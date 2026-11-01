🎙️移民少女推動亞醫團結合作⋯沈卉 搭起華人醫病橋梁

劉季高(左)與沈卉(右)於亞美醫師協會創立初期合影。(亞美醫協慈善基金會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 沈卉從台灣移民紐約後，半生投入協助劉季高建立亞美醫師協會與慈善基金會，串聯華人醫師、保險制度與社區服務，並在疫情與罹癌時仍不懈守護社區。

1973年，13歲的沈卉跟隨家人從台灣移民紐約；初到曼哈頓華埠，她不會說英文，也聽不懂廣東話。當時的華埠主要集中在勿街(Mott Street)、披露街(Pell Street)及擺也街(Bayard Street)一帶，街頭巷尾多是說台山話和廣東話的老華僑。

她不曾想到，這片陌生的土地，將成為自己投入半生的地方。

她不是醫生，沒有穿過白袍，卻參與建立了連結華人醫師與美國醫療體系的重要平台。從最初20多名醫師的小型組織，到如今擁有超過1600名醫療專業會員的亞美醫師協會(Chinese American Independent Practice Association, CAIPA)，沈卉見證了紐約華人醫師從孤軍奮戰到團結合作的歷程。

而這段跨越數十年的故事，起點竟是她16歲時的一次看病經歷。

沈卉(左四)疫情後投身公益，為當地民眾提供食物發放。(亞美醫協慈善基金會提供)

1張中文報紙 牽起數十年緣分

初到美國時，沈卉家境不寬裕。父親在《美洲日報》工作，家中有五個孩子。她記得，父親曾告訴他們，家裡會提供住處和晚餐，早餐和午餐可以在學校解決，但如果想要其他東西，就得靠自己努力爭取。這樣的成長環境，讓她很早便學會獨立。

16歲那年，沈卉因青春期的健康問題第一次需要看醫生，卻連「家庭醫生」是什麼都不清楚。當時華埠以廣東話為主，不諳廣東話的她希望找到一位能說國語的醫師，便翻閱父親任職的報紙，從中找到一則引起她注意的醫師廣告。

廣告上的學歷與專業背景，讓她覺得可靠，她便決定前往求診。這名醫生，就是日後亞美醫師協會的創辦人劉季高。

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從最初單純的醫病關係，到後來共同推動華人醫師合作組織，兩人的緣分延續了數十年。

沈卉近照。(亞美醫協慈善基金會提供)

一場醫療風波 改變他們人生

1980年代末，曼哈頓華埠東百老匯一間無牌診所發生病人死亡事件，引發主流媒體關注。部分報導將個別事件擴大至整個華埠醫療環境，使持有合法執照的華人西醫也面臨公眾質疑。

當時，不少華人醫師即使具備優秀的專業能力，仍因語言、文化及族裔背景，在主流醫療機構中面臨歧視和發展障礙；有人選擇離開醫院系統，自行在華人社區開業，但必須獨自面對繁複的保險制度與經營壓力。

劉季高不願看著華人醫師的專業聲譽受到影響，決定召開記者會澄清，並事先前往律師樓諮詢法律意見。

恰巧，沈卉就在那間律師樓擔任秘書。

劉季高走進律師樓時，一眼便認出了沈卉，驚訝地問：「你這個小傢伙怎麼會在這裡？」

沈卉對劉季高的幽默印象深刻，平日看診時，他總會笑著問她：「你這個小傢伙，有沒有乖？做了什麼壞事沒有？」

這回在律師樓相遇，沈卉也學著劉季高平日的口吻，開玩笑地反問：「劉醫生，你犯了什麼壞事啊？」

多年後回憶起這次不期而遇，沈卉仍忍俊不禁，也是這次相遇讓她看到劉季高不僅關心自己的病人，也願意為整個華人醫師群體發聲。

沈卉(右)在新冠疫情期間，雖然自身正與病魔抗爭，仍堅持親自向醫院運送捐贈的防疫物資，支援前線醫護人員。(亞美醫協慈善基金會提供)

