吃貨／夏威夷披薩加鳳梨 靈感來自中國菜
夏威夷披薩雖以美國州名命名，卻起源於加拿大，並由潘諾普洛斯受中菜啟發加入鳳梨而走紅，至今仍是備受爭議的話題。
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夏威夷披薩雖以美國州名命名，卻起源於加拿大，並由潘諾普洛斯受中菜啟發加入鳳梨而走紅，至今仍是備受爭議的話題。
夏威夷披薩，儘管是以美國第50個州命名，但許多人不知道其實來自加拿大。
美食網站Foodie報導，希臘裔的潘諾普洛斯(Sotirios "Sam" Panopoulos)於1962年與兩位兄弟在安大略省查塔姆(Chatham)開餐廳時，除了以義大利披薩為號召外，當他第一次品嚐到糖醋雞丁時，靈光一現決定將搭配的鳳梨，加入餐廳所供應的披薩中；而據傳之所以命名為「夏威夷披薩」，是取自他所使用的鳳梨罐頭品牌。
潘諾普洛斯真的是第一個在披薩上加鳳梨的人嗎？此事尚無定論，有些社群媒體用戶聲稱挖掘出50年代的菜單，上面顯示還有其他鳳梨披薩，甚至還有「夏威夷披薩」；然而相關證據極少，且毫無疑問的是，潘諾普洛斯確實讓鳳梨披薩廣為流傳，因此絕大部分功勞理應歸他。
與跨過邊境後仍念念不忘的加拿大熱門速食連鎖店不同，確實有部分消費者希望潘諾普洛斯的鳳梨披薩能一直被鎖在加拿大，或者像情境喜劇「蓋里甘的島」(Gilligan's Island)中的落難者般，被困在南太平洋的某座荒島上。
民調網站YouGov曾深入探究英國人對鳳梨、披薩，以及披薩上加鳳梨的看法。雖然受訪者84%喜歡披薩，82%喜歡鳳梨，但只有53%的人喜歡披薩上的鳳梨；儘管是微弱多數，但很難忽視一個事實：多達47%的受訪者不喜歡夏威夷披薩這個點子。
反對在披薩上加鳳梨的論點稱，鳳梨是酸的，番茄醬也是酸的，兩者結合對某些人可能有點過頭；此外，鳳梨質地濕潤，有些人就是不喜歡這種口感疊在起司上的感覺。
有趣的是，鳳梨披薩已傳入「正宗」披薩的發源地義大利，而有些義大利人其實非常喜歡它。不論如何，至少有一點很明確，夏威夷披薩的故事不僅有國際淵源，更引發眾多議論。
據報導，希臘裔的潘諾普洛斯於1962年在安大略省開餐廳時，因品嚐糖醋雞丁受到啟發，便將鳳梨加入披薩，並讓這種口味逐漸流傳開來。 文中指出，這個名稱據傳並不是因為夏威夷本身，而是取自當時他使用的鳳梨罐頭品牌，因此披薩名稱和食材來源的地理連結其實並不直接。 反對者認為鳳梨與番茄醬都偏酸，疊加後味道太強，且鳳梨多汁濕潤會影響起司口感；但也有不少人喜歡這種甜酸組合，甚至在義大利也有支持者。
精華 FAQ
據報導，希臘裔的潘諾普洛斯於1962年在安大略省開餐廳時，因品嚐糖醋雞丁受到啟發，便將鳳梨加入披薩，並讓這種口味逐漸流傳開來。
文中指出，這個名稱據傳並不是因為夏威夷本身，而是取自當時他使用的鳳梨罐頭品牌，因此披薩名稱和食材來源的地理連結其實並不直接。
反對者認為鳳梨與番茄醬都偏酸，疊加後味道太強，且鳳梨多汁濕潤會影響起司口感；但也有不少人喜歡這種甜酸組合，甚至在義大利也有支持者。
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