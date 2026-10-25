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星座／10月25日至10月31日 雙子克服膽怯 獅子心情明亮

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AI摘要

文章摘要整理：

本週12星座運勢呈現明顯分化，獅子與天秤較順遂，雙子與射手有表現機會，水瓶、天蠍則要特別謹慎應對各種變化。

2026年10月25日至10月31日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你的情緒時常處於高度緊張的狀態，以致於遇到瑣碎的小事也會焦躁不安，感覺什麼事都做不好。其實你只要把結果看淡一點，就能夠以平常心應對。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計劃的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

機會已經出現在眼前，差的只是你願不願意伸手去接。準備其實做得不差，真正要克服的是臨場的膽怯。遇到能表現自己的場合，別急著往後站，大方拿出實力，結果會比你想像中更好。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資需要理性對待，切不可跟風行事。

幸運色彩：奶油白

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

心情相當明亮，出門也特別容易碰上讓人開心的事。朋友聚會、臨時邀約都值得參加，人越往外走，好運越容易跟著來。這週不妨多和喜歡的人相處，歡樂會在互動中越累積越多。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

猶豫感比平常少，面對事情也更敢做決定。心裡若有醞釀一陣子的想法，可以挑合適的時機試試看，不必每一步都等到百分之百確定。只要不是毫無準備地亂衝，大多能走出不錯的結果。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

被稱讚的機會明顯增加，不只熟人看得到你的表現，連不太認識你的人也可能主動給出好評。工作上的亮點尤其突出，只要維持目前的投入程度，主管對你的信任與好感都有機會往上加分。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

麻煩事像約好一樣接連出現，想躲也躲不太掉。越是在這種時候，越不適合因煩躁而做出過激反應。該處理的就一件件面對，能請人幫忙的也別硬扛，熬過最混亂的時段，事情自然會慢慢有出口。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

玩樂的誘惑不少，真正該做的事反而容易被擺到後面。適度放鬆沒有問題，但若每天都想著聚會、追劇或休息，進度很快就會落後。把休閒稍微收一點，該完成的正事顧好，心裡也會踏實許多。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

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精華 FAQ

  • 獅子座以5顆星居首，心情明亮且容易碰上開心事，朋友聚會與臨時邀約都值得參加，越往外走好運越容易跟著來。

  • 雙子座的重點在於臨場膽怯，雖然準備不差、機會也已出現，但若總是退到後面就會錯失展現實力的時機，勇敢把握才會有更好的結果。

  • 天蠍座要防範失誤趁虛而入，凡事需謹慎踏實；水瓶座則會遇到麻煩事接連出現，宜一件件處理並在需要時請人協助，避免情緒失控。

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