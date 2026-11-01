理財百科／羅斯轉換節稅 恐得不償失

羅斯轉換(Roth conversions)是指將稅前或不可抵稅的IRA資金轉入羅斯帳戶，從而啟動免稅增長，但代價是可能在轉換當年引發較高的應稅所得。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 羅斯轉換雖能讓退休資產免稅成長、降低長期稅負，但若推高當年所得，可能削弱扣除額、保費補助與醫保優惠，並非人人適用。

將個人退休 帳戶(IRA)轉換為羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)，可能有助降低終身稅負；但理財顧問指出，這項策略並非適用於所有人，且隨著川普 總統「大又美法」的最新修訂及其他更動，變得更加複雜。

羅斯轉換(Roth conversions)是指將稅前或不可抵稅的IRA資金轉入羅斯帳戶，從而啟動免稅增長，但代價是可能在轉換當年引發較高的應稅所得。專家表示，若擁有大筆稅前退休儲蓄，且預期在提領資金時將面臨較高的稅率，此舉便頗具吸引力。

根據「投資公司協會」(ICI)2026年的一份報告，截至2025年底，美國持有IRA的家庭在傳統IRA中的資產總額達15.9兆，而稅後羅斯IRA的資產總額則為2.4兆。

俄勒岡州財務規畫師安德森(Charissa Anderson)表示，考慮羅斯轉換或部分羅斯轉換，是一項年復一年持續非常受歡迎的策略。富達(Fidelity)投資在分析1960萬個IRA的最新數據顯示，截至3月31日，今年的羅斯轉換量較2025年同期增長了41%。

但專家指出，這項策略並非適合所有人。佛羅里達州財務規畫師盧卡斯(Tommy Lucas)說，在評估是否要進行羅斯轉換時，牽涉的變數實在太多了。他表示，這些變數可能包括申領社安金的時機、預期壽命以及遺產規劃目標等因素。

可能影響稅務優惠

盧卡斯指出，視個人稅率級距而定，有時得不償失，而且必須每年重新評估，因為多種因素都可能改變結果。若正考慮在年底前進行羅斯轉換，以下是幾項關鍵。

理財顧問指出，在決定是否進行羅斯轉換時，估算應包含當年的稅務影響，並對未來數年的分析。維吉尼亞州財務規劃師布萊克本(Tommy Blackburn)指出，所得落入的稅率級距，不等於實際繳稅的整體稅率，因為收入增加可能會導致其他稅務優惠逐步取消或減少。

布萊克本以一位身處22%稅率級距、且有子女正在就讀大學的客戶為例；他表示，轉換產生的收入可能導致稅率超過30%，因為該客戶將因此喪失原本可從應繳稅款中扣除的教育稅收抵免。

相較之下，他指出，處於10%稅率級距的客戶，若在標準扣除額範圍內進行有限額度的轉換，當年度無需繳納額外稅款。

收入增加也可能影響透過「大又美法」實施的臨時性稅收扣除額，這些扣除額設有不同的收入逐步取消門檻；其中包括針對州及地方稅(SALT)的更高聯邦扣除限額，2026年最高可達4萬400元，或是6000元的年長者額外扣除額等。

退休人士還應考慮「收入相關每月調整金額」(IRMAA)，一旦收入超過一定水準，此項調整將導致聯邦醫療保險B部分與D部分保費增加。該附加費是根據兩年前的「再調整後總收入」(MAGI)計算的。

可能危及獲抵免資格

透過羅斯帳戶轉換來提高調整後總收入(AGI)，也可能減少保費稅收抵免額，而這項抵免正是讓「平價醫療法案」(Affordable Care Act)市場上的健康保險更為實惠的關鍵。

即使收入僅比特定收入限額高出1元，也可能危及獲得抵免的資格，導致投保人需全額支付健康保險費，因此被稱為「ACA補貼斷崖」。

當家庭收入超過聯邦貧困線的400%時，此「斷崖」效應便會影響ACA投保人，該貧困線因家庭規模而異；以2026年為例，單身人士的限額約為6萬3000元，四口之家的限額則為12萬9000元。

正因如此，康乃狄格州財富顧問沙夫蘭斯基(Bill Shafransky)表示，健康保險市場的投保人在完成羅斯帳戶轉換前應謹慎行事，仔細核對每個細節。