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吃貨／加州「瘋狂烤雞」 分店開到紐約皇后區

編譯周靜芝
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加州烤雞連鎖El Pollo Loco宣布進軍紐約，首店將於2027年中落腳皇后區，並計畫5年內開出15家新店，反映高蛋白餐飲需求與速食競爭同步升溫。

加州知名的「瘋狂烤雞」(El Pollo Loco)正展翅飛往紐約市開闢新天地。紐約郵報報導，這家主打新鮮、不冷凍、以柑橘與香料醃製後用明火炭烤的烤雞連鎖店近日宣布，將於2027年年中在皇后區設立首家分店，這是總計15家新店中的第一家，其餘將在未來五年內陸續開幕。

該公司表示，此舉是回應消費者對採用優質食材製成的高蛋白餐點的興趣，其股價在過去一年已上漲超過40%。

執行長威廉斯(Liz Williams)表示，前進紐約對El Pollo Loco是個重要的里程碑，憑藉致力合作的加盟夥伴，以及已簽訂的首份租約，他們非常期待將50年來一貫的炭火烤製風味與熱情服務，帶給東岸的消費者。

標榜健康路線的El Pollo Loco，最初於1975年在墨西哥創立，1980年在洛杉磯開設了第一家美國分店。該品牌目前在美國十個州(亞利桑納州、加州、科羅拉多州、愛達荷州、路易斯安納州、內華達州、新墨西哥州、德州、猶他州及華盛頓州)共有超過500家直營與特許經營餐廳。

隨著消費者對高蛋白質餐點需求的持續增加，這家烤雞連鎖店正面臨激烈競爭。麥當勞近日宣布，將在近200家餐廳推出手工裹粉炸雞，強化其雞肉產品品質；在牛肉價格居高不下之際，這家速食龍頭計畫於明年在全美及愛爾蘭測試這項雞肉餐點。

麥當勞已在芝加哥地區及周邊的數家門市，以及亞洲地區的1萬家門市，銷售手工裹粉雞柳與雞肉堡。執行副總裁吉兒·麥當勞(Jill McDonald)在上個月的投資簡報會中表示，手工裹粉雞肉產品是提升風味與品質的重要契機。

塔可鐘(Taco Bell)近期也透過雞塊擴充了餐點選項，這些雞塊採用雞胸肉，搭配辛香的墨西哥辣椒酪乳風味，並裹上玉米片碎與麵包粉，帶來充滿墨西哥風情的雞肉饗宴；目的在擴大年輕客群，並與福來雞(Chick-fil-A)、麥當勞及其他競爭對手一較高下。

塔可鐘前執行長馬克·金(Mark King)曾指出，他們的產品中很大一部分是牛肉，而Z世代消費者想要的是雞肉。

精華 FAQ

  • 公司宣布首家紐約分店預計在2027年年中開幕，地點選在皇后區。這也是其擴張計畫中的第一家新店，後續還會陸續在其他地區展店。

  • El Pollo Loco表示，消費者對優質食材與高蛋白餐點的興趣持續增加，是其拓點主因。公司也提到，股價過去1年上漲超過40%，顯示市場對其成長策略有正面反應。

  • 除El Pollo Loco外，麥當勞正擴大推出手工裹粉炸雞，塔可鐘也以雞塊吸引年輕客群，與福來雞等品牌競爭。這顯示雞肉已成速食業的重要戰場。

加州 皇后區 紐約市

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