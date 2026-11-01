城鎮傳真／從空軍1號到建國250年 訪雷根圖書館 看鮮活歷史

31--圖為2023年共和黨總統候選人在加州西米谷的雷根總統圖書館的空軍一號旁，參加共和黨總統初選辯論。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 位於南加州西米谷的雷根總統圖書館，以總統史料、空軍1號展館與「America 250」特展，帶領訪客重溫美國建國與現代歷史。

在南加州 洛杉磯郡與文圖拉郡(Ventura County)交界處，坐落著一座群山環抱的城市──西米谷(Simi Valley)。其名稱「Simi」源自當地原住民丘馬什人(Chumash)語言中的「Shimiji」，意為「細絲狀的白雲」，形容山谷間雲霧繚繞的景致。西米谷位於聖蘇珊娜山脈與西米丘陵之間，而讓這座城市享譽全美的，是矗立於山頂的雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)。

戶外花園中的柏林圍牆。(圖╱作者提供)

這座歷史地標於1988年11月21日動工興建，並於1991年11月4日揭幕。當天，雷根總統本人與當時仍在世的四位美國總統布希、卡特、福特及尼克森共同出席落成典禮，成為美國政治史上的一段佳話。

沿著Presidential Drive驅車上山，道路兩旁懸掛的歷任美國總統肖像旗幟(Presidential Banners)，自開國元勳喬治‧華盛頓起依序排列至近代總統，這條充滿歷史氛圍的道路，帶領著訪客緩緩駛入山頂的雷根總統圖書館。

該館的常設展廳依主題分為：早年歲月、好萊塢演藝生涯、從政與加州州長歲月，以及1980年大選與遇刺事件，等多個展區。

其中最受矚目的莫過於空軍一號展館。館內展出已退役的總統專機，讓訪客不僅能近距離欣賞，更可登機參觀內部艙室，親身感受美國總統在空中的工作環境。機艙內還展示著一個生日蛋糕的模型，那是雷根總統為隨行工作人員慶生所預備的，富有人情味的舉動。主展館內有一個白宮橢圓形辦公室的複製品，步入期間，讓人彷彿置身總統決策現場。

除了豐富的歷史檔案與文獻收藏外，圖書館戶外花園陳列著一塊來自柏林牆的原石，紀念雷根總統在推動自由與民主進程中的重要角色。園區還有雷根總統與夫人南茜‧雷根的長眠之地，環境莊嚴肅穆。遊客在園中棲息或用餐，可以俯瞰整個西米谷的開闊景色。

常設展廳呈現的是雷根個人和他所處時代的歷史，而圖書館經常舉辦的各類特展，則讓人了解到其他的歷史風貌。我們最近一次造訪，正逢館方推出紀念美國建國250周年的大型特展「America 250」(展期至2026年9月20日)，將人們的視野聚焦到美國的建國歷史。

眾多展品中，約翰‧特朗布爾(John Trumbull)的巨幅名畫「獨立宣言」引人注目，這幅畫描繪了1776年6月28日「五人委員會」向大陸會議提交《獨立宣言》草案的場景。特朗布爾花了數十年時間，親自拜訪畫中多位歷史人物並為他們繪製寫生肖像，以確保人物的神似。

此外，還陳設著1776年出版的托馬斯‧潘恩(Thomas Paine)的名著《常識》，這本47頁的小冊子被視為推動美國獨立戰爭爆發與《獨立宣言》簽署的關鍵思想催化劑。

展覽同時帶領觀眾穿越南北戰爭與近代重要歷史時刻。展品包括林肯總統遇刺當晚所佩戴的手套及使用過的玻璃杯、一門曾在蓋提斯堡戰役發揮關鍵作用的三英吋加農砲，以及內藏夏普斯後膛步槍、偽裝成《聖經》運送給反奴隸制度拓荒者的著名「比徹聖經」(Beecher's Bibles)。進入太空探索時代後，展覽還陳列了一面曾隨阿波羅11號登月任務升空並重返地球的美國國旗。

這場250周年特展，將美國建國歷程及其發展脈絡清晰地呈現於觀眾眼前。回顧當年，面對強盛的大英帝國，開國先賢們憑藉堅定信念、無畏勇氣與無私奉獻，歷經八年艱苦奮戰，最終贏得獨立。這段歷史令人感慨，也讓人更加珍惜自由與信念的可貴。

無論是探索雷根總統黨政期間的歷史文獻、了解美國總統制度，或是欣賞「細絲白雲」之谷的自然風光，雷根總統圖書館都以其豐富館藏與遼闊視野，給人留下了難忘的記憶，成為南加州值得造訪的文化地標之一。

1776年出版的托馬斯‧潘恩《常識》。(作者提供)

曾隨阿波羅11號登月任務升空並返回的美國國旗。(圖╱作者提供)