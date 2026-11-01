移民專頁／面試後案件仍在審≠遭拒

婚姻綠卡面談，有人被要求講述她的love story，並問為什麼決定結婚。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，婚姻綠卡面試後案件顯示積極審查，通常不代表被拒；真正風險在於簽證與入境時是否涉及移民欺詐，若遲未核准可先查時程並必要時求助律師。

讀者問：

我今年初領取結婚證書，2月下旬寄出申請，3月初收到指紋信，3月中旬打指紋。我5月中旬去做 I-485面試。面試官是年輕華裔 女性，詢問婚姻真實性及配偶的父母名字，問我是否見過對方的父母。她還問了對方的工作、學校，要我講述我的love story，問我為什麼決定結婚。

我說計畫隨後提供evidence(證據)，面試官表示不想看照片，問有沒有 joint account，我出示了 joint insurance、lease、請願信等，她沒問其他細節，沒有再問 I-485中的 yes or no。她問了補充問題，例如每一個高等教育階段的學費、生活費、funding以及父母在此期間的工作、年收入，親人是否為政府工作。我不是黨員，但是是團員，她又問了何時加入和退出共青團，加入的形式、職務、title。隨後，她印出所有問題和回答，確認無誤簽名。最後，網路上顯示 I-130、I-485變成case is being actively reviewed(案件正在積極審查)。

5月下旬，silent update(悄悄更新)。我們複盤這次面談，發現我們講戀愛結婚的時間線時，表明了在來美國之前就已求婚、訂婚，來美5個月後結婚，但是上學也確實是我的本意。我該屆應屆畢業生申請研究生，還是top school。面試還說到這所是我的夢校來著。我又不是為了結婚才來。讀書的簽證用的是大學時交換的學生簽。 6月收到了offer，但工卡和綠卡還是都沒批。我真沒招了。 offer等了一個月，已被撤回。我這是被拒絕了嗎？我該怎麼辦？

答：

1. 根據你提供的情況， 認為你不必過度擔心。 I-130 和 I-485 在面試後顯示Case Is Being Actively Reviewed，說明案件仍處於審理狀態，並不代表申請已經被拒絕。面試後沒有立即批准，也不一定表示案件有問題。

2. 入境前訂婚本身並不構成移民 欺詐，入境後與美國公民結婚也不當然違法。關鍵在於，當初申請學生簽證及入境美國時，是否確實打算以學生身分赴美學習，以及是否曾為了取得簽證或入境許可，故意向美國領事官員或海關官員作出重大虛假陳述。根據你提供的信息，來美國上學是你的本意， 你確實申請並被研究生院錄取，入境後也實際就讀，那麼這些事實可以支持你赴美留學的真實目的。 根據移民上訴法庭的判例，移民局不應輕易地認定申請人違反移民法 INA §212(a)(6)(C)(i) 規定，必須有充分的證據才能做出那樣的認定。

3. 不清楚你住在哪個城市，因此無法判斷I-485的審理是否超出了公布的當地移民局辦公室常規的審理時間。 如果超出，你可以聯絡移民局催促。

4．如果出現最壞的結果，移民局認定你違反了移民法 INA §212(a)(6)(C)(i) 規定，認定你入境時有移民欺詐和重大虛假陳述，從而拒絕了你的I-485申請，你需要聘請律師請求移民局重新考慮。