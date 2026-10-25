海外旅遊／南疆庫車 探祕龜茲古國

孜爾石窟/千佛洞的石窟高僧與陡梯。（圖／作者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 本文記述南疆庫車之旅，走訪克孜爾千佛洞、獨庫公路終點、克孜爾尕哈烽燧與庫車清真寺，呈現龜茲古國佛教遺存與伊斯蘭化後的文化交替。

常旅遊的人都說北疆賞美景，南疆尋文化，有一天，我們一行彎彎繞繞來到南疆庫車，南疆文化最濃郁的城市，參觀四個景點；庫車，大致而言，它就是古時候的龜兹國所在地。

克孜爾千佛洞 中國最早石窟

龜兹古國信奉佛教，依山而鑿的佛窟遺跡有好幾個，其中最大的就是克孜爾石窟，它又被稱為克孜爾千佛洞。大約建於公元3世紀，止於公元8~9世紀，是中國開鑿最早的大型石窟群。

這裡的石窟藝術，既承接了來自印度 石窟的原始風味，也帶有明顯的希臘化的佛教藝術痕跡，更是印度佛教石窟傳入中國的中間傳播者。它是佛教石窟東漸的最早見證，雖比不上四大佛窟，但卻是最早、最西的中國石窟。

說到古龜兹國的佛教，就一定得說說克孜爾石窟/千佛洞前面豎立的黑色雕像，它就是舉世聞名的鳩摩羅什塑像。他出生於南北朝時代的龜兹，是東晉十六國時期著名的西域龜兹高僧及佛經翻譯家，被譽為「智慧之子」。他的雕像靜靜地注視著木扎特河谷，成為石窟的標誌性象徵。

吞針止議 鳩摩羅什留傳說

有個關於他的晚年故事，據說他因為太聰慧，晚年在後秦皇帝姚興的逼迫下，硬塞給他十個女子，逼他傳宗接代，這是第二次被害破戒。他被眾僧取笑，眾僧也紛紛娶妻，為了勸誡眾僧遵守不淫戒的佛律，他在缽盂中放了滿滿一缽針，召集僧人說：「如果能够學我這樣，把這些都吃掉，就可娶妻。」他舉起湯匙舀針放進口中，如同吃麵條一樣，眾僧愧服。這就是他吞針止議的故事。

依山而鑿的克孜爾石窟頗為壯觀，長長的階梯有點挑戰性，有些團友望梯生嘆就此止步。

參觀當天開放了七、八個石窟，排長龍進去，聽講解員每窟三到五分鐘的講解。壁畫顏色非常淡，而且殘缺不全，有些真看不出，也聽不懂，加上不准照相，回來後沒辦法做功課。唯一記得的是講解員介紹有個洞中壁畫之一的飛天，是長鬍子的男性。

飛天-公元7世紀克孜爾石窟。（圖／作者提供）

克孜爾-天宮伎樂圖-38窟。（圖／作者提供）

回程正好看到園區內有個石窟博物館，可以參觀照相。資料很多，團隊集合之前，只有三五分鐘，沒時間一一瀏覽，只能快步衝入、快眼溜看、快手搶拍，三快之下，還要幸運至極能瞎貓碰上死老鼠，一眼看到這張寶貴的飛天照片，這是克孜爾千佛洞第80窟，窟頂稀有的巨幅飛天像，明顯看出這位飛天是蓄著鬍子、身材健壯的男性，而這正是印度佛教最早的菩薩形象。

此外，博物館裡還看到我們實地進入參觀第38窟時，並沒見到的天宮伎樂圖，中間那位手持琵琶圖像還算清晰。博物館裡臨別一瞥，能找到克茲爾千佛洞兩張壁畫，聊勝於無，總算不是全程入寶山空手而回了。

獨庫公路終點站 遠眺天山

帶著博物館拍攝到千佛洞的飛天及天宮伎樂圖的竊喜心情，遊覽車一路奔向獨庫公路的終點站，讓我們歇歇腳。獨庫公路橫穿天山，是連接南北疆的交通大動脈。我沒捨得休息，望著遠遠的觀景台飛奔而去。高台外的遠景天地遼闊，遠山外更有朦朧的遠山，那就是從飛機上看到的，形似柳宗元筆下的「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」的天山啊。

獨庫公路終點。（圖／作者提供） 朦朧天山遠在天邊。（圖／作者提供）

鏡頭拉近，腳下似是乾涸的窪地，由低到高，狀似石板的小峰層層疊疊，這就是穿越千萬高山的獨庫公路終點站。

獨庫公路終點站近看峰層疊起枯漥底。（圖／作者提供）

克孜爾尕哈烽燧 背後傍深谷

下午2點豔陽正熾，大家遠遠看到克孜爾尕哈烽燧（尕，音同嘎），像兩個雙子星大煙囪，矗立在遠方。景區電瓶車休假，我們得步行800多公尺，幸好有很平整的步道，大部分人安步當車，經過幾個涼亭乘車站，乖乖從入口進去參觀。只有我最不安分，異想天開，想繞到烽燧的左後方去拍照。

