健康／4族群睡不好 先調生活作息

不同人生階段、不同生活型態，都可能出現睡眠障礙。(圖/123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出更年期婦女、輪班族、銀髮族與青少年都易失眠，醫師建議先從規律作息、調整環境與減少刺激著手，必要時再就醫評估。

不同人生階段、不同生活型態，都可能出現睡眠障礙。醫師點出四個飽受睡眠困擾族群的常見問題，建議調整生活作息，才是求得一夜好眠的根本之道。

更年期婦女：荷爾蒙變化、夜間盜汗、心悸，造成頻繁醒來、早醒

隨著雌激素與黃體素的下降，不僅影響體溫調節，造成夜間盜汗，也會干擾情緒與自律神經，導致半夜頻繁醒來或清晨提早甦醒，使得睡眠時間縮短且品質下降。若再伴隨焦躁、心悸等更年期症狀，「一夜好眠」往往成為奢望。

台灣衛福部桃園醫院家醫科醫師林佳萱林佳萱建議，更年期婦女日常應保持規律作息，晚間避免大量咖啡因或酒精攝取，並營造舒適涼爽的睡眠環境；同時養成固定運動習慣，白天避免長時間午睡。必要時，諮詢專業醫師，評估是否需要荷爾蒙治療或助眠藥物輔助。此外，透過放鬆練習，如腹式呼吸、瑜伽等，也能協助身心平衡。

輪班工作者：光線與生理時鐘衝突，心血管與代謝疾病風險升高

醫護、警消、工廠員工或空服員等輪班工作者，最常面臨日夜顛倒的挑戰。生理時鐘與工作班表衝突，長期下來容易導致慢性睡眠不足、注意力不集中，甚至增加心血管與代謝性疾病風險。

林佳萱提醒，輪班族應盡可能維持固定的睡眠時間，白天補眠時，建議營造夜晚的氛圍，例如拉上遮光窗簾、佩戴眼罩或耳塞，以隔絕光線與噪音干擾。睡前應避免滑手機或攝取咖啡因、重口味食物，以免延後入睡。若下班後仍精神亢奮，可透過散步或洗熱水澡幫助身心放鬆。

銀髮族：生理退化、夜間頻尿、慢性病或藥物影響睡眠

隨著年齡增長，許多銀髮族會發現睡眠「變淺了」。林佳萱說，老化過程中，深層睡眠比例逐漸下降，加上夜間頻尿、慢性疾病或藥物副作用，導致半夜頻繁醒來，白天又常打瞌睡，造成日夜顛倒。睡眠品質不佳不僅影響精神，也會增加高血壓、心血管疾病、跌倒與失智風險。

林佳萱建議長者應建立固定的睡眠與起床時間，避免白天過度小睡，睡前少喝茶水，減少夜間頻尿；臥室保持安靜、昏暗與適宜溫度，有助於身體自然入眠。若長期睡眠障礙仍未改善，應諮詢醫師，檢視是否與藥物或慢性病有關。

青少年：課業壓力、晚睡文化、手機藍光抑制褪黑激素

隨著3C產品普及，青少年晚睡、難以專注的情況日益嚴重。沉重的課業壓力，加上「晚睡文化」盛行，使得孩子們習慣長時間滑手機、打電腦，不僅影響休息時間，更因手機螢幕藍光會抑制褪黑激素分泌，導致入睡延遲。

林佳萱提醒，改善青少年睡眠問題應從日常生活著手，家長可協助孩子建立規律作息，避免睡前長時間使用手機或平板，改以閱讀、聽輕音樂等方式建立睡前儀式，也可調整臥室光線，促進褪黑激素自然分泌。