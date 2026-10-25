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吃貨／烤牛排不失手 香料粉是關鍵

編譯陳韻涵
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一頓美味的牛排晚餐，調味至關重要。(圖／123RF)
一頓美味的牛排晚餐，調味至關重要。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

高價牛肋排要一次成功，關鍵在調味；金德牛肋排香料粉兼具鹹香、柑橘與辛辣層次，搭配正確抹料方式可做出餐廳級外皮與風味。

在家做牛肋排(prime rib)的成本並不低，每磅價格約15元至20元。既然都投資了，料理時最好一次就成功，而關鍵就在調味，無論是醃料或乾式香料粉都能提味。若選擇乾式香料粉，普通雜貨店就能方便買到金德(Kinder's)牛肋排調味料(Kinder's Prime Rib Seasoning)，它是專為牛肋排設計的產品。

美食網站Chowhound報導，這款香料粉的成分包括海鹽、脫水大蒜、檸檬皮、辣椒、芥末籽、蔗糖及其他香料，風味層次豐富，很適合牛肋排。

鹽能帶出牛肉天然的鮮味，大蒜增添香氣與深度，辣椒來點辛辣，檸檬皮提供明亮清爽的柑橘味，芥末籽則帶有酸香和嗆辣口感，與肉味形成對比；糖則平衡所有鹹香風味，還能幫助肉表面上色，形成焦糖化的外皮。整體而言，堪稱是能做出餐廳級風味的全方位選擇。

一罐7.8盎司的大容量包裝售價約13元，相較於肉品價格，只要多花點小錢就能讓料理的風味與層次提升不少。牛肋排調味完後，通常還會剩下不少香料粉；這款香料也適用牛肉其他部位或不同肉類，甚至可用來調味烤蔬菜，當作牛肋排的配菜。

在調味與抹料方面，塗抹香料之前，先用紙巾把肉拍乾，這樣香料才能均勻附著；或是可先塗上融化奶油或橄欖油等不影響食物味道的中性油脂，不僅能幫助乾粉附著在肉上，也能襯托主角牛肉與香料本身的風味。

建議先在肉上刷一層薄薄的油脂，再撒上香料，用量要足，並以按摩方式將香料抹遍肉的每個表面，接著讓肋排靜置一至兩小時，再依個人喜好烹調。

一頓美味的牛排晚餐，調味至關重要；香料粉不僅能讓牛肋排外層形成扎實的酥脆外皮，同時讓肉充分入味。選用金德牛肋排調味料這類風味均衡的乾式香料，並掌握正確的抹料方式，就不會浪費相對高價的牛肋排。

除了主餐外，餐點搭配迷迭香蒜香烤馬鈴薯與花椰菜苗，就能端出令賓客難忘的優雅晚餐。

乾式香料粉中，金德(Kinder's)牛肋排調味料(Kinder's Prime...
乾式香料粉中，金德(Kinder's)牛肋排調味料(Kinder's Prime Rib Seasoning)是專為牛肋排設計的產品。(取自Kinder's官網)

精華 FAQ

  • 因為牛肋排本身成本高，約每磅15元至20元，若調味失手就很可惜。文章指出，無論用醃料或乾式香料粉，關鍵都在讓肉表面與內裡都能充分入味。

  • 它含海鹽、脫水大蒜、檸檬皮、辣椒、芥末籽與蔗糖等，能同時帶出鮮味、香氣、辛辣與焦糖化效果，風味均衡，特別適合牛肋排的厚實肉味。

  • 先用紙巾把肉拍乾，再刷上一層薄薄的中性油脂，如融化奶油或橄欖油，接著均勻撒上香料並按摩到各表面，最後靜置1至2小時再烹調。

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