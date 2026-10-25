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閱讀／全球50大文學城 羅馬近900條文學導覽路線勝出

編譯周靜芝
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位於義大利羅馬的安吉利卡圖書館的藏書和手稿。(新華社)
位於義大利羅馬的安吉利卡圖書館的藏書和手稿。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

Holafly依書店、圖書館與文學導覽數量評選全球50大文學城市，羅馬以豐富文學景點與897條導覽路線拿下第一。

踏入自己喜愛小說所描繪的真實場景、漫步於書店與美麗的圖書館，並親睹知名作家曾經生活與創作的地方，是書迷最難忘的體驗。行動網路服務公司Holafly針對美食、音樂、運動和文學等五個不同類別，共評選出全球50大城市；在文學類別中，羅馬以79.6分的成績登上前十名的榜首。

位於義大利羅馬的安吉利卡圖書館成立於1604年，是羅馬最古老的公共圖書館。(新華...
位於義大利羅馬的安吉利卡圖書館成立於1604年，是羅馬最古老的公共圖書館。(新華社)

漫旅(Travel+Leisure)雜誌報導，Holafly參考了貓途鷹(Tripadvisor)與開放街圖(OpenStreetMap)的數據，依各城市擁有的書店、圖書館及文學之旅導覽行程數量，為每座城市評定0至100分的分數。Holafly團隊在報告中指出，對於一座以美食和歷史聞名的城市來說，羅馬的文學底蘊同樣令人讚嘆。

羅馬有許多景點與知名作家有關，圖為「濟慈－雪萊故居」(Keats-Shelley...
羅馬有許多景點與知名作家有關，圖為「濟慈－雪萊故居」(Keats-Shelley House)，這是一座紀念濟慈、雪萊與拜倫的博物館兼紀念館。(取材自維基公共領域)

★擁大量書店 897條文學導覽

Holafly的分析顯示，羅馬共有897條文學導覽路線、326家書店及87座圖書館，其中包括全球最古老的公共圖書館之一安吉利卡圖書館(Biblioteca Angelica)；羅馬最古老書店Antica Libreria Cascianelli內有大量珍本與骨董，歷史可追溯至1909年，現址原為一家裁縫與飾品店，店內仍保留著原始的木製品與吹製玻璃書架。這座城市還有許多專營特定類別的書店，例如藝術、攝影與設計類書籍雜誌的Libreria Palazzo Esposizioni。

羅馬各地有許多景點與知名作家有關，其中之一便是「濟慈—雪萊故居」(Keats-Shelley House)，這是一座紀念濟慈、雪萊與拜倫(Lord Byron)的博物館兼紀念館。若想體驗更個性化的行程，可透過City Unscripted預訂專人導覽，「Rome's Literary Legacy」行程會造訪二手書店及義大利最古老的咖啡館。語音導覽平台VoiceMap也推出名為「Rome for Readers: A Literary Tour of the Eternal City」的自助導覽文學之旅，帶領書迷遍遊市內眾多文學地標，包括狄更斯(Charles Dickens)造訪羅馬時下榻的俄羅斯飯店(Hotel de Russie)，以及亨利·詹姆斯(Henry James)曾坐在那裡觀察路人的蘋丘(Pincio)上的觀景台。

訪客正在參觀位於義大利羅馬的安吉利卡圖書館。(新華社)
訪客正在參觀位於義大利羅馬的安吉利卡圖書館。(新華社)

★柏林排名第二 書在書店數量

柏林在Holafly的排行榜上名列第二，得分為53.7。這座德國首都擁有418家書店(比羅馬還多)、44間圖書館，以及46條文學導覽路線。

★倫敦排第三名 書店最多

第三名是倫敦，擁有多達875家書店(比榜單上其他城市都多)以及約403條文學導覽路線，總分為49.6。

前十名城市中，其餘為維也納、巴塞隆納、巴黎、布拉格、里斯本、阿姆斯特丹與布達佩斯。

文學愛好者最愛的10大城市
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英國詩人濟慈名作《夜鶯頌》
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英國詩人雪萊名作《西風頌》
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英國詩人拜倫名作《我們黯然分手》
英國詩人拜倫名作《我們黯然分手》

精華 FAQ

  • Holafly參考貓途鷹與開放街圖資料，依各城市的書店、圖書館及文學之旅導覽行程數量，為城市評定0到100分，再排出全球50大文學城市。

  • 羅馬以79.6分奪冠，因為它不僅有897條文學導覽路線、326家書店與87座圖書館，還有濟慈—雪萊故居等知名文學地標，文學底蘊深厚。

  • 柏林以418家書店、44間圖書館和46條導覽路線排第二；倫敦則以875家書店居冠、約403條導覽路線排第三，前十還包括維也納、巴塞隆納、巴黎等城市。

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