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健康／10-3-2-1-0法則 讓你睡好又睡飽

記者王郁婷
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專家建議至少在睡前10小時停止攝取咖啡因。(圖/123RF)
專家建議至少在睡前10小時停止攝取咖啡因。(圖/123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

10-3-2-1-0睡眠法則透過分段控制咖啡因、飲食、工作、螢幕與起床習慣，幫助成年人提升入睡速度與夜間睡眠品質。

睡眠對身心健康至關重要，但許多成年人仍面臨「睡不夠、睡不好」的困擾。近年來，一套簡單的睡眠公式「10-3-2-1-0睡眠法則」在網路上流行，由運動醫學與小兒科醫師Jess Andrade首度提出，重點在於白天與睡前的生活習慣調整，藉此改善夜間休息的長度與品質。

10小時前：停止咖啡因

咖啡因能提神，但也可能讓人難以入睡。專家建議至少在睡前10小時停止攝取，例如如果預計晚上10時就寢，最後一杯咖啡應在中午前喝完。取代方法包括改喝草本茶、酸櫻桃汁等無咖啡因飲品。

3小時前：避免進食與飲酒

睡前進食容易造成夜間頻繁醒來；酒精雖然一開始讓人感到放鬆，但會干擾快速動眼期（REM）睡眠，影響大腦修復。建議睡前3小時不再進食或飲酒，若嘴饞，可選擇少量高蛋白、高纖小點心，或以氣泡水、無酒精飲品取代夜間小酌。

2小時前：停止工作

腦力活動會刺激清醒感，導致難以入眠。尤其是手機上的工作（如回信、討論公事）比單純看電視更容易干擾睡眠。專家建議睡前2小時停止工作，改以伸展、瑜伽或放鬆練習取代。

1小時前：遠離螢幕

手機、電腦和電視的藍光會抑制褪黑激素分泌，推遲「自然睡意」的到來。理想做法是：臥室內不放螢幕裝置，或至少在睡前一小時關掉電子產品，改以閱讀、聽輕音樂或使用白噪音機，幫助身心進入休眠模式。

0：早晨不貪睡

根據法則，鬧鐘響時不要按「貪睡」。反覆賴床可能打亂睡眠周期，讓人更疲累。若經常需要「貪睡」，可能代表睡眠不足或存在睡眠障礙。建議直接將鬧鐘放遠一點，迫使自己起身關掉；或乾脆鬧鐘設晚點，確保連續睡眠。

酒精雖然一開始讓人感到放鬆，但會干擾快速動眼期（REM）睡眠，影響大腦修復。圖/...
酒精雖然一開始讓人感到放鬆，但會干擾快速動眼期（REM）睡眠，影響大腦修復。圖/123RF)

精華 FAQ

  • 這套方法由醫師提出，重點不是靠藥物，而是依睡前時間逐步調整生活習慣，從咖啡因、飲食、工作到螢幕使用都做管理，藉此提升睡眠長度與品質。

  • 因為睡前進食容易讓人夜間頻繁醒來；酒精雖可能帶來短暫放鬆，卻會干擾快速動眼期睡眠，影響大腦修復，因此建議提前3小時停止。

  • 反覆按貪睡可能打亂睡眠週期，讓人起床後更疲累。若常需要賴床，代表可能睡不夠或有睡眠障礙，應改用遠離鬧鐘或提早就寢等方式調整。

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