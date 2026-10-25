移民專頁／黨員豁免可能性 取決多項因素

AI摘要 文章摘要整理： 這篇文章說明，因黨員身分遭拒簽者申請I-601豁免，必須先符合特定親屬資格，並證明無國安風險，最後還要通過移民局的整體裁量審查。

讀者問：

我在2023年7月在美國提交EB-1A，2024年5月獲准。在此之前，我們在2021年1月回中國，一直在體制內工作。因為主、副申請人都是黨員，尤其主申在體制內，還一直繳交黨費。我們去廣州領事館面談，當場被一名亞裔 中年女士VO拒絕簽了。聽說，現在對黨員的身分就是一票否決。我們現在請律師走I-601豁免程序，請問，我們成功的可能性有多大？

答：

根據移民 法第212(a)(3)(D)(iv)條，申請因被認定觸犯了移民法第212(a)(3)(D)(i)條(因是共產黨 或其他極權黨派成員)導致的inadmissibility的豁免，其法律標準與常見的I-601hardship waiver(困難豁免)並不相同。根據法律和移民局的政策，申請人通常需要滿足以下三個層面的要求：

第一，首先必須屬於法律規定的可申請人(Eligibility)，只有以下親屬關係的人才有資格申請該豁免：美國公民的父母、配偶、子女、兄弟姊妹；美國永久居民(LPR)的配偶或子女；美國公民K-1未婚夫(妻)簽證申請人。如果不屬於上述類別，則通常不能依據§212(a)(3)(D)(iv)申請豁免。

第二，必須證明申請人不構成美國國家安全威脅。法律要求移民局認定申請人對美國安全不構成威脅，通常需要說明，沒有從事間諜活動；沒有參與暴力活動；沒有參與恐怖主義活動；沒有從事危害美國國家安全的行為。對於大多數普通的中共黨員申請人，這一項一般不是主要爭議點，但移民局仍然會審查。

第三，必須獲得有利的自由裁量(Favorable Exercise of Discretion)，這是實踐中最重要的部分。法律規定，這種豁免可以批准，只要是出於人道主義目的(humanitarian purposes)；為了維護家庭團聚(to assure family unity)；或符合公共利益(otherwise in the public interest)。且移民局在綜合所有情況後，認為應行使有利的裁量權批准申請。

在實務上，申請豁免時有利的因素(Positive Equities)包括：在美國有美國公民配偶、子女、父母；家庭長期分離會造成嚴重影響；在美國長期合法居住；穩定工作、納稅；品行良好；無犯罪紀錄；社區服務；申請人已經退黨多年；從未參加過黨內同意黨內職務。

不利因素(Negative Factors)則包括：黨員身分持續時間很長；曾擔任黨內幹部；黨員身分與政府安全機關有關；從事過迫害他人行為；有刑事犯罪；有移民詐欺；有國家安全疑慮等等。

移民局會進行整體衡量(balancing)，決定是否行使有利的自由裁量權，是否批准豁免申請。因不清楚你的具體情況，不知道你在美國是否有親屬，因此無法判斷你是否有資格申請豁免，以及申請豁免成功的可能性。