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綠手指／紙袋蓋花圃 保持濕度、增養分

編譯周靜芝
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光滑、發亮、上蠟或印有彩色油墨的紙袋，不適合用作覆蓋物。(圖／123RF)
光滑、發亮、上蠟或印有彩色油墨的紙袋，不適合用作覆蓋物。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

專家指出，素面棕色紙袋可作為環保覆蓋物，能抑制雜草、保持濕度並養土；鋪設時需重疊、澆透，且避開含塑膠或有毒塗層的紙袋。

天氣逐漸轉涼，正是為花圃鋪設覆蓋物(mulch)的好時機，雖然可在賣場買到木屑與堆肥等覆蓋物，但家中廚房裡可能已有免費又環保、為花園鋪設覆蓋物所需的材料；或許聽來令人有些意外，但紙袋是既能利用的回收材料，又兼具覆蓋物的所有益處。家居網站Martha Stewart諮詢園藝專家，分享哪些紙袋最適合用作覆蓋物、如何鋪設，以及應避免的錯誤。

Maine Hill農場主人紐斯馬(Eric Nieusma)表示，紙袋能形成一道屏障，既能抑制雜草生長，又能阻隔雜草種子發芽所需的陽光，是極有效的覆蓋物；將紙袋平鋪並以層疊方式鋪設時，還能減緩水分蒸發、保持土壤濕度，並調節土壤溫度、保護植物根系。此外，由於紙袋是由有機木漿製成，會逐漸分解，為有益的蚯蚓提供養分，所含的碳與有機物質也能肥沃土壤。

鋪設5步驟

鋪設紙袋覆蓋物的方法很簡單，選在土壤露出部分，一年四季皆可進行。緬因州永續農業與觀賞園藝專家辛格(Ankit Singh)建議，在鋪設前，先將紙袋上的提把、膠帶、釘書針或標籤清除乾淨，確保覆蓋物無毒、可分解且天然，這對維持健康的花園環境很重要。

1.清理區域：將花床中的所有雜草與碎屑移除，使表面相對平整。

2.準備紙袋：沿接縫處將紙袋剪開、攤平，並除去所有塑膠標籤、提把、膠帶及釘書針。

3.層疊鋪設：紐斯馬表示，將攤平的紙袋鋪在土壤上，邊緣需重疊2至4吋；紙袋應與植物的莖與枝幹保持2至3吋距離，防止因濕氣積聚而腐爛。

4.用水澆透：將紙袋徹底澆濕，直到完全浸透、變重，並緊密貼合土壤。

5.表層加上覆蓋物：紐斯馬建議在紙袋上覆蓋2至4吋的有機材料，如樹皮屑、木屑、堆肥、乾葉或稻草，以遮蓋紙袋並加厚覆蓋層。

不適合的紙袋

為保護環境與植物，辛格建議使用素面棕色超市紙袋作為覆蓋物。

勿使用光滑、發亮、上蠟或印有彩色油墨的紙袋，這些紙袋通常含有塑膠內襯、蠟質或有毒化學物質，可能滲入花床並汙染土壤。辛格指出，應避免使用表面經層壓處理、含金屬油墨、塑膠片或其他非紙質成分的紙袋，有助於讓花園土壤與植物遠離合成化學物質與塑膠。

應避免的錯誤

即使選對紙袋，仍可能發生簡單的疏失，尤其是首次使用時，以下是三種應避免的錯誤。

1.未重疊鋪設：紐斯馬說，鋪設紙袋時若未讓紙袋重疊，土壤容易乾燥，雜草也更容易萌發。

2.鋪設後未澆水：鋪設紙袋覆蓋物後若忘記澆水，可能導致紙袋被風吹走；澆水不僅有助使材料保持緊密，還能促進分解過程。

3.將紙袋堆在莖幹上：鋪設紙袋時，需在莖幹周圍留出幾吋空間，確保空氣流通、防止真菌滋生與腐爛。

紙袋是回收材料，最適合用作花圃鋪設覆蓋物。(圖／123RF)
紙袋是回收材料，最適合用作花圃鋪設覆蓋物。(圖／123RF)

精華 FAQ

  • 紙袋能遮光抑制雜草，減少水分蒸發並維持土壤濕度，還可調節地溫、保護根系；其木漿材質分解後，也能為蚯蚓與土壤補充有機養分。

  • 先清理雜草與碎屑，再把紙袋剪開攤平並去除提把、膠帶等非紙材；鋪放時要重疊2至4吋，並離莖幹2至3吋，最後澆透再覆蓋有機材料。

  • 不建議使用光滑、發亮、上蠟、層壓或印有彩色油墨的紙袋，因為可能含塑膠內襯、金屬油墨或其他化學物質，會滲入土壤並危害植物與環境。

緬因州 園藝

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