從250平方呎的辦公室開始

事隔三年，沈卉再次到劉季高診所看病，她回憶，「他(劉醫生)一邊用聽筒聽我的心，一邊跟我說：『Peggy，你要來幫我做事。』」

當時，沈卉是一名獨自撫養兩個孩子的單親媽媽，平日已有全職工作。經過商量，她答應每逢周六前來幫忙，孩子託家人照顧，否則，便帶著他們一起上班。

最初的辦公室，設在劉季高診所旁一間不到250平方呎的小房間。當時組織稱為「Chinese Physician Partnership」，尚未註冊，也沒有會費收入，參與的華人醫師僅有20多人。

為了建立會員檔案，沈卉提出需要一台電腦，劉季高便帶她到法拉盛41街的小型電腦店，買回一台組裝電腦。兩人將笨重的主機與螢幕搬上車，再運回曼哈頓華埠的辦公室。

從整理會員資料到建立行政制度，許多工作都得親力親為。誰也沒有想到，這個資源有限的小型組織，日後會成為紐約亞裔醫療網絡的重要力量。

疫情爆發後，沈卉雖與病魔抗爭，仍投身公益事業。(亞美醫協慈善基金會提供)

首份保險合約 打開合作大門

1990年代初，隨著美國醫療保險制度轉型，獨立執業的華人醫師面臨新的挑戰。許多人不熟悉保險合約及給付制度，缺乏與大型保險公司協商的資源。

此時劉季高提出，醫師與保險公司不應只是收費與付款的關係，而應建立互利合作的模式。透過一名長期就診的病人、牛津醫療保險公司(Oxford Health Plans)經理黃安娜，他向保險公司管理層提出「三贏」構想：醫師為投保患者提供優質照護，患者獲得更好的健康保障，醫師得到合理報酬，保險公司則透過減少不必要的住院及醫療支出降低成本，實現多方受益。

這個理念獲得牛津保險的認同，1994年8月，牛津公司提供5000元預支獎勵金，成為組織早期的重要營運資金，也開啟了雙方制度化合作的第一步。

隨著合作擴大，醫師組織開始面臨法規與管理上的新挑戰，劉季高與沈卉尋求專業法律協助，建立管理架構，並於1996年取得獨立執業醫師協會(Independent Practice Association, IPA)資格。當時參與的醫師已增至約75人。

沈卉回憶，與牛津保險的合作取得顯著成果，保險公司曾表示，相關醫療管理措施節省了約400萬元支出，參與醫師也獲得相應獎勵。

隨著合作逐步深化，亞美醫師協會與健康保險計畫公司(Health Insurance Plan, HIP)的談判，成為另一個重要轉折。當時，許多華人醫師長期面臨HIP診療給付標準固定且偏低的問題，協會透過集體協商，成功爭取提高初診報酬。

這項成果迅速在華人醫師之間傳開，會員人數從約75人增加至200人。對沈卉而言，這不僅是一次成功的談判，更讓長期各自奮鬥的華人醫師看見，透過團結合作，也能在主流醫療體系中爭取合理待遇。

2012年，亞美醫師協會拓展服務領域，劉季高、沈卉等與「第一保健」(Healthfirst)的市場發展及醫師網絡管理高層喬治賀、吳曄祺等人共同商討，推動針灸服務納入醫療保險給付範圍。

在劉季高及亞美醫師協會董事會支持下，協會增設針灸專科，將針灸專業人員納入合作網絡，為傳統中醫服務與美國醫療保險制度的銜接開闢了新的途徑。

隨著服務範圍不斷擴大，亞美醫師協會的醫療網絡也逐步從曼哈頓華埠延伸至法拉盛、布魯克林及長島，並吸納其他亞裔醫療專業人員。截至2026年，協會會員已超過1600人，涵蓋50多個專科，服務網絡觸及紐約地區超過50萬名亞裔居民。

沈卉(右)與亞美醫師協會員工早期合影。(亞美醫協慈善基金會提供)