放眼望去左方沙漠中，大小砂礫如小丘般起伏，遠遠望去還似乎有條乾河谷底，如果沿著鐵絲網，似乎不難走，就信步往圖中極右邊，沒路的地方朝烽燧踅去，想找個好角度，拍張不一樣的烽燧，也很想看看烽燧的背後，是什麼樣的景色。

鐵絲網大圈圍著烽燧，繞到它的斜邊最外角搶拍一張烽燧背面的鏡頭，這才發覺，不好了，右轉繞過鐵絲網竟沒有第二個入口進入烽燧前面。更要命的，左邊面臨很深的，狀似懸崖邊的河谷漥地，懸崖邊最窄處只有一步踏腳地。千幸萬幸繞過右邊鐵絲網變成木圍欄，慢慢扶著木圍欄往前移動，遍尋不著入口之後，又不敢走回頭的驚險崖邊路，最後只有向幾個大男士求救。

克孜爾尕哈烽燧背後傍著深谷。（圖／作者提供）

幸好木欄結實，靠著好幾個人，我腳踩木欄，他們拉提的拉提，握腳的握腳，我這矮胖女子才能翻爬過高高的圍欄，烽燧驚魂下不為例。

克孜爾尕哈烽燧滄桑荒蕪人煙稀。（圖／作者提供）

圍欄內的烽燧遊覽區很寬闊，有輛複製的大型銅車馬，景色滄桑的舊屋頂停車站。回程時一路漢字旗迎風招展，似乎不停地告訴我們這是漢代建的烽燧遺跡。

克孜爾尕哈烽燧的大漢旗幟迎風飄。（圖／作者提供）

庫車清真寺 見證文化興替

回教（伊斯蘭教）傳入庫車的時間，大致始於10世紀喀喇汗王朝（黑汗王朝），並在11世紀期間取代佛教成為主流信仰，至15世紀中葉已完全回教化，目前以維吾爾族居民為主，仍是信仰回教的居多。

下午4點，抵達當天參觀的第四個景點庫車清真寺。據說是專為遊客參觀清真寺而改造過的擊鼓巷，門窗美觀，但不知道為什麼整條巷子不聞人聲不見人影？只有我們的團友搔首撫額，不諳深意。除了整面牆壁貼滿大小鼓之外，還特別標誌出巷名及原句。擊鼓二字出自詩經邶風，原句我們都熟悉：「生死契闊與子成說，執子之手與子偕老」，只是和團友一樣沒想通：擊鼓與回教有何關聯？

擊鼓巷大鼓小鼓貼滿牆。（圖／作者提供）

上網搜尋，原來這是一條通往清真寺禮拜大殿的必經通道，歷史上曾用作擊鼓通報、發布重要教令或召集信徒的場所。其幽深狹窄的空間設計與厚重的鼓聲，營造出進入神聖空間前肅穆、莊嚴的氛圍。

擊鼓巷底就是門面壯觀的庫車清真寺，高聳的門樓與宣禮塔，莊嚴挺拔；塔柱雕以伊斯蘭風格圖案，穹窿式樓頂，形似天宇。

禮拜大殿天花板 體現崇拜太陽

禮拜大殿是一進很深很大的縱向長方形，分為內廳和外廳。頂部設計，有以紫紅色打底，用金色線條勾勒出的荷花、牡丹、梅花等植物圖案；以及祥雲等幾何圖案；窗櫺上也有中國傳統的紋樣；天花板上有個很精彩的圓形紋樣，圓形的中心有個橘紅色光芒四射的太陽，體現崇拜太陽的觀念。庫車大寺內的宗教法庭遺址，位於庫車大寺的東南側，法庭遺址分為審判房和辦公室兩部分，大門為磚拱門，並有石膏雕刻，在遺址內存放有處理案件的手稿、宗教法官的印章，及處罰工具等文物。

庫車清真寺高聳的門樓。（圖／作者提供）

庫車清真寺頂梁的中式祥雲。（圖／作者提供） 庫車清真寺天花板上的圓形紋樣，太陽光芒照四方。（圖／作者提供）

龜茲國是古代西域大國，人民信奉佛教，後來被信奉回教的喀喇汗國占領進而改信伊斯蘭教。佛教式微與回教入侵，宗教對人民的影響深遠，至今歷時千年，庫車仍以回民居多。佛窟遺跡與清真寺，是庫車文化的代表，慶幸我們沒有錯過。

獨庫公路終點站，標誌著新疆南北，不再被連綿高聳的天山隔絕。它貫穿了許多四、五千公尺高海拔的達坂（山口），公路原本只是軍事用途，後來改進開放，大大地縮短南北疆通行里程。我們雖沒走全程，即使只在高處遠望荒涼卻也壯觀的綿延景色，都是值得歇腳的一站旅程。

烽燧矗立在廣大無邊的大漠戈壁裡，是漢代的建築遺跡。當時長城築到玉門關，玉門關外毫無遮攔，無邊無際的戈壁不易修建長城，改為建亭障護衛烽火台，目前僅新疆境内就有數百座烽燧遺址。