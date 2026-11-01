移民專頁／持回美證入境 失非移民身分

AI摘要 文章摘要整理： 本文說明，持回美證入境美國可能使當事人失去非移民身分；若出發前已拿到H-1B延期核准，且護照有其他美簽，則可考慮以AVR返美，但仍應備妥回美證。

讀者問：

我現在的情況是，我拿到工作許可證(EAD)和回美證(Advance Parole)了，H-1B 正在準備遞交三年的更新申請。自從拿到H-1B後，從來沒有出境過，所以護照上也沒有蓋過章。我打算11月底搭郵輪 去墨西哥，網上搜了一輪發現：如果我出境用AP回來，但若是H-1B renew還在處理中的話，可能不會被批，這樣我之後只能用EAD工作了。如果我拿到的renew批准再坐郵輪，雖然還是用AP回來，那我回來後雖然用EAD工作，但是我以後可以出境，然後蓋我的H-1B章，重新啟用H-1B工作。請問，是這樣嗎？我去墨西哥，是不是只要我出發前拿到H-1B延期的批准，就可以用自動簽證續期(AVR)回來，不需要用AP入境？

答：

聽起來，你目前收到的資訊大致上是正確的。如果你是持回美證(Advance Parole)入境美國，這表示你將不再具有非移民 身分(nonimmigrant status)。因此，你的 H-1B 延期申請(H-1B extension petition)是否仍然有效，便可能產生疑問，因為從技術上而言，你在重新入境美國時，並非以H-1B非移民身份入境。

如果你在前往墨西哥之前已經取得H-1B延期核准(H-1B extension approval)，即使你的護照上沒有H-1B簽證章，只要護照上持有其他類型的美國簽證，理論上仍可根據自動簽證重新驗證(Automatic Visa Revalidation)規定重新入境美國。不過，建議你仍將回美證(Advance Parole)隨身攜帶，以備不時之需。萬一美國海關與邊境保護局(CBP)不願意依據自動簽證重新驗證規定準許你入境時，你可將預先假釋文件作為備用的入境依據。

至於你提到的另一種情況，你可以持回美證重新入境美國，並憑藉工作許可證(EAD)工作。日後若再出國旅行，仍可持H-1B簽證重新入境美國，以H-1B身分在美國工作。