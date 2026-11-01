娛樂／敬畏到和解 道格拉斯三代父子課

麥克道格拉斯（右）2018年11月在好萊塢星光大道揭幕儀式上，與父親寇克（前）和兒子卡麥隆（左）合影。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 麥克道格拉斯在回憶錄中回顧從影歷程與家庭風暴，坦承與父親寇克的緊張關係，並寫下成癮、癌症與和解後的人生體悟。

82歲好萊塢 影星麥克道格拉斯（Michael Douglas）早前出版回憶錄「精采旅程」（One Helluva Ride），以他參與的12部電影為主軸，回望自己從「寇克道格拉斯之子」到奧斯卡 得主的一生。書中除了片場軼事，也直言父子之間的緊張關係、成癮與家庭風暴，以及2010年確診第四期舌癌的經歷。

這本約500頁的書，以向家人致謝揭開序幕，感謝他們帶給自己一種「永生感」。至於為何等到父親過世才動筆，道格拉斯坦言，若寇克仍在世，他寫不出這本書，因為談起早年父親的體罰，讓他很不自在。據好萊塢娛樂產業媒體「TheWrap」專訪，道格拉斯是在2022年拍完蘋果電視影集「Franklin」之後，才開始考慮寫書。編劇兼作家夏恩薩勒諾（Shane Salerno）多年來不斷鼓勵，最後成為共同作者，兩人約花18個月完成全書。

道格拉斯自嘲記性很差，藉著翻看舊照片、與舊友重聊往事，彷彿把人生重新過了一遍。他也提到，父親生前出過九本書，兩人合計演出約115部電影、橫跨約80年，他想不到還有哪個家族有這樣的紀錄。另一個促使他動筆的原因是對世界局勢的憂心。道格拉斯形容，這是他記憶中最糟的時期，並自稱是「新聞狂」與「行動主義者」，而在動盪中，他更珍惜生活裡的小確幸。

「超人爸」陰影大

道格拉斯接受NPR專訪時，回憶童年時期父親在他眼中近乎無法超越：看他在銀幕上率領大軍的斯巴達克斯（Spartacus）、橫越船槳的維京人，西部片裡拔槍比誰都快，連他和弟弟都不禁自問，怎麼可能成為父親那樣的男人。

5歲時父母離異，道格拉斯隨母親戴安娜迪爾（Diana Dill）在東岸長大。當時寇克一年拍五、六部電影，與兒子相處時既愧疚又緊繃，也承襲那個世代以體罰管教孩子的作風，道格拉斯直言，父親會動手打他們。他形容，那段時期對父親是又敬佩又有點害怕，後來母親改嫁的繼父比爾達里德（Bill Darrid）成了他的「替代父親」，他說有一回發現繼父真的專心聽他說話，激動到落淚，因為從小他就習慣沒人聽他講話。

寇克道格拉斯在1960年經典史詩片「萬夫莫敵」中飾演奴隸領袖斯巴達克斯。（取材自豆瓣電影）

他在專訪中提到，21歲那年，父親給了他一筆一萬美元的債券，並告訴他從此得靠自己。當時在加州大學聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara）念書的道格拉斯已成了嬉皮，為付學費，他把加州價格便宜的大麻，塞進爸爸送的兩個義大利皮箱帶回東岸轉賣。他強調自己只做過兩次，卻直到30多歲才向父親坦白，因為寇克總愛在其他兒子面前說，大哥從不向他伸手要錢。

繼承雙親 選讀戲劇

至於為何會踏上演員這條路，道格拉斯向AP透露，大學時他沒有主修，校方要求他選定科系，他想到父母都是演員，覺得念戲劇應該很輕鬆。接下來幾個暑假，他到康乃狄克州的歐尼爾紀念劇場中心（Eugene O’Neill Theater）參加劇作家大會，培養了他日後挑選、打磨劇本的眼光。也是在那裡，他認識了日後的終身好友丹尼狄維托（Danny DeVito），道格拉斯說因為狄維托從不提他的父親，只把他當成普通人看待，讓他第一次覺得不必處處自我保護。

據NPR專訪，他父親花了近十年想把小說改編的「飛越杜鵑窩」（One Flew Over the Cuckoo’s Nest）搬上銀幕，卻始終拍不成，甚至打算賣掉版權，結果被道格拉斯攔了下來，想辦法湊錢並讓寇克主演並擔任製片。等到終於開拍，導演米洛斯福曼（Milos Forman）認為寇克年紀已大，改由傑克尼克遜（Jack Nicholson）接演。道格拉斯說，親口告訴爸爸這個消息，是他當時做過最困難的事。看過初剪版後，寇克仍大方稱讚，而且因為分帳安排，他從這部片賺到的錢，比自己主演的任何一部片都多。

31歲的道格拉斯也因此以製片人身分，拿下奧斯卡最佳影片獎，儘管當時他幾乎沒有製片資歷。

麥克道格拉斯（左一）1976年以共同製片人身分，手握「飛越杜鵑窩」奪下的奧斯卡最佳影片小金人，當時他年僅31歲。（取材自豆瓣電影）

1975年電影「飛越杜鵑窩」海報。（取材自豆瓣電影）

金獎角色本來不是他

據TheWrap報導，他的賣座製片作品「綠寶石」（Romancing the Stone），最初不是為他而設。身為製片人的他，起初找過的多位演員都嫌女主角的戲分比男主角吃重而婉拒，直到女主角人選敲定，他才得以自己出演。

