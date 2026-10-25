電影世界／波蘭片「寒鴉之冬」局外人逃出政治風暴

波蘭電影「寒鴉之冬」(Winter of the Crow)的海報。(取自IMDb)

AI摘要 文章摘要整理： 《寒鴉之冬》改編自托卡爾丘克小說，以1981年波蘭戒嚴為背景，透過英國女教授在華沙遭追殺的遭遇，結合烏鴉意象與拍立得，描寫壓迫中的求生與真相。

每年10月，是有潛力的國際電影競賽次年奧斯卡 提名的季節。我剛看的一部是波蘭 片「寒鴉之冬」(Winter of the Crow)。

改編波蘭諾獎得主小說

此片吸引我的有兩點：一是它改編自2018年諾貝爾 文學獎得主波蘭女作家奧爾加·托卡爾丘克(Olga Tokarczuk，1962-)的小說「安德魯斯教授前往華沙」(Professor Andrews Goes to Warsaw)。1981年12月作家本人在華沙大學讀心理學時，正好遇上自己國家的政治危機，因此「寒鴉之冬」涵蓋些許親身體驗。

二是我很欣賞它的女主角萊斯利·曼維爾(Lesley Manville)的演技。她年輕時演的「又一年」(Another Year，2010)，已經異常博眼球，後來不論電視影片或電影，她都換不同的臉來詮釋角色。這回萊斯利擔任女主角瓊·安德魯斯(Joan Andrews)教授，是有權威的英國精神醫學教授。她到華沙國際精神醫學會議去發表演講，不巧該國突然宣布戒嚴(martial law)，她身不由己，捲入政治風暴。

看懂此片之前，必須理解世界二戰之後波蘭的政治背景：它那個惡名昭彰的奧斯威辛-比克瑙集中營(Auschwitz-Birkenau)，最能代表德國在占領波蘭時喪盡天良的肆虐，納粹把無數猶太人、波蘭人、羅姆人、蘇聯戰俘趕入毒氣室，將他們焚化湮滅。

1945年以後，波蘭不但沒有復甦的機會，還被蘇聯紅軍攻入，親蘇的共產黨勢力則逐步在波蘭掌權。1956年共產黨建立一黨統治，但民間強烈抗議，政府反覆讓步與鎮壓。

反對派知識分子開始更有組織地援助遭迫害的工人，「團結工會」(Solidarność， Solidarity)於焉成立。種種反抗舉動威脅到共產政府，也造成政府在1981年12月13日宣布戒嚴。

波蘭電影「寒鴉之冬」(Winter of the Crow)的海報。(取自IMDb)

英國教授 在華沙被追殺

瓊·安德魯斯，一位來自君主立憲英國培養出來的教授，坐上飛機以後，去到陌生城市華沙演講。首遇難題就是她的行李沒跟上，她對接機的助手阿麗娜(Alina，Zofia Wichlacz飾)非常不滿。然後她沒衣物換洗，頭上戴著機場商店買的毛氈帽禦寒。接下去還有重重難關：

這位洞悉心理學的教授，在演講「人道對待精神分裂病患」題目時，遭到抗議者攪局，有人向空中拋撒衛生紙卷，有人質問：「一個病態的社會，怎能提供精神健康？」

講座被打斷後結束。阿麗娜把教授帶到破舊的公寓安歇，而不住預訂的旅館。次晨孤鴉用嘴於窗外敲醒瓊，她無可奈何地醒來，探頭往下看，赫然瞥見一輛坦克，駐立在空蕩的街頭，肅殺之氣籠罩四周。瓊被這番陣仗嚇著了，匆促地打電話問人，卻發現線路不通。

瓊下樓試圖打公共電話，還是無法接通。走出電話亭更糟糕，她親睹一名男子從幾層樓上的窗戶被扔下，她冒險前探，男子已沒氣息，直覺下她用隨身的拍立得攝下屍身。從此以後，她成為祕密警察追殺的目標，拍立得也當上因時制宜的工具。安德魯斯教授想方設法，要將照到的真相帶出波蘭。

導演亞當米克(Adamik)與編劇露辛達·考克森(Lucinda Coxon)、桑德拉·布赫塔(Sandra Buchta)合手改編，塑造了緊湊的情節。她們把原著的主人翁男子改成女教授，藉此用女性心理和本能，讓她在壓力中克制恐懼，發揮潛力，並且臨機應變。

女性心理 對抗死亡之鴉

「寒鴉之冬」在陰暗中現出亮度，使觀者清醒。它用「烏鴉」作表象：牠們或孤隻去警告女主角，或在純白的地面揚起塵埃，或黑天中振飛，跟混濁分開，有時在窄巷裡突然露臉。波蘭戒嚴時成立的軍事組織名稱WRON，波蘭語發音與wrona(烏鴉)很接近。

雙關語「烏鴉」帶有監視、壓迫與死亡的意味。

我也留意劇本使用的反差：那頂氈帽本來是瓊順手在機場商店購得的，但是她狼狽得必須戴上帽子，以便融進了當地女人的穿著；不過她仍然是個外地人，是驚弓之鳥，她拚命躲開跟蹤，尋找生路。另一個反差是那架拍立得，瓊的專精在人類最隱蔽的精神內在，但她非用「外在」的真相保命不可；僅有照出真相，才能透露證據。

現今的波蘭，雖然擺脫了共產政權，只是在民主化的進程裡，內部有強烈不同的立場。它位於北約東翼，鄰近烏克蘭與白俄羅斯，俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭更加重視國防，它一邊要小心國土安全，一邊還要防備俄羅斯的挾制。