世界之窗／日本淪AI獵場？神祕訂單狂掃50噸書

媒體報導，Anthropic、亞馬遜等生成式AI公司，向書商買數百萬冊紙本書籍，讓廠商削掉書脊，快速掃描成PDF檔，提供AI閱讀學習；圖為美國Anthropic的書籍倉庫。(取自加州北區聯邦地方法院文件)

AI摘要 文章摘要整理： 日本二手書市場近期遭AI公司大舉掃貨，從古書到新書皆被整批購入並運往美國，目的被認為是掃描成訓練資料，凸顯紙本書在數位化不足的日本成為新興資料礦。

生成式人工智慧 (AI)吃遍網路資料後，開始回頭採購紙本書。今年8月起，日本 多家線上古書店接到大批「毫無脈絡」的訂單；日本大型新書批發商也證實曾賣書給美國AI新創公司。日媒追查發現，至少50噸的日文書籍已飄洋過海。從新書到古書，日本為何突然成為AI公司尋找訓練資料的「獵場」之一？

★同一買家 大量掃貨古書

福岡的線上中古書店Crea Book約莫三個月前開始，每天或相隔兩、三天會接到五到十本的舊書訂單，現已賣破200本。店長塚本徹對朝日電視台說，下單都是同一人，看來是外國人的名字。但這位買主的興趣廣泛，從歷史、經濟、科學到心靈雞湯、繪本都買。

讓古書店注意的不只是數量多，更難解的是沒有脈絡的書單。東京一家古書店對日本電視台說，一般來說他們賣最好的是小說及漫畫，但這些訂單買的可能是「江戶時代的生活與文化」、「30年前的政壇」等，從沒有人一次買走這麼大批、各式各樣的專業書籍。

在關東經營古書店的50多歲男性告訴日本電視台，同一買家已跟他買走超過1000本舊書，同業也是這樣。購書人名字不同，但全都被要求送往岡山的某物流中心。

東京都古書籍商業同業公會對朝日電視台指出，今年7月公會接到在美國販售日本書籍的人詢問，想買數百本到數十萬本日文舊書，並希望介紹固定合作的夥伴。不過公會回絕了。

日本出版歷史長，專業書籍量大，又有成熟的二手書文化，確實是非英文紙本的絕佳訓練資料礦。(路透)

★AI公司掃描 實體書恐毀

岡山的物流中心拒絕對媒體透露這些二手書會送往哪裡、購買目的為何。但古書業內都在傳，這些書是用來做AI訓練。美國媒體早有報導，Anthropic、亞馬遜(Amazon)等生成式AI公司，向書商買數百萬冊紙本書籍，讓掃描廠商削掉書脊，快速掃描成PDF檔，提供AI閱讀學習。2022年以前印製的紙本書，含有大量沒出現在網路上，也非機器生成的文字，是很有價值的訓練素材。

日本二手書業者突然大發利市，有時一天能賣100本，有時銷量翻五倍，但一家古書店老闆受訪時說，銷售額提高固然開心，但書本身存在的價值未來會變怎麼樣？讓他心情很複雜。美媒報導，被當成餵養AI材料的實體書，經破壞性的掃描存檔後，將走上被銷毀一途。

日本是美國AI公司全球蒐集書籍計畫中的一站。日本電視台追查出口紀錄得知，2025年以來，大型批發商日販集團旗下公司已有逾50噸「JAPANESE BOOKS」(日文書籍)運往美國；若全以每本500公克的精裝書估算，相當約10萬冊。在與Anthropic著作權訴訟曝光的內部文件中，也證實該公司曾與Nippan Japan(日販)簽約，以數千冊為單位採購紙本書，且建立專用資料處理程式。

★進展不順 改向批發商買

Anthropic之所以找上日販，是因為它曾試圖與出版社逐家談購書，進展不順後，改向大型批發商整批採購。日販能讓買家跨出版社一次找書、集中出貨，符合AI公司大量買書的需求。Anthropic也在美國、英國、南韓、台灣尋找類似供應商。

★紙本書 成AI訓練資料礦

日本實體書對AI訓練還有另一個吸引力，就是日本仍有大量文字內容沒有數位化。有日本研究者利用日本國立國會圖書館館藏書目與主要電子書平台比對，發現2017年紙本書有電子版的比率僅36.6%；約1960年至2000年間出版的書，更存在明顯的電子化空白期，學術書電子化程度也沒有特別高。日本出版歷史長，專業書籍量大，又有成熟的二手書文化，確實是非英文紙本的絕佳訓練資料礦。

近來讓日本古書店注意到的異常訂單，不只是數量多，更難解的是沒有脈絡的書單，一次買走大批、各式各樣的專業書籍。(路透)