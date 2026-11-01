醫生的話／當清空藥櫃變成一場旅行

緝毒局與各州公共衛生組織聯合推動的「國家藥品收回日」(National Prescription Drug Take Back Day)。(取自緝毒局臉書專頁)

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹美國國家藥品收回日的起源、回收成果與環保防毒意義，也對照台灣的常態藥品回收制度，說明清理藥櫃如何成為旅遊前的安全與公益行動。

每當我們規畫一趟遠行，行李箱裡總少不了幾顆備用藥；然而，在世界的某些角落，人們卻開啟了一種反向的旅程——他們帶上家裡過期、多餘的處方藥，前往特定的目的地進行「銷毀旅行」。這就是由美國緝毒局(Drug Enforcement Administration, DEA)與各州公共衛生組織聯合推動的「國家藥品收回日」(National Prescription Drug Take Back Day)。10月24日，這個日子不僅是一場全民參與的環保與健康運動，更在無形中築起了一道對抗藥物濫用、家庭毒品危機與生態汙染的堅實防線。

藥品銷毀日的由來

要探究藥品銷毀日的誕生，必須將時鐘撥回21世紀初。當時，歐美各國正面臨前所未有的「鴉片類藥物危機」(Opioid Crisis)。許多人因為手術或慢性疼痛獲得了強效處方藥，但在康復後，剩餘的藥丸便被遺忘在浴室的鏡櫃裡。調查顯示，超過半數的非醫療性處方藥濫用，其藥物來源正是親朋好友的「家庭藥櫃」——青少年出於好奇偷嘗、朋友聚會時的藥物分享，甚至是無意的誤食死亡。

與此同時，許多民眾習慣將過期藥物直接丟進垃圾桶，或順著馬桶沖入下水道；這些化學成分無法被傳統汙水處理廠完全過濾，最終流入大自然，導致野生魚類變異、飲用水源受汙染，演變成嚴重的環境危機。

為了從源頭斬斷這兩大威脅，緝毒局於2010年秋季發起了第一屆「國家處方藥收回日」。這項運動定於每年的4月和10月最後一個星期六舉行，提供一個免費、完全匿名、且不問任何問題的藥物回收管道。時至今日，這項機制已發展了十餘年，成為現代公共衛生史上最重要的預防性盾牌之一。相較於美國，台灣也很積極，不過官方作法則融入了民眾的日常生活。台灣不仰賴單一回收日，而是推行常態性的兩大分類制度——特殊藥品隨時攜回醫療藥物機構，如醫院或者是藥局。一般藥品則在家密封後隨一般垃圾焚化處理，提供更為彈性且即時的環境保護管道。

令人意想不到的是，這個原本嚴肅的衛教日子，如今卻在旅遊界衍生出了特殊的「旅遊目的」與行為文化。

首先，是「行前篩選與安全旅遊」的推廣。許多旅遊達人和健康專家將藥品銷毀日視為「出國旅遊前的必經儀式」。隨著世界各國海關對入境藥物的管制日趨嚴格(例如南韓在2025年全面禁止攜帶某些日本知名止痛藥入境，若含有精神類管制成分，一經查獲即刻銷毀並留下紀錄；台灣也對攜帶回國的藥品數量有嚴格的36瓶限制)，旅客在出發前，會藉由收回日前往社區據點清理臨期藥，確保隨身攜帶的藥物皆有原包裝與英文處方箋。這讓「清理藥櫃」成為保障下一段愉快旅程的起點。

其次，是社區聯動引發的「得來速旅遊」(Drive-up Tourism)。在收回日當天，許多大型醫療機構(如著名的約翰霍普金斯醫院)、地方警局和國家公園附近的社區會設立風景優美的戶外回收站。不少家庭會將其規畫為周末一日遊的「第一站」，開著車、搖下車窗，像買速食一樣把舊藥交給工作人員，隨後便順道前往郊區度假。這種將公民責任融於休閒生活的做法，成功將原本沉悶的宣導變成了受歡迎的社區活動。

藥櫃裡的奇聞軼事

在高度匿名的原則下，藥品銷毀日自然也成為了窺探人類奇特生活習慣的窗口。多年來，各地的回收箱裡發生過不少令人莞爾的軼事：

「傳家寶」藥丸： 曾有執法人員在回收箱中發現了上世紀70年代、甚至更早期的包裝。在1979年美國立法強制規定藥品有效期之前，許多人習慣把藥當成「傳家寶」代代相傳。當孫輩在清理祖父母的舊宅時，才驚覺這些藥丸的年紀比自己還要大，最終在銷毀日讓它們「壽終正寢」。

寵物的精神資產：回收的不僅有人用藥，還有大量的「寵物藥物」。工作人員曾收到堆成小山的貓咪抗焦慮藥、狗狗的關節炎處方。這反映出當代人對寵物的溺愛，但也暴露出「連家裡的黃金獵犬也過度醫療」的奇特現代社會現象。

電子煙與怪異包裝： 隨著時代科技變遷，現在的收回日甚至開始接收含有化學成分的電子煙裝置(Vape devices)。而有些民眾因為太過緊張，會用各式各樣的古怪容器裝藥，例如將過期藥丸塞在空的洋芋片罐、甚至是萬聖節的南瓜桶裡丟進回收箱，讓現場的警員哭笑不得。

面對來勢洶洶的毒品氾濫與藥物成癮，這個「日子」的實質戰績究竟如何？如果將藥物危機視為對社會安全與人體健康的「攻擊」，那麼藥品銷毀日無疑展現出了極其強悍的「防禦與反擊力道」。

從量化數據來看，它的打擊成果是驚人的。根據DEA的歷史統計，截至2026年，這項運動全美累計收回的藥物總量已突破2100萬磅(高達1萬500噸)。在最近的幾次活動中，單日就能從民間家庭中「繳獲」超過60萬磅(約300噸)的處方藥。這意味著有數以億計可能流入黑市、被青少年濫用、或導致兒童意外中毒的藥丸，在發揮「攻擊性」之前，就已經在專業的焚化爐中被徹底化為灰燼。

從社會防禦機制來看，它的打擊策略在於「消除誘因」。它直接弱化了處方藥黑市的供應鏈。當家中的閒置藥物消失，成癮者或潛在的偷竊者便失去了最容易得手的「免費溫床」。此外，這項運動成功扭轉了公眾的認知，讓「亂丟藥物等同於破壞環境」的觀念深入人心，迫使製藥產業與政府攜手，在全球拓展了超過1萬7000個全年無休的日常回收據點。

「國家藥品收回日」不僅僅是一個日曆上的標記，它是一場用集體行動對抗無形危機的無聲戰役。它將嚴肅的打擊毒品犯罪，轉化為一場結合旅遊準備、家庭清理與社區互動的輕快實踐。下一次當你準備收拾行囊、踏上旅途時，不妨也打開藥櫃，來一場小小的「藥品清空之旅」，為自己、為社會，也為這個地球，卸下不必要的沉重負擔。

(作者為大華府地區執業醫師)