在登記選民中，民主黨國會候選人支持度以53%對41%領先共和黨12個百分點；民主黨在無黨籍選民中也以57%對32%領先。

32%至41%：9月幾項主流民調中，川普的支持度落在這個區間。路透社/益普索(Reuters/Ipsos)在美國成年人中測得32%，創下川普政治生涯新低；馬瑞斯特為39%；國家廣播公司新聞網(NBC News)則在登記選民中測得41%。由於方法與受訪群體不同，這些數字無法直接比較，但均顯示川普個人威望對選情的帶動效果有限。

55%：接受國家廣播公司新聞網訪問的登記選民中，55%認為川普政策使經濟受損，26%認為有所助益。