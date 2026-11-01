我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

移民專頁／11月移民排期 親屬多項前進1年

特派員黃惠玲
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

國務院公布2026年11月移民排期，親屬移民多類別明顯前進，中國出生申請人多數類別推進1年；職業移民則以EB-1與EB-3小幅改善，EB-2與EB-5非預留類維持不變。

國務院22日公布2026年11月移民簽證排期表(Visa Bulletin)，親屬移民多個類別出現明顯進展，中國出生申請人排期除綠卡持有人的配偶及21歲以下未婚子女(F2A)類別，僅向前推進30天外，其他類別均比10月前進一年；職業移民方面，中國出生申請人的EB-1傑出人才類別前進一個月，EB-3技術及專業工作者類別也小幅推進，EB-2高學歷及特殊專業人才及EB-5投資移民非預留類別，均維持不變。

根據國務院最新公布的表A，即最後批准定日(Final Action Dates)，親屬移民11月出現較明顯進展。中國出生申請人適用的F1類別，即美國公民21歲以上未婚子女，表A由2020年1月22日前進至2021年1月22日，整整推進一年。

F2A類別則由2026年9月22日前進至10月22日，推進一個月。綠卡持有人21歲以上未婚子女的F2B，也由2019年8月22日前進至2020年8月22日，同樣推進一年。

F3類別，即美國公民已婚子女，從2014年10月22日前進至2015年10月22日；F4類別，即成年美國公民的兄弟姊妹，則由2011年10月22日前進至2012年10月22日，兩者也各推進一年。

職業移民方面，中國出生申請人的EB-1排期由2023年7月1日前進至2023年8月1日，推進一個月；EB-2維持2021年10月1日，沒有變動。EB-3技術及專業工作者排期則由2022年1月8日前進至2022年1月22日，推進14天；EB-3其他工作者類別維持2019年10月1日。

投資移民EB-5方面，中國申請人的11月表A繼續停留在2016年12月1日。

至於列出申請人可開始提交相關文件的日期的國務院表B，11月中國出生申請人的包括EB-1的2024年7月1日、EB-2的2023年1月1日，以及EB-3的2024年4月1日，均與10月相同。

精華 FAQ

  • 中國出生申請人的親屬移民多個類別大幅前進，其中F1、F2B、F3與F4都比10月往前1年，顯示親屬移民等待時間明顯縮短。

  • 職業移民方面，EB-1前進1個月，EB-3技術及專業工作者前進14天；EB-2維持2021年10月1日，EB-5非預留類也維持2016年12月1日。

  • 11月表B中，中國出生申請人的EB-1為2024年7月1日、EB-2為2023年1月1日、EB-3為2024年4月1日，三者都與10月相同，沒有變動。

移民 綠卡 國務院

上一則

健康／4族群睡不好 先調生活作息

下一則

移民專頁／持回美證入境 失非移民身分

延伸閱讀

法拉盛日照中心涉1.2億詐欺⋯今日5件事

法拉盛日照中心涉1.2億詐欺⋯今日5件事
移民專頁／黨員豁免可能性 取決多項因素

移民專頁／黨員豁免可能性 取決多項因素
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
美國移民簽證收緊 台灣單月減67％ 2月僅剩60張

美國移民簽證收緊 台灣單月減67％ 2月僅剩60張

熱門新聞

圖為案發的亞凱迪亞豪宅。宣國軍夫妻(左、中)與保母(右)涉虐童案。(記者王若然／攝影、取自亞凱迪亞警局)

新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

2026-10-25 02:24
華人有共餐且不用公筷的習慣，醫師提醒，極易造成感染；其中幽門螺旋桿菌感染易導致胃癌。(本報系資料照)

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

2026-10-25 16:19
將傳統401(k)與個人退休帳戶(IRA)存滿，延後繳稅就沒事了嗎？專家指出，這並未省下錢，只是將帳單推到未來。(圖／123RF)

理財百科／安全退休？延後繳稅≠避稅 提早掌握時間點

2026-10-25 02:23
日本盛行分餐制，也沒有互相給對方夾菜的習慣，為何日本的幽門螺旋桿菌導致的胃癌與中國和韓國的發病率相似？(圖／123RF)

封面故事／美味不分彼此？疫情催生公筷

2026-10-25 13:21

理財百科／年底稅務規畫 3個關鍵措施值得考慮

2026-10-25 02:22
為了預防由唾液中的細菌和病毒帶來的致病風險，人們在共餐時應該使用公筷和公匙。(圖／123RF)

封面故事／「公筷公匙」上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

2026-10-25 14:50

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的