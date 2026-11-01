理財百科／檢視退休帳戶 注意3關鍵步驟

退休前一年，正是檢查個人退休帳戶的好時機。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 距退休約1年時，應檢視IRA的資產配置、提領策略與羅斯轉換安排，以降低風險、稅負與未來提領壓力。

若距離退休 還有約一年的時間，除了興奮期待，此刻正是檢查個人退休帳戶(IRA)的好時機；Motley Fool報導，在退休前完成包括檢查資產配置等三關鍵步驟，能讓人更有信心地迎接退休生活。

第一是檢查資產配置。在財富累積的階段，在IRA中配置大量股票是明智之舉，但若即將退休，可能要採取更保守的策略。

將90%的退休儲蓄都投入股市，一旦股市下跌，會讓自己面臨巨大損失，因此現在是檢查資產配置的時機，確保沒有承擔過高的風險。

第二是制定合理的提款策略。退休後不會一次花光IRA裡的所有錢，至少也不該這樣做，現在就應該制定一個既安全又不會過於保守的提領率。

提款率很大程度取決於自己的投資方式。若帳戶中股票和債券的比率大致相等，4%的提領率可能會比較合適，若資產配置較為保守，則可能需要更低的提款率。在開始動用帳戶前，請務必先確定好提款率。

最後是考慮羅斯轉換(Roth conversion)。若退休時IRA有大筆餘額，那是好事，但也代表面臨強制最低提領(RMD)，可能未來會在稅務造成麻煩，不僅可能繳更多稅，還恐觸發聯邦醫療保險 (Medicare)保費的附加費，因此不妨考慮羅斯轉換，就算不能全部轉換，至少可以轉換部分。

羅斯轉換能讓人把傳統退休帳戶中的資金轉到羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)，轉換後這筆資金就能免稅增長，提領也免稅，也不會強加強制最低提領，因此可更自由地依據自己的意願提取或不提取資金。

不過，或許應等到退休後再進行羅斯轉換，而非現在。若退休後收入減少，那羅斯轉換可能是更節稅的選擇，所以現在不妨考慮羅斯轉換，並制定後續計畫。