吃貨／愛吃義大利麵 先看100佳名單

義大利麵有管麵、細麵、扁麵等多種。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： Yelp首度公布全美100佳義大利麵餐廳，顯示義大利麵搜尋熱度大增，榜單由新澤西州The Pasta Shop奪冠，家族小店與手工慢食風潮最受青睞。

喜歡吃義大利 麵嗎？根據線上市調平台YouGov的數據，義大利料理是全球最受歡迎的國民美食；而商家點評網站Yelp發現，2025年9月至2026年8月期間，該平台上對「義大利麵餐廳」的搜尋量與前一年同期相比，增長了52%。Yelp稍早曾發布了首份「全美百大義大利麵餐廳」名單，協助消費者找到其中佼佼者。

漫旅(Travel+Leisure)雜誌報導，該平台收集了評論者社群最喜愛的義大利麵餐廳，其中絕大多數人選擇了提供正宗義大利麵與醬汁的在地家族經營小店、小餐館以及外帶窗口。

榜首由位於新澤西州 登維爾(Denville)的The Pasta Shop奪得，據Yelp說明，該店每天都可見排隊人龍；顧客可從管麵(rigatoni)、義大利細麵(spaghetti)、扁麵(linguine)、起司義大利餃(cheese ravioli)以及季節限定菜色等五至六種義大利麵中挑選，並搭配自製醬汁。創辦人兼行政主廚波利奧(Tommy Pollio)表示，該餐廳以無麩質義大利麵聞名，使用專用的無麩質製麵機製作，但這並非唯一的亮點；餐廳還設有窯爐、開放式廚房，並在櫥窗示範義大利麵製作。

排名第二的是位於密西根州謝爾比(Shelby)鎮的Eataliana Homemade Pasta。該餐廳因其家族秘方(尤其是千層麵)，以及小火慢燉的美味醬汁最受好評。熱銷品項包括一款以番茄紅醬與鮮奶油調製的粉紅醬Salsa Rosa Palomino，以及另一款加入伏特加與火腿調製的「伏特加義式熟火腿醬」(Vodka & Prosciutto Cotto sauce)。

一位Yelp用戶留言說，這家由家族經營的餐廳實在太棒了，他們品嘗過搭配奶油與鼠尾草的南瓜起司餃、千層麵、佐以粉紅醬的管麵，以及四種起司餃，美味極了；所有餐點都是手工從頭開始製作，南瓜是新鮮的，他們甚至按磅買了管麵帶回家。

躋身前三名的還有Forma Pasta Factory，在紐約市布魯克林開設的兩家分店。根據Yelp的描述，主廚拉比諾維奇(Amit Rabinovich)的特色義大利麵糰，使用與讓紐約市貝果如此聞名的同樣自來水所製作，經過擠壓成型及長達72小時的風乾。店內提供各式各樣的義大利麵，可供內用或外帶，此外還有顧客可在家烹煮的乾燥義大利麵。一位Yelp用戶將番茄義大利麵(spaghetti pomodoro)列為「必吃」名單，並稱他們在那裡嘗過的每道菜都「超級美味」。

Yelp名單中，家族經營的店家占了相當大的比率，如位於紐約市布朗士區的Borgatti's Ravioli & Egg Noodles(第10名)以及布魯克林的Pastosa Ravioli (第21名，該店在紐約州和新澤西州均設有分店)，證明了正宗風味永遠不會過時。Yelp還發現，人們正追求更多義大利麵的「慢食時光」，意即需花費時間製作的手工義大利麵，如亞利桑納州圖森(Tucson)的The Pasta Shop, Ceres(第9名)以及密蘇里州堪薩斯市的Zero Zero Handmade Pasta(第41名)所提供的餐點。

義大利料理是全球最受歡迎的國民美食。(圖／123RF)