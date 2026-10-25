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移民專頁／NIW將公司列申請人 轉換雇主需交I-485J

李亞倫律師主答
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AI摘要

文章摘要整理：

本文說明NIW若由公司列為申請人，I-485滿180天後轉雇主仍要交I-485J；若改到無關職位，面談時也可能被問及工作一致性，通常留任較安全。

讀者問：

近期，公司會有大幅的變更，下個月整個組都會被裁掉。目前，我正在看公司內部的transfer，我的NIW已經批准了，I-485在pending三個月了，指紋也打了，但是NIW當初申請的時候和我現在所在的組、現在所做的項目有直接掛鉤。我transfer過去的新role基本上不可能跟我NIW裡面提到的領域有關。如果我內部transfer，我擔心我的NIW被revoke，因為我的NIW是透過公司律所辦的。如果換新公司工作，我也擔心離開現在的公司會導致NIW被revoke。想請教律師：如果我內部transfer到了一個新的role，而且不幸遇到了綠卡面試，有可能會被質疑新的role不符合NIW相關的領域，導致NIW被revoke嗎？

如果我不找內部transfer，讓公司layoff我，然後我在失業期間去claim我還在從事NIW相關領域的工作，只是暫時無工作。我這樣做會有風險嗎？我聽說透過NIW提交的I-485的180天後不需要提交I-485J，就算pending 180天的時候我失業了也不會影響我的綠卡批准。我是否應該去找內部transfer？在這種情況下我的最佳選擇是什麼？

答：

首先要確認的是，公司聘請的律師是否在NIW申請中將公司列為申請人(petitioner)。如果答案是肯定的，那麼在你的I-485申請已遞交滿180天後，若你轉換雇主，仍需依據可攜性(portability)規定，向美國公民及移民服務局提交I-485J，才能維持該移民申請的效力。

如果你同時是申請人(petitioner)及受益人(beneficiary)，則無需辦理上述程序。如果你在公司接受了一個與NIW申請中所描述工作內容不一致的新職位，公司在你提交I-485時仍需確認你的職位及薪資。若你日後接受面談，移民官也可能就你NIW所主張的工作內容向你提出相關問題。

在「對外表示自己目前失業」與「繼續留在公司任職」兩種選擇之間，較佳的做法通常仍是繼續留在公司工作。

你需要知道的移民新聞：德州無證移民面臨雙重執法；H-1B 60天寬限期改申請B身分是否仍可行；聯邦巡迴法院以5比1反對強制拘留；長期被忽視的I-246表格費用即將上漲200%以上，且移民上訴委員會(BIA)現確定已提出工資(Wage)。

精華 FAQ

  • 若NIW申請是由公司作為申請人，且I-485已遞交滿180天，轉換雇主後仍須依可攜性規定提交I-485J，才能維持該移民申請的效力。

  • 如果新職位與NIW申請書所述工作內容不一致，移民官在I-485或面談時可能會追問相關性與工作內容，因此仍有被質疑的風險，但不必然導致撤銷。

  • 若只是暫時失業，理論上不一定立刻影響綠卡，但實務上仍有不確定性。文章建議在「失業」與「繼續任職」之間，通常以留在公司工作較穩妥。

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