此外，道格拉斯從影集「The Streets of San Francisco」的電視演員，躍升為好萊塢製片人後，卻長期被視為「想擠進電影圈的電視演員」，他自承為此記恨多年。

道格拉斯向NPR表示，他早年曾聽人說，攝影機看得出你在說謊，於是他把鏡頭看成X光機，演戲成了痛苦地撕下面具，直到1987年的「致命的吸引力」（Fatal Attraction），他才領悟到演戲本質上就是說謊，設法讓觀眾相信你說的是真話，反而得以放鬆，學會做自己。另據美聯社報導，他學生時代怯場嚴重到會對著後台垃圾桶嘔吐，之所以堅持表演，是想克服這種不適。

這部片的誕生也有一段插曲：導演布萊恩狄帕瑪（Brian De Palma）原本接下「致命的吸引力」，卻不想用道格拉斯，最後離開劇組，由亞卓安林恩（Adrian Lyne）接手。電影上映後成為時代現象，道格拉斯與女主角葛倫克蘿絲（Glenn Close）還登上「時代」雜誌封面。多年後狄帕瑪向他道歉，道格拉斯冷冷回說，已經太遲了。

麥克道格拉斯與葛倫克蘿絲（左）合作的電影「致命的吸引力」 以約1400 萬美元的成本，席捲高達3.2億美元的票房，擊敗眾多商業大片，成為1987年全球票房總冠軍。（取材自豆瓣電影）

同一年，道格拉斯在劇情片「華爾街」（Wall Street）中飾演企業掠奪者哥頓蓋柯（Gordon Gekko）。書中披露，導演奧立佛史東（Oliver Stone）起初並不想找他演這個角色，但片子上映後，「貪婪是好事」成為1980年代末的流行語，也讓他奪下奧斯卡最佳男主角。他告訴NPR，領獎時他向父親致謝，覺得自己終於走出了父親的陰影。寇克事後打趣說，若早知道兒子會這麼成功，當年會對他好一點。

TheWrap形容，書中不少篇幅讀來像「電影版『阿甘正傳』（Forrest Gump）」，道格拉斯總在不經意間與歷史事件擦身而過。他的第一部好萊塢電影開拍時，替他剪頭髮的是髮型師傑伊塞布林（Jay Sebring），當時莎朗蒂（Sharon Tate）也在沙龍裡，兩人數年後都遭曼森家族謀殺；為了籌拍核電廠題材電影「大特寫」（The China Syndrome），他曾跟隨NBC電視台的資深新聞攝影師鮑伯布朗（Bob Brown）學習，布朗後來隨國會議員前往蓋亞那調查人民聖殿教（Peoples Temple），不幸在機場跑道上遇害。道格拉斯說，1979年「大特寫」上映後12天，美國賓州三哩島核電廠發生事故，他說這是他最接近宗教體驗的時刻，也讓他決定持續關注相關議題。

挺過生死試煉 餘生都是「賺到的」

道格拉斯向NPR描述，父子關係的轉折，出現在寇克1991年搭乘直升機墜落事故倖存之後。寇克想到另一架飛機上18歲的學員與教練不幸罹難，開始研讀舊約聖經，變成一個更體貼、不再滿腦子只有自己事業的人。後來寇克中風，說話困難，1996年領取奧斯卡榮譽獎時，仍在台上對著台下的四個兒子說，他們為老人家感到驕傲。道格拉斯說，這讓他們在父親生命的最後二、三十年，維持了美好的關係。

另一段修復，發生在道格拉斯與兒子之間。他承認自己拍完「第六感追緝令」（Basic Instinct）後，私生活一團亂：繼父過世、婚姻不穩、長子卡麥隆（Cameron Douglas）出現嚴重毒品問題，甚至入獄服刑，自己也酗酒、吸毒，後來進入勒戒。

麥克道格拉斯透露，一直自責兒子早年看過他吸毒，因此更容易沾染毒品。如今道格拉斯說，兒子已經走上正軌，他為此感到驕傲。

麥克道格拉斯2019年1月與妻子凱薩琳麗塔瓊斯出席第25屆美國演員工會獎頒獎典禮。（路透資料照片）

16年前，道格拉斯確診第四期舌癌，曾面臨嚴峻生命考驗，他表示癌症讓他成了「自由人」：身為第二代，他原本背負著不願辜負父親的責任感；歷經癌症、挺過難關後，他開始把往後的日子視為額外賺到的時光，更懂得珍惜生命。道格拉斯與妻子凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）育有兩個20多歲的孩子，他坦言不確定自己是否有機會看到孫子長大，因此希望這本書能成為留給家人的家族史。美聯社形容，如今的他不再急著超越過去的自己，在花園裡散散步，就已心滿意足。

（娛樂新聞組整理）