從醫師合作 走向社區關懷

隨著醫師網絡逐漸成熟，沈卉與劉季高開始思考，如何將醫療合作的成果回饋社區。

2007年，在會員醫師支持下，亞美醫協慈善基金會(CAIPA Foundation, Inc.)成立，秉持「取之於社區、用之於社區」的理念，將服務從醫師專業支持延伸至社區民眾。

基金會早期曾設立三家長者日間照護中心，為華人長者提供語言與文化友善的服務；然而，近年來紐約長者日照行業亂象頻傳，部分機構透過現金回扣等不正當手段招攬長者，甚至涉及醫療補助欺詐，相關案件接連遭到調查與起訴。沈卉坦言，在這樣的競爭環境下，堅持依法合規經營的照護中心面臨沉重的營運壓力，約兩年前，基金會決定調整服務方向，轉而加強家庭服務、健康教育及社區外展工作，持續協助有需要的居民取得醫療與社會資源。

2020年新冠疫情期間，亞美醫師協會與慈善基金會積極動員醫師捐款，共募得約50萬美元，向紐約市48家醫院及醫療機構捐贈緊缺的防疫物資，並協助推動社區病毒檢測。沈卉積極參與物資調配與資源協調，即使當時自身正與病魔抗爭，仍堅持奔走於各個醫療機構，親自將急需的防護用品送往前線。

「不是簡單說回饋社區，而是要付諸行動，守護我們的社區。」沈卉回憶。

然而，鮮少有人知道，在那段忙於支援醫護人員、守護社區的日子裡，沈卉自己也正經歷著一場艱難的健康考驗。

2021年，新冠疫情持續肆虐，沈卉卻迎來人生另一場嚴峻考驗——確診乳癌第二期；面對突如其來的病情，她一邊接受治療，一邊仍牽掛著社區的需要，抗癌期間，她持續透過慈濟等公益網絡參與食物與生活物資援助，將多年來累積的資源與人脈投入社區服務，未曾停下助人的腳步。

從協助華人醫師爭取合理待遇，到在疫情中支援醫療前線，再到與病魔抗爭時仍心繫弱勢家庭與長者，沈卉的角色不斷轉變，服務社區的初心卻始終未改。

沈卉(左)與丈夫(右)參與公益晚宴合影。(亞美醫協慈善基金會提供)

白袍之外 另一種守護

走過數十年的醫療制度變遷，沈卉對華人醫師的未來仍有不少擔憂。隨著政府醫療政策與保險給付制度不斷調整，她擔心低收入居民可能因失去醫療保障或無力負擔醫療費用而延遲就醫，不僅讓患者飽受病痛煎熬，也可能導致病情惡化，進一步加重患者與醫師雙方的壓力。

「不僅病人擔心，醫生也焦慮。」她說。

在她看來，亞美醫師協會未來仍需要協助醫師應對保險、法規與診所管理上的挑戰，而慈善基金會則應進一步推動健康教育、疾病篩檢與預防醫學，幫助居民及早發現健康問題，「病是要預防的，不是等有病才治療」。

從13歲初到美國、不會說一句英文的移民少女，到協助建立上千名醫師的合作網絡，沈卉的人生幾乎與紐約華人醫療社區的發展同步。

她沒有穿過白袍，卻在醫師與複雜制度之間搭起橋梁；她不是醫生，卻在疫情最艱難的時候，與醫師們一起奔走，將醫療資源送往需要的地方。

當年，那個16歲時拿著中文報紙尋找家庭醫生的女孩，或許從未想過，自己有一天會成為這麼多醫師的重要夥伴。

從一間不到250平方呎的小辦公室，到橫跨紐約的醫師網絡；從協助醫師爭取合理待遇，到在社區危急時伸出援手，她始終沒有忘記，自己也曾是一名需要幫助的新移民。

醫生以專業守護病人的健康，而沈卉，選擇用另一種方式，守護那些穿著白袍的人，以及他們身後的整個